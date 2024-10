Yaşçılığın etkilerini aşmak

Tarihsel olarak sinema, yaşça büyük erkeklerle genç kadınlar arasındaki ilişkileri yüceltmiş, bu tür romantik anlatıları sıkça kullanarak ataerkil düzenin kadın-erkek ilişkileri üzerin deki hiyerarşisini pekiştirdi. Yaş farkının tersine çevrilmesi, yani yaşça büyük kadınlar ile genç erkekler arasındaki ilişkilerin ekrana taşınması ise, toplumsal normların dönüşümünü yansıtan yeni bir dalga olarak son yıllarda dikkat çekiyor. Bu yeni temsiller, hem feminist bir kazanım hem de kültür endüstrisinin tüketim malzemesi olma riski taşıyan bir dinamik sunar.

Son yıllarda bu tür ilişkilerin sinema ve dizilerde daha görünür hale gelmesi, ataerkil toplumlarda kadının “genç ve güzel olma” zorunluluğuna meydan okuyan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 2020 sonrası, yaşça büyük kadınlarla genç erkeklerin arasındaki romantik ilişkileri ele alan yapımların sayısında ki artış, bir tesadüf olmaktan ziyade, toplumsal cinsiyet rollerinin ve yaş tabularının kırıldığı bir dönemin kapılarını aralıyor. Good Luck to You, Leo Grande ve The White Lotus gibi yapımlar, bu temayı işleyerek hem kadınların yaş aldıkça özgüven kazandığı yeni bir anlatı kuruyor hem de aşk ve cinselliğin yaşa dayalı bir sınıra sıkıştırılamayacağını gösteriyor.

Kadın karakterlerin bu tür ilişkilerde daha aktif ve kendinden emin bir şekilde tasvir edilmesi, sinema ve tele vizyonun patriyarkal kodlara karşı verdiği bir mücadele olarak görülebilir. Ancak bu, aynı zamanda endüstrinin ticari bir stratejisi olarak da okunabilir. Zira izleyicinin ilgisini çekecek farklı ve şok edici temalar her zaman popülerleştirildi ve bu tür ilişkiler, hâlâ bir tüketim objesi olarak ekrana taşınma riskiyle karşı karşıya. Yani, bu temsiller, toplumsal bir dönüşümün parçası olduğu kadar, bu dönüşümün bir ürünü olarak da görülüyor.

TOPLUMSAL DEĞİŞİMLERİN SİNEMADAKİ YANSIMASI

Modern toplumlarda kadınların artan ekonomik ve bireysel özgürlüğü, sinemada yaş farkı olan ilişkilerin artma sına zemin hazırladı. Bekar, boşanmış veya dul kadınların, toplumsal normlara meydan okuyarak daha genç partnerler le ilişkiler kurmaları, sinemada yeni bir anlatı tarzı doğurdu. Bu anlatılar, geleneksel aşk hikâyelerinin aksine, kadınların cinselliklerini ve duygusal hayatlarını kendi koşullarıyla yaşadığı ve kontrol ettiği bir alan yaratıyor. The Idea Of You (Amazon), Ru (Gain), Lonely Planets (Netflix) ve Babygirl (A24) gibi projeler, bu yeni aşk ve cinsellik anlayışını farklı türlerde işlerken, izleyicilere alışılmış romantik formüller den uzaklaşarak daha çeşitli ve kompleks ilişkiler sunuyor. Özellikle, yaş farkının 20 yılın üzerine çıktığı yapımlar, kadınların toplumsal hayatta yaş aldıkça güçsüzleşmek yerine, daha bağımsız ve özgüvenli hale geldiklerini gösteriyor. Bununla birlikte, bu temaların popülerleşmesi, yaş farkı olan ilişkilerin sadece bir trend haline gelmesi tehlikesini de beraberinde getiriyor. İzleyicilerin, bu tür ilişkileri yüzeysel bir fantezi olarak görme riski, bu anlatıların toplumsal eleştiri işlevini gölgeleyebilir. Ancak, doğru işlenen ve derinlemesine ele alınan projelerde, yaş farkı dinamiği, izleyiciyi bu ilişkilere daha açık bir gözle bakmaya teşvik edebilir ve sinemadaki klişelere karşı yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

FEMİNİST KAZANIM MI, TÜKETİM OBJESİ Mİ?

Feminist film teorisi alanın da çığır açan İngiliz akademisyen, film eleştirmeni ve yönet men Laura Mulvey, patriyarkal kültürün etkisiyle kadınların genellikle pasif nesneler olarak konumlandırıldığını ve erkeklerin aktif izleyici pozisyonunu pekiştirdiğini savunur. Kadınların yaşlandıkça cinsel ve romantik olarak değersizleştirilmesi, bu ataerkil anlatının önemli bir parçası. Ancak modern yapımlar, bu kalıplara mey dan okuyarak, kadınların yaş aldıkça hem duygusal hem de cinsel anlamda güçlü karakterler olarak temsil edilmesine olanak tanıyor. Bu yeni anlatı biçimleri, sadece sinema ve dizilerdeki kadın temsillerini dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal normlara karşı bir başkaldırı olarak da okunabilir. Kadınların yalnızca genç olduklarında çekici kabul edilmeleri, toplumsal cinsiyet rollerinin bir sonucu. Ancak günümüzde, yaş farkı üzeri ne kurulu ilişkilerin sinema ve televizyon dünyasında sıkça işlenmesi, kadınların yaşa bağlı bu kısıtlamalardan özgürleşmesine yönelik bir adım olarak değerlendirile bilir. Yaş farkı ilişkilerinin sinemada artan görünürlüğü, feminist bir kazanım olarak değerlendirilebilir mi? Bu soruya verilecek yanıt, bu ilişkilerin nasıl sunulduğuna ve anlatıların derinliğine bağlı. Bir yandan, bu ilişkiler kadının cinsel ve duygusal özgürlüğünü yücelten bir temsiliyet sunar ve kadınların yaş aldıkça toplumsal hayattan çekilmek zorunda olmadığını gösterir. Bu, yaşa dayalı toplumsal normları yıkan bir başarı olarak görüle bilir. Catherine MacKinnon’ın da belirttiği gibi, “Kadınların cinselliği, erkeklerin arzularına göre biçimlendirilen bir nesne olmaktan kurtarılmalıdır.” Ancak diğer yandan, bu tür ilişkilerin sadece genç erkeklerin fantezisi ya da bir şok unsuru olarak sunulması, kadının yine bir tüketim objesi olarak görülmesine neden ola bilir. Bu, feminist bir kazanım dan çok, kadının yaşlanmasıyla ilgili önyargıların başka bir biçimde devam etmesine yol açabilir. Bu nedenle, sinema ve televizyonun yaş farkı temalı ilişkileri nasıl işlediği, feminist eleştirinin temelini oluşturur. Bu tür ilişkiler, izleyiciye derinlemesine ele alındığında toplumsal normların sorgulanmasına olanak tanıyabilir, ancak yüzeysel ve ticari bir unsur olarak kullanıldığında bu etkisini kaybedebilir. Dolayısıyla, sinema endüstrisinin bu temayı nasıl ele aldığı, yalnızca ataerkil normları sorgulama potansiyelini değil, aynı zamanda kadınların sinema ve medya dünyasındaki temsillerini derinleştirip derinleştirmediğini de belirleyecektir.

SONUÇ, İKİ UÇLU BİR DEĞİŞİM

Sinema ve televizyon endüstrisinde yaş farkı üzerine kurulu ilişkilerin işlenmesi, feminist bir kazanım olma potansiyelini taşırken, aynı zamanda bu ilişkilerin metalaştırılması riski de barındırıyor. Bu yeni temalar, toplumsal normları sorgulama ve yaşa dayalı önyargıları kırma açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, bu süreç dikkatle takip edilmeli; çünkü bu tür ilişkilerin sadece eğlence unsuru olarak kalması, kadınların varoluşsal deneyim lerinin derinleşmesine katkı sağlamayacak. Yaratıcıların ve izleyicilerin bu temaları derinlemesine ele almaları, toplum sal dönüşümün hızlanmasına ve kadın temsillerinin daha gerçekçi ve çok boyutlu hale gelmesine katkıda bulunacak. Bu, yalnızca sinemanın değil, toplumsal hayattaki cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanmasına olanak tanıyan bir sürecin başlangıcı olabilir. Harika oyuncu güçlü kadın Helen Mirren der ki; “Kadınların yaşlandıkça değer kaybettiği düşüncesini kökünden söküp atmalıyız. Yaşlandıkça daha güçlü, daha özgür ve daha kendimiz oluruz.