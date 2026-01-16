Yaşamın kıyısındaki hüzünlü bekleyiş

Umutcan VARLI

Çağdaş Fransız edebiyatının dikkat çeken isimlerinden Didier Eribon, sistemin toplum üzerindeki yansımalarını, bireyin toplum içerisindeki konumunu keskin gözlemle ele aldığı metinlerle tanınıyor. 2009 yılında Rems’e Dönüş adlı eseri ile okur karşısına çıkan sosyolog, bu kez Halktan Bir Kadının Yaşamı, Yaşlılığı ve Ölümü ile annesinin yaşamına odaklanıyor. Temizlikçilik yaptıktan sonra cam fabrikasında çalışmak zorunda kalan annesini adeta yeniden keşfediyor yazar. Kişisel deneyimlerini toplumsal analizlerle ustaca sentezleyen Eribon, son kitabı ile bu yaklaşımını daha da derinleştiriyor. Kitapta yalnızca yaşlı bir kadının öyküsünü anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda işçi sınıfına ait bireylerin yaşadığı sıkıntıları, hayatın kırılganlığını, yaşlılığın yalnızlığını ve görmezden gelinmesini, kaçınılmaz son olan ölümü derin bir biçimde sorguluyor.

Eribon’un ben diliyle kaleme aldığı eserde, okur karakterin iç dünyasına doğrudan nüfuz etme olanağını yakalayabiliyor. Anlatımın sadeliği ve duygusal yoğunluğu, yaşamın sıradan anlarını bile felsefi bir bakışla okura sunuyor. Yazar, günlük yaşamın hasıraltı edilen ayrıntılarındaki deneyimleri bile evrensel boyutlara çarpıcı bir şekilde ulaştırmayı başarıyor. Eribon hikâyede, annesinin seksenli yaşlarda yelken açtığı bir aşktan da bahsediyor. Annesinin ümitsizliğe düşmesinin nedeni de bu aşkta yaşadığı kalp kırıklığı olarak görülüyor. Huzurevine yerleştirildikten sonra bakıcılara ve kendisinden yaşlı sakinlere sert davranma hakkı duymasını, hayatı boyunca katlanmak zorunda kaldığı sosyal şiddetin dönüşümü olarak açıklıyor. Metin hem Eribon’ın annesine bir veda töreni hem de dezavantajlı topluluklardaki yaşlı bireyler üzerine yaptığı sosyolojik tespitlerle duygusal bir inceleme tadında ilerliyor.

SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Kitap, yazarın annesinin seksen yedi yaşındayken bir bakımevine yerleştirilmesiyle başlıyor. Artık kendi başına yaşayamayan, fiziksel ve zihinsel olarak bağımlı bir kadının yedi hafta gibi kısa bir süre içinde yaşamını yitirişine tanıklık ederiz. Eribon, bu süreci hem bir aile dramı hem de toplumsal bir olgu olarak ele alıyor. Huzurevlerinin yaşlılara ve yakınlarına bakış açısını gözler önüne sererken sistem eleştirisi yapmayı da ihmal etmiyor. Karakterin yaşamını, çocukluğunu, evliliğini, dâhil olduğu işçi sınıfı adına verdiği mücadeleleri anlatırken, kişisel bir anı koleksiyonunun aksine toplumsal belleğin ve koşulların kesiştiği bir perspektifle sunuyor. Bu yaklaşım, okuru da kendisinden yola çıkarak toplumsal zeminde bir sorgulamaya çağırıyor.

MARKSİZM VE YAŞLILAR

Eribon’un diğer eserlerinde de gördüğümüz Marksist bakış açısı, Halktan Bir Kadının Yaşamı, Yaşlılığı ve Ölümü kitabında da belirgin bir şekilde hissediliyor. Yazarın annesinin hayatı, kapitalist toplumun yaşlılığı nasıl konumlandırdığına dair bir eleştiri olarak işlev görüyor. Yaşlılık, yalnızlık, görmezden gelinme, işçi sınıfına dâhil olmanın yarattığı ekonomik dar boğaz karakterin hayatında somut bir şekilde hissedilen toplumsal baskılar olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, bireyin yaşamının yalnızca kendi istenci ile değil aynı zamanda toplumsal yapı ve sınıfsal ilişkilerle de şekillendiğini gözler önüne seriyor. Yazarın annesi, işçi sınıfının içinde dar gelirli, fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışarak yaşamını sürmüş. Bu yaşantı sosyokültürel ilişkilerini ve toplumsal konumunu da şekillendirmiş. Eribon annesinin yaşamını anlatırken, sosyoekonomik seviyesi düşük bireylerin yaşlılıkta daha da görünmez kılındığını ve sistem tarafından ötekileştirildiğini ifade ediyor.

Kapitalist sistemin yaşlı bireyden beklentisini de mercek altına alıyor Eribon. Huzurevlerindeki yaşamın yalnızca bakım odaklı değil aynı zamanda ekonomik verimlilik ve kâr getirisi üzerine şekillendiğini vurguluyor. Yazarın annesini yerleştirmek için bakımevi arayışı sırasında çeşitli kurumların yöneticileri ile yaptığı görüşmeler, kamuya ait huzurevlerinin yaşadığı finansal sıkıntıları, özel kurumların kâr maksimizasyonunu ön planda tutmasını gözler önüne seriyor. Okuru sürece tanık ederek bireylerin yaşlılık döneminin bütçeler ve kâr payı gözetilerek planlandığını acı bir şekilde ortaya koyuyor.

SINIF KAVRAMI VE AİLE BAĞLARI

Kitapta yazar “Bir işçi gibi konuşurdu ve hayatı boyunca mutsuzdu” diye tanımladığı annesi ile ilişkisini her ne kadar sevgi bağlamında anlatsa da aralarındaki çatışmayı ifade etmekten de kaçınmıyor. Annesinin maruz kaldığı sosyal baskılar, kültürel farklılıklar Eribon’un akademik ve toplumsal yükselişi ile kesişince aralarındaki mesafe derinleşir. Annesini ziyaretlerinin seyrekliği konusunda diğer aile üyelerinden anlayış bekler. Annesi ve kardeşleri ile bir araya geldiğinde yaşadığı sınırlı sosyal paylaşım, psikolojik bir yük haline gelmeye başlar.

Eribon’un kendi yükselişi ile annesinin değişmeyen sınıfsal konumu arasındaki fark, sosyal sıçramaların bireysel başarılarla sınırlı istisnalar olduğunu gösterir nitelikte. Bir taraftan da entelektüel seviyesinin yükselmesinin akrabaları ile aralarında yarattığı iletişimsizliği belirginleştirmesi de dikkatleri çekiyor.

SESSİZ DURUŞUN GÜCÜ

Eribon’un biçemi, sessizliği güçlü bir anlatım aracına dönüştürüyor. Kitap, büyük dramatik sahneler veya gösterişli betimlemeler yerine küçük ama yoğun detaylarla okurun duygu dünyasını etkiliyor. Yaşlılık, unutulmuşluk ve bireysel mücadeleler üzerinden verilen bu sessiz duruş, kitabın etkileyiciliğini artırıyor. Yazar, hem duygusal hem de düşünsel bir metinle yaşamın sessiz çığlıklarına kulak vermek isteyenler için unutulmaz bir okuma deneyimi sunmaktadır.

Kitap, Eribon’un gözünden bireyin yaşamı, sınıf ilişkileri, toplumsal adaletsizlik ve ölüm gibi kaçınılmaz gerçeklerle baş başa bıraktığı okuyucusuna yalnızca bir kadının hayatını anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal eleştiri, tarih ve bireysel deneyimlerin kesiştiği bir alan açıyor.