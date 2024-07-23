Yaşasın, Biden çekildi!

ABD’li liberalleri anlıyorum da bizde kimilerine hâkim olan “Yaşasın” duygusunu anlayamıyorum. Daha önce Obama çoğumuzu ters köşe yapmışken!

Biden’ın yerine Demokratların adayı olacağı anlaşılan K. Harris’in Asya-Afrika kökenli bir siyah kadın olması fark yaratacak diye düşünüyorsak, bizde Çiller ABD’de de Condoleezza Rice’ı unutmayalım. “Biz Irak’a demokrasiyi getirmek için değil, Saddam Hüseyin’i devirmek için gittik” diyen, tamam Cumhuriyetçi ama, kadın ve siyah Rice’ı!

Demokrat, kadın ve siyah olmasını not ettikten sonra Harris’in yaşı konusuna da bir mim koyalım! 1964 doğumlu, 59 yaşında, genç yani!

Bu önemli, çünkü ABD seçmenlerinin yüzde 77’si Biden’in seçilmek ve 4 yıl daha ülkeyi yönetmek için “çok yaşlı” olduğunu düşünüyordu. Sadece Cumhuriyetçiler de değil, onu başarılı bulan, seven ve sonunda yine gidip oy verecek olan Demokratların yüzde 69’u da!

Yaş meselesi “süper güçler” için hep önemli oldu. “Amerikan Yüzyılı” denilen 20. Yüzyıl’da, bir “süper güç” olarak SSCB ile rekabet ederken, “demir perde”nin ötesine bakıp “koluna biri girmeden yürüyebilen liderler”i yok diye dalga geçerlerdi.

Hoş, Sovyet vatandaşları arasında da Gorbaçov’un başa geçmesini “kimse koluna girmeden ya da baston kullanmadan yürüyebilen lider” diye alkışlayanlar vardı. İşte Harris’in yaşına koyduğum mimi burada hatırlayalım, kaderin cilvesine bakın ki SSCB’nin sonu o desteksiz yürüyen Gorbaçov’la geldi!

“Amerikan Yüzyılı” denilen geçen yüzyılda, yaşı konusunda endişe edilen ve ikinci döneminde demans olan R. Reagan görevden ayrılmadan önce 77 yaşındaydı. Ondan önceki en yaşlı başkan Eisenhower ise, seçildiğinde değil, 1961’de ikinci dönemini tamamladığında 70 yaşındaydı!

Amerikan rüyasının en yaygın olarak görüldüğü yıllarda, 1963’te öldürülen Kennedy başkanlığının üçüncü yılında ve 46 yaşındaydı.

81 yaşında “bunak” denilmeye başlanan Biden’ın, 77 yaşında “yalancı” ama genç (!) Trump’la yarışmaya soyunduğu 2024’ten geriye bakınca, Kennedy’in 43 yaşında, Harris’ten 16 yaş küçükken, başkan seçilmesi şaşırtıcı görünüyor.

59 yaşındaki siyah ve kadın Harris, Trump’a karşı yarışacaksa, büyük olasılıkla beyaz ve erkek bir başkan yardımcısı olacak. Siyahlık-beyazlık, yaşlılık-gençlik, kadınlık-erkeklik ABD seçimleri için önemli kriterler… Tabii dolardan sonra!

Bizim topraklarda doğan gazeteci, iletişim bilimci Prof. Ben H. Bagdikian, ABD seçimlerinde “para ile oy”un yarıştığını; en büyük politik para kaynağının, güçlerini ve servetlerini korumak isteyen şirketler olduğunu ve hemen her zaman en çok para harcayanların kazandığını yazmıştı.

ABD’nin, SSCB’nin dağılmasıyla konuşulmaya başlanan “tek süper güç” hali pek uzun sürmedi. Çin, ABD’nin korkulu rüyası olarak yükseliyor. Bundan 20 yıl önce dünyanın en büyük 10 bankası arasında hiç Çinli yokken, bugün en büyük 10’dan, ilk 4’ü Çin bankası olmak üzere, 5’i Çinli!

T. M. Engelhardt, Biden çekilmeden hemen önce yazdığı “Başkanlık Amerika’sının Çöküşü ve Düşüşü. Şu anda bir yenilgi kültüründe mi yaşıyoruz?” başlıklı analizde; “Bugün, 2024 seçimlerini hangi yaşlı adam kazanırsa kazansın, büyük bir imparatorluk gücünün, kendi gezegenimizle birlikte hızla düşüşte olduğunu görmekteyiz. … Bugün, bu ülkenin sorgulanmaz ‘tek süper güç’ olduğu bir dünyanın var olduğuna inanmak zor. … Bunun yerine, bu ülkenin kendisini aşırı silahlanmış, yüksek ateş gücüyle donanmış, çılgınca bölünmüş bir kültüre dönüştürme sürecinde olduğu görünüyor…” demişti.

Öyle işte; Biden çekildi. Belki yaşlı-“yalancı” Trump, belki genç(!)-siyah-kadın Harris seçilecek. Engelhardt’ın çizdiği resim değişmeyecek!