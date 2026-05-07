Yaşamaya Mecbursun Belgeseli

Bulutsuzluk Özlemi’nin kurucularından grubun söz yazarı bestecisi ve solisti Nejat Yavaşoğulları ile tanışmam Ses Dergisi sayesinde olmuştu. 80’li yılların başlarında müzik muhabirliği yaptığım dergi, bir gün John Lennon’u anma etkinliğini izleme görevini bana verince Nejat ile ilk kez yüz yüze o zaman tanışmıştım. Yuvarlak çerçeveli gözlükleri, uzun sarı saçları ve asker ceketiyle tam bir “beatnik”di Nejat.

(Beatnik; 1950'lerin ortasından 1960'ların ortasına kadar Amerika'da ana akım kültüre, toplumsal kurallara karşı çıkan, bohem yaşam tarzını benimseyen, savaş karşıtı gençlik hareketi ve bu harekete mensup kişileri ifade ederdi.)

Aslında 1975’teki Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri’nde “Nejat-Reha” ikilisi olarak katıldıkları “Caniko” şarkısını da çok sevmiştim ama o yıllarda tanışıklığımız yoktu. Özellikle 2021’den bu yana çok yakın bir dostluğumuz oldu Nejat’ la. Yaklaşık 4 senedir Ferhan Şensoy’un efsane oyunu “Şahları da Vururlar”da aynı sahneyi paylaşıyoruz. Kasım 2025’ten beri de MÜYORBİR.

(Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) yönetim kurulunda da beraberiz. Eskilerin deyimiyle şahsına münhasır biri Nejat. Tam bir İstanbul beyefendisi. Bütün ailesi -baba tarafı yanlış hatırlamıyorsam- 130 yıllık Anadoluhisarlı. Dedesi de babası da balıkçı. Gençlik döneminde Anadolu Hisarı’ndan Bebek’e kayıkla kürek çekip Bebek sahiline gitmelerini, Belediye Gazinosu’nda o zamanın popüler isimlerini dinlemişliğini hâlâ o günlerin naifliğiyle gülerek anlatmasının tadına doyum olmaz. Her oyundan sonra, oyunun ya da çaldığımız müziğin nasıl daha iyi olacağıyla ilgili fikirler üretir, çözümler sunar. Onun için her iş, bir öncekinden mutlaka daha iyi olmalıdır.

Fikirlerini sonuna kadar -ama sesini yükseltmeden, kibarlıkla- savunur. Görüşleri taraftar bulamazsa da sonuçları gülümseyerek kabullenir. Eleştiri ve özeleştiri vazgeçilmezleridir. Mükemmeliyetçidir Nejat. Çok çalışkandır. Elindeki küçücük not defterine sürekli notlar alır, yeni bir şeyler daha öğrenmenin çocuksu telaşındadır.

Yıllarca ne düşüncelerinden ne müziğinden ne de giyim kuşamından taviz verdi Nejat. Türkçe sözlü rock müziğin olup olmayacağının tartışıldığı günlerde o çoktan şarkılarını Türkçe olarak yazmıştı bile. Birçok sanatçı dinleyici kaybetmemek için tuttuğu takımı bile söylemezken o savaş karşıtı, sosyalist, hümanist, özgürlükten ve demokrasiden yana olduğunu hem şarkılarında, hem de katıldığı panellerde, söyleşilerde üstüne basa basa söylemekten çekinmedi. Siyah akustik gitarının gövdesinde kırmızı yuvarlak içerisindeki “Savaşa Hayır” yazısını da yıllardır bir madalya gibi taşıyor enstrümanında.

Gezi’de de o vardı, Cumartesi Anneleri’nin yanında da, Baro Nöbetleri’nde de.

Şarkılarında Susurluk Kazası, Halepçe Katliamı, 141-142, İdam Cezası’na kaç kişi yer verdi. Güneydoğu’nun en karmaşık döneminde İdil’e kim konser vermeye gitti?

Bu ve daha fazlasını çok özel görüntü ve anılarla izlemek ve Bulutsuzluk Özlemi’nin şarkılarına ve 40 yıllık hayat hikâyesine eşlik etmek, tarihin bir dönemine tanık olmak istiyorsanız mutlaka Bulutsuzluk Özlemi Belgeseli “Yaşamaya Mecbursun”u izleyin. Yönetmen Caner Kaya müthiş bir belgesel çıkarmış ortaya. Başta Nejat Yavaşoğulları ve Sina Koloğlu olmak üzere grubun eski üyeleri Akın Eldes, Utku Ünal, Demirhan Baylan, Sunay Özgür, Serdar Öztop, Mert Alkaya, Philip Sümbülkaya ve yeni kadrodan da Gökhan Büyükkara, Ahmet Pekmezci ve Gencay Kıymaz’a gruba sundukları katkı için sonsuz teşekkürler. Bir teşekkür de belgeselde emeği geçen tüm ekibe…

Kalın sağlıcakla...