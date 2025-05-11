Yaşasın ölmeme mücadelemiz!

Ayşe Alan - Eğitimci, Yazar

Tarih: 05. 05. Aile Yılı

Yer: Kadın Cinayetleri Ülkesi

Kadın: Bahar

Yaş: 34

Katil: Erkek

5 Mayıs günü sosyal medyada bir fotoğrafımı paylaştım. Papatyalar üzerinde uzanıyorum. Fotoğrafın altına “Bahara ve papatyalara inanıyorum” yazdım. Bu paylaşımı yaparken aklımda iki imge vardı.

İlki baharın coşkusunun doğayı nasıl da güzel şenlendirdiği idi. Memlekette soluksuz kalıyoruz ya hani, bahar bize yumuşacık havasıyla nefesler üfler, direngenlik verirdi. En çok ihtiyacımız olan da bu değil miydi? Hani son zamanlarda “aktif umut” dedikleri. Hıdırellez duam da buydu.

Diğeri ise Sırrı Süreyya’nın elinde bir papatya demeti tutan fotoğrafı idi. Gezi’nin birinci yıldönümünde barikatı geçip parka bir demet papatya bırakmıştı o gün. Ölüm haberinin ardından medyada dönen onlarca görsel arasında aklım ve kalbim onu seçmişti. Kızı Ceren’in konuşmasını dinleyip gözyaşı dökerken avcumun içinde bir papatyayı sımsıkı tutmuştum. Bahara ve papatyalara inanmayı seçmiştim.

BAHAR, BAHARA İNANDIĞIMI YAZDIĞIM SABAH KATLEDİLDİ

Oysa aynı günün sabahı bir kadın, kim bilir kaçıncı kadın, eski eşi tarafından katledilmişti. Burnumun dibinde, hemen hemen her gün geçtiğim caddede. Oğlumun okul yolunda, mahallemde. Şehrin göbeğinde, evimizin yanı başında bir kadın katledilmişti.

Memleket öyle bir hale gelmişti ki, gün içinde işimize gücümüze dalıp, birkaç saat haber takip etmediğimizde asırlık gündemler yaşanıyordu. Oysa gönül biraz da nefes almak istiyordu. O paylaşımı yaptığım günün sabahında Bahar’ın öldürüldüğünü öğrenince çok utandım. Bir kadın yaşadığım mahallede katledilmiş, bilmemiştim. Kadınlar sokağa çıkıp, katledildiği yere gelerek “Bahar için buradayız. Bu düzeni kabul etmiyoruz,” dediklerinde orada olmamıştım. Bahar benim bahara inandığımı yazdığım sabah öldürülmüştü.

Şimdi bunca ölüm ve zulüm varken baharları nasıl karşılarız bilemiyorum. İçimizde ukde kalan bir bahar bayramında Bahar’ın katledilmesini nasıl anlatırız? Bahar’ı nasıl anarız?

Bu ülke ezilenlere “utancı”, ezenlere “cesareti” reva görenlerin ülkesi. Hep uyanık olmak zorundayız, hep bilmek, hep görmek, mücadele etmek, ses çıkarmak. Çünkü başka türlüsü olursa daha çok ölüyoruz biz. Daha çok hapis, daha çok sürgün daha çok yalnızlık kalıyor bize. Tutunuyoruz birbirimize, başka türlü ayakta duramıyoruz.

İKTİDARDAN ALACAKLI OLDUĞUMUZ ÇOK BAHAR VAR

Bahar 2020 yılından beri tehdit ediliyormuş, korunmamış. Ne kadar da tanıdık bir cümle, artık ezberledik. Bahar’ın eski kocası güpegündüz şehrin göbeğinde üç erkekle birlikte Bahar’ı silah zoruyla kaçırmaya kalktı, durdurulmadı. Direnince tabancasıyla başından vurarak katletti, görülmedi. Bahar çığlık attı, yardım istedi, duyulmadı. 5 Mayıs’ta AnıtSayaç’a bir isim daha eklendi.

Boşanmak isteyen, boşanma aşamasında olan ya da boşanan kadınların güvenliğini sağlamayan devlet, günde iki kadının öldürüldüğü bu ülkede 2025 yılını Aile Yılı ilan etti.

İktidarın kutsal ailesinin işaret ettiği tek bir özne var: Kadınlar. Ancak bir aile içinde, uyumlu, görevlerini bilen, sağlık bakanının deyimiyle ancak ve ancak çocuk doğurursa karı kocalığı aileye çevirebilen kadın. Muhafazakâr sağ ve sığ değer anlayışlarına ayak uydurursa devletin çizdiği sınırlar içinde mutlu mesut yaşayacak dişi kuş.

BAHARA VE PAPATYALARA İNANMAYI SÜRDÜREBİLMEK

Biz kadınlar eski kocalara, babalara, abilere, erkek kardeşlere, arkadaşlara, nişanlılara kadınları malları gibi görme cesareti veren bu siyasal toplumsal iklimin, bu kadınları “hiç etme” müdahalelerine karşı kendimizi yeniden ve yeniden doğurarak mücadele veriyoruz.

Her gün ölmeme mücadelesi veriyoruz. Bunu omuz verdiğimiz, yanında durduğumuz, tüm diğer mücadeleler ile birlikte yapıyoruz. Memleketin tüm demokratik mücadelelerinde varlığımızı, sözümüzü ortaya koyarken yapıyoruz.

Emek mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde, öğrenci mücadelesinde, üniversitede, sokaktayız. İnsanlık onuru için, hak için, adalet için, özgürlük için kim nerede ne yapıyorsa yanında ya da içindeyiz. Tüm bunların yanında kendi “ölmeme mücadelemizi veriyoruz”.

Hem bahara ve papatyalara inanmayı sürdürebilmek için, hem de hep birlikte yaşasın adalet, yaşasın eşitlik ve özgürlük diye haykırabilmek için biz kadınlar yaşasın ölmeme mücadelemiz diye haykırmak zorundayız.