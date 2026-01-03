Yaşamın bir anlamı var mı?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

“Nihilizm”, varlık, bilgi, toplum, siyaset, ahlak ve sanat felsefelerine katkı sunan pek çok “ılımlı” ve “radikal” temsilcisiyle, her zaman felsefe tarihinin en belirgin geleneklerinden biri olagelmiştir. Bununla birlikte, nihilizmin kalabalıklar arasında en yaygın ve yakıcı etkisi, insanın kendine “Yaşamın anlamı nedir? Nasıl yaşamalıyım?” sorularını sorup, yaşamında bir temel amaç belirlediği “yaşam felsefesi” alanında görülür.

Bireylerin felsefi açıdan en ilgisiz kalamadıkları konunun, yaşamlarını anlamlandırma çabası olduğu söylenebilir. Bu çaba en ilkel ve farkındalıktan yoksun haliyle dahi, bireyin benlik bilincinin faal bir parçası olarak, bilinç akışında sıklıkla kendine yer bulur. Birey hiç durmadan kendini sorgular ve yaşamla olan bağlarını sürekli yeniden değerlendirir. Biraz abartılı bir ifadeyle, bu anlamda herkes kendi kendisinin filozofudur aslında. Bugünlerde yaşama dair birçok “filozof”un sarf ettiği ifadelere bakıldığında, nihilist bir tepkinin günden güne büyüdüğü kolaylıkla sezilebilir.

YORGUNLUK VE TÜKENMİŞLİK

Antik Yunan felsefesinden itibaren çoğu filozof, “yaşamın anlamı” meselesini “iyi yaşam” ya da “doğru yaşam” kavramlarıyla birlikte anar. Lakin bu kavramsal örtüşme son derece formeldir. Filozoflar nezdinde bu kavramların çerçevesi, birbirinden çok farklı vurgu ve içeriklerle donatılmıştır bugüne kadar. Bugünse yaşamın anlamı filozoflardan ziyade kalabalıklar arasında daha fazla tartışılmakta. Güçlenen eğilimin herhangi bir temel amaç belirlememe ve içinde bulunulan ortamda makul ya da makbul bir fiile kendini anlık olarak bırakma olduğu belirtilebilir. Bu nihilist refleksin arkasında nasıl bir içerim olduğu, hakkıyla anlaşılabilmesi bakımından bilhassa sorgulanmalıdır. Burada Nietzsche’nin Türkçeye “yorgunluk” ve “tükenmişlik” olarak çevrilebilir “Ermüdung” ve “Erschöpfung” kavramlarına ilişkin düşüncelerinden belirli bir katkı almak fayda sağlayabilir.

Nietzsche “Ermüdung” ve “Erschöpfung” kavramlarını, kendisi için tuttuğu defterlerinden 1887 tarihli dokuzuncusunda kullanır.1 Felsefesinde merkezi önemi bulunan “pasif nihilizm” ve “aktif nihilizm” fikirlerini açımladığı sırada başvurur bu kavramlara. Nietzsche, bireyin yaşamını belirlerken toplum ve verili değerleriyle ilişkisinin zayıflaması ve kopuşu bağlamında, pasif ve aktif nihilizm olmak üzere iki uğraktan, eş deyişle iki iradeden bahseder. Bunlardan ilki, aktif nihilizmin aksine, insanın verili değerleri reddettiği ancak kendinde kurucu gücü ve bu gücün oluşumu için yeterli itkiyi henüz bulamadığı uğraktır. Bu uğrakta birey “yorgunluk” hissedebilir ve söz konusu değerler karşısında zayıf düştüğüne ve yaşama isteminin azaldığına tanık olabilir. Ne var ki bu durum, aşılarak bireyin kuruculuğa yönelemediği, bir süreklilik kazanıp derinleştiği ve bir “tükenmişlik” sonucu doğurduğunda, birey burada sıkışır ve nihilizm kalıcılaşır. Böylece birey hem kendine hem etrafına zarar vererek adım adım tükenir.

Günümüzün ağır toplumsal sorunları altında ezilen pek çok insanın ve özellikle gençlerin içine düştüğü hal, Nietzsche’nin işaret ettiği bu yorgunluktan tükenmişliğe ilerleyen sürece koşuttur bir bakıma.

KURUCULUĞUN YENİDEN KAZANILMASI

Bugün içinde yaşadığımız toplumda yaşam koşulları, artık geçmişin distopya anlatılarını da aşmaya başlamış durumda. Öyle ki, emeğiyle geçinip yaşamını sürdüren bireylerin toplumsal kuruculuğu, ekonomiden toplumsal bilinç biçimlerine kadar zor kullanılarak günbegün bastırılırken, emekçileri salt kendilerine çizilen sınırlar ve belirlenen kalıp düşünce ve eylemler dahilinde varoluşlarını sürdürmeleri dayatılıyor. Başından itibaren olanlara manipülatif kalan bireylerin bu koşullarla bir şekilde suni uyum yaşadığı ve bahsedilen tükenmişliğe düşmediği belirtilebilir. Ayrıca kendisine dayatılanı reddettiği gibi daima karşı kuruculuğu korumakta ve ilerletmekte ısrar eden bir azınlık da böylesi bir nihilizmden azadedir.

Bu iki kesim dışında, verili toplumun hakim ilişki ve değerlerini reddeden ama kendi kuruculuğuna ya hep çekinik kaldığından ya yenilgilerde geri çekildiğinden sürekli sahip çıkamayan ve nihayetinde yorgunluk içinde yalpalayan büyük bir toplamdan da bahsedilebilir. Bu toplamdan birçok bireyin, koşullar ağırlaştıkça kendini bir tükenmişliğe bırakmaya başladığı görülüyor. Bahsedilen bu tükenmişliğin merkezinde, birey ne yaparsa yapsın ne kadar çabalarsa çabalasın ne kadar mücadele ederse etsin yaşam koşullarının bugünkünden daha iyi olmayacağı, hatta daha kötü olacağı, hiçbir şeyin kendi elinde olmadığı ve birtakım ayrıcalıklıların keyfiliğinin sonucu olduğu düşüncesi yer alıyor. Öyleyse yaşamda herhangi bir temel amaç aramak, belirlemek ve içinde salınılan ortamda anlık makul veya makbul olan fiili benimseyip kendini korumak yahut küçük avuntular yakalama refleksi dışında herhangi bir seçenekten bahsetmek abesle iştigaldir. Hem bu refleksin bireyleri ilkesel açıdan hangi tarafa savuracağı da esasen bir noktadan sonra önemli değildir. Neticede her şey bireyin, bireylerin çabasının dışında seyreder.

Bu nihilist tepki güçlendiği ve yaygınlaştığı ölçüde, “distopya”nın yerini daha da sağlamlaştırması beklenebilir. Zira bu, karşısındaki muhalefeti oluşturan kesimde bir çözülme anlamına gelir. Böylesi olumsuz bir koşula karşı çözüm, sadece, emek eksenli kuruculuğa toplumun her noktasında yeniden tutunmak ve onu yeniden olası hakim seçenek olarak kazanmak olabilir. Burada rehber olma iddiası güden toplulukların salt sözler ve kazanım sağlamayan mevcut pratiklerle ikna edici olamayacağı baştan vurgulanmalıdır. Ancak ki dikkate değer başarılar kazanılması, tükenmişlik içindeki bireylere “İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar…” ifadesini anımsatacak/benimsetecek ve yaşam koşullarını değiştirebildikleri ölçüde yaşama bakış açılarını da aynı koşutluk içinde farklılaştıracaktır.

