Yaşamsal bir soru…

22 Eylül’deki “Satışa Gelmeyelim” başlıklı yazımda; ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın, ABD senatosunun Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, “Çin’e bağımlı oldukları elementler yerine, Türkiye Beylikova’da bulunan ve 694 milyon tonla dünyada ikinci sırada rezervi olan 17 çeşit nadir toprak elementini kullanmanın, ABD’nin stratejik fırsatıdır.” Dediğini yazmıştım.

Ve devamla, Barrak’ın bu açıklaması, “tam bir emperyalist kuşatma altında olduğumuzu ve değerlerimize çökülme çalışması yapıldığının” altını çizmiştim…

∗∗∗

Çünkü ABD başkanı Trump’ın bu anlamda sabıkası vardı!

Rusya/Ukrayna savaşını bitirmek için Ukrayna’daki “Nadir Toprak Elementlerinin” ABD’ye verilmesini şart koşmuştu…

Oysa bu savaş, her iki tarafı da yıkıma sürüklemekle birlikte, yapılan ekonomik yardımlar ve göçler nedeniyle, “özellikle ABD’nin ekonomik ve sosyal dengelerini bozmuştu…

Trump, ABD’nin zararını Ukrayna’nın zenginliklerine el koyarak kapatmaya çalışıyordu.

Yani her adımda zorbalıkla da olsa “kar etme politikası” izliyordu…

Karşı çıkan Ukrayna Başkanı Zelenski’yi de Beyaz Saray’ da basının önünde azarlayarak yeni bir diplomatik skandala da neden olmuştu…

∗∗∗

Netanyahu’nun tüm dünyada infial yaratan “Soykırım vahşetine Trump’ın,” Gazze’yi turizme teslim etme” sözü karşılığında göz yumduğunu da dünya alem biliyor!

Bu nedenle, son ABD gezisinde Trump’ın İktidara, “meşruiyet kazandırmak” adına “Nadir Toprak Elementlerini” alma şantajını da yapabileceğini düşünmek, herhalde saflık olmaz…

∗∗∗

“Nadir toprak Elementi” nedir?

Ülkemizin önemli Maden Mühendislerinden biri olan ve bu konuda yetkiliğiyle bilinen Sevgili Dursun Akyürek’e sorduğumda, şöyle açıkladı;” Dünyada Keşfedilen ilk nadir toprak minerali, seryum ve itriyumun bir bileşiği olan gadolinittir…

Şimdiki “ileri teknolojinin gereksinimi olan “Nadir Toprak Elementleri, ( NTE )” dünyanın en stratejik madenleridir…

Savunma ve uzay sanayisinde kullanılır…” diye cevap verdi…

Ekledi;” Nadir Toprak Elementleri” arzını kontrol eden ülkelerin hem konvansiyonel hem de yeni nesil savunma ve güvenlik projelerinde öncelikli rol oynaması mümkündür…

Özellikle gelişmiş lazer sistemleri, füze güdüm teknolojileri ve uydu iletişimi gibi stratejik alanlar; Nadir Toprak Elementleri ( NTE ) olmadan ilerleyemez…

Görüldüğü gibi ileri teknolojileri bu madenlere bağımlıdır…”

Anlaşılıyor ki Türkiye, çok önemli değerlere sahip!

Barrack, bu nedenle bize şirin görünüyor!

∗∗∗

Son birkaç gündür medyamız bu konuda uyandı ve “Nadir toprak elementlerinin” ABD’ye peşkeş çekileceği doğrultusunda haberler yayınlamaya başladı…

Tabii “havuz medyası da”, ABD’ye söz verilen bu değerlerin ülkeye getireceği yararları abartarak açıklamaktan geri durmadı…

Oysa, adı üzerinde nadir toprak elementi olan madenler, gelişen teknolojilerin çok ihtiyaç duyduğu yeni ve önemli madenlerdir…

∗∗∗

Şayet hala “anayasal egemenliğe” inanan bir ülkede yaşıyorsak ve iktidar anayasaya uymak zorunda olduğuna inanıyorsa;” Ülkemizin madenleri milletindir. madenlerimiz ve doğamız sömürülemez.” Diyen Anayasa koşuluna uymak zorundadır…

∗∗∗

Özellikle emperyalist ülkeler, 21.yüzyılda yarattıkları dijital devrimin gücüyle bilgi çağını oluşturdular, böylece devrimi yakalayamayan ülkeleri, “yeni ve sinsi bir yöntemle “sömürmeye devam ediyorlar…

∗∗∗

Yeni düzende ilk hedef yer altı kaynakları!

Özellikle ekonomisi çökmüş, bilimsel eğitimden vazgeçmiş, kalıcı yoksulluk içinde olan ülkelerin değerli ama klasik madenleri yani, Demir, krom, bor, çinko, kömür, altın, gümüş vb kapitalist/emperyalist ülkeler için artık, kritik ve stratejik madenler olarak kabul edilmiyor…

Gelişen teknolojiler için gerekli olan NTE, dünyaya egemen olmaya çalışan ülkelerin ele geçirmeye çalıştıkları yeni değerlerdir…

∗∗∗

Maden Mühendisi Akyürek; “Ülkeler, küresel madencilik faaliyetleri içerisinde sanayilerinin ihtiyaç duyduğu geleneksel madenleri tedarik edebilmektedir.

Ancak jeopolitik gelişmeler, NTE’nin tedarik imkanlarını etkilemektedir.

Bu nedenle ülkeler, stratejik madenleri belirlemekte ve kendi üretim potansiyeli yetersizliğinde alternatif tedarik planları yapmaktadır…

Bu planların içinde savaş ve çökme(!) de vardır” demektedir…

Ne yazık ki, Ülkemiz stratejik madenler listesini hala belirlememiştir.

Daha doğrusu, bu kritik madenlerin önemi de iktidarca kavranılmamıştır…

∗∗∗

Eskişehir Beylikova’da bulunan ve 694 milyon ton rezerve sahip olduğu açıklanan “Nadir Toprak Elementleriyle, “ülkemizin dünyada önemli yer alabilme şansı vardır…

Ancak, dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ve üretiminde lider konumda bulunan ama başkalarına kaptırdığı bor gibi Türkiye, bu değerli NTE’lerini de birilerine kaptırmazsa…

∗∗∗

Şayet gelecek planları iyi yapılırsa NTE, Türkiye’nin önünü sonuna kadar açabilir!

Tabii önce milli olunmalı. Bulunmaz bu değerlere sahip çıkılmalıdır…

Bunu gerçekleştirebilmenin yolu, “yeni madencilik yapılanması” konusunda kamu kurumlarının koordineli ve uzun vadeli bir strateji belirlemesine bağlıdır!

Çünkü “Nadir Toprak Elementleri” yalnızca yüksek teknolojili sanayilerinin vazgeçilmezi değil, savunma, yeşil enerji ve dijital gücün de alt yapısını oluşturmaktadır…

Şimdi esas soruyu soralım!

Trump’a bu konuda bir söz verdik mi?