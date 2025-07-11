Yası tutulmayan ölümler

İlke KAMAR

İsrail-İran savaşı devam ederken bazı sitelere düşen kısa bir haber çoğu kişinin dikkatinden kaçtı. Savaşı medyada yorumlayanlar için üzerinde durulacak bir konu değildi bu. Haberde İsrail’de sirenler çalarken, Arap bir temizlikçi kadınının Hayfa sokaklarında sığınağın giriş kapısında yaşadığı çaresizlik anlatılıyordu. Kadın, “burası sadece mahalle sakinleri için!” denilerek hiçbir sığınağa alınmamıştı. Bu haber sıradan bir olay gibi görüldü. Çünkü uzun yıllar İsrail’de, özellikle de Arapların yoğun yaşadığı bölgelerdeki füze saldırılılarında binlerce benzer şikâyet ihbarı yapılmıştı. Dahası yoksul mahalledeki evlerde özel sığınıkların yokluğu bu durumun sadece etnik kimlikler için değil sınıf üzerinden de anlamı olduğunu gösteriyordu bize.

Yaşananlar, Jacqueline Rose’un, Veba - Çağımızda Ölümü Yaşamak adlı eserinde modern devletler kimin ölmeyi hak ettiğine nasıl karar veriyor sorusuna verdiği cevabı doğruluyor. Albert Camus’nün Veba’sı üzerinden devletin ölüm politikasını sorgulayan Rose, ölüm hakkının bile kimliklere göre ayrıştırılmasına eleştirisini; “yaşayan ölüm” kavramıyla ortaya koyarken ölümün sadece biyolojik değil, ekonomik, toplumsal ve siyasi bir gerçeklik haline getirdiğine vurgu yapıyor. Yani Rose’a göre devletler kimin korunacağını seçerek ölüm süreçlerini dahi yönetiyor tam anlamıyla.

ÖLÜM, YAS VE POLİTİK SORUMLULUK

Rose, kitapta felaketlerin yarattığı ruh durumlarına yer verirken vebanın yalnızca tıbbi bir mesele değil, aynı zamanda bir “yaşayan ölüm” biçimi olduğuna ve bu ölüm şeklinin bireyleri, toplumları hem fiziksel hem de ruhsal olarak çökertmesine değiniyor. Kitap aynı zamanda, Covid 19 pandemisinden yola çıkıp; adalet eksikliği, ırkçılık, eşitsizlik, göçmen karşıtlığı ve cinsiyetçilik gibi modern toplumu çevreleyen sorunları görünür kılmaya çalışıyor diyebiliriz. Yazar, ilk bakışta salgın hastalıkların toplumlara getirdiği ölüm ve yıkımı ele alsa da; derinlemesine okunduğunda, ölümün yalnızca tıbbi bir felaketin değil, aynı zamanda politik, toplumsal ve kültürel çatışmaların da yansıması olduğu gerçeği üzerinde duruyor kitabında. Özellikle savaş alanında kadınların karşılaştığı farklı ama derin yaraları ve ötekileştirilmeyi gündeme getiriyor Rose. Savaş ortamları, kadınların hem bedenleri hem de kimlikleri üzerinden uygulanan güç gösterilerine sahne olur ona göre. Kadınlara yönelik şiddetin özellikle felaket, salgın ve savaş dönemlerinde arttığı gerçeğiyle kendimizi karşı karşıya buluruz. Açıkça kötü muameleye maruz bırakılır kadınlar. Öldürülme dışında, kaçırılma, sistematik tecavüz ya da fahişeleştirme de savaşın kadını en önemli mağdur haline getirdiğinin bir başka göstergesi. İşte Rose cinsel tacize uğrayan, sömürülen kadınlar üzerinden savaşlarda ve felaket ortamlarında yaşanan cinsiyet politikalarına dikkat çekiyor. Jacqueline Rose’un, Veba Çağımızda Ölümü Yaşamak çalışması salgın ve savaş dönemine işaret ederek ‘soğuk erkeksi kararlılığa’ dikkat çekerek ölümü nasıl yaşadığımız fikrini tartışıyor diyebiliriz

Rose çalışmasında yalnızca bireysel ölüme değil, özellikle toplumsal ölçekte yaşanan kitlesel ölümlere bakarak, bu ölümlerin kimleri değersizleştirildiğini ya da görmezden geldiğini tartışıyor kitapta. Covid-19 pandemisi, Ukrayna’nın işgali gibi yakın dönemde meydana gelen felaketlerin yarattığı ruh durumunun toplumsalla ilişkisini tartışmaya açıyor:

“Farklı bir zihinsel idareye; dünyayı kendi berbat kalıplarına göre dümdüz etmeyen, bunun yerine en kıvrımlı, riskli ve yaratıcı yollarını takip ederek kavislenip doğasına karşı hareket edebilen bir zihne ihtiyacımız var. Ölüme en derin saygıyla yaklaşıldığı, yeryüzü zenginliğinin de her bireyin payına düşeni alması için daha adil bir şekilde dağıtıldığı bir dünya tahayyül edebilir miyiz? Ölüme de yaşam kadar hak ettiği onurun verilmesini nasıl sağlayabiliriz? Geceleri Hindistan şehirlerinin sokaklarında yakılan isimsiz Covid’li cesetleri veya Kiev’de içinde yaşadığı bina temelleri paramparça olmuş yıkılmanın eşiğinde sallanırken kırılan balkon penceresinin camlarını süpüren kadına hak ettiği saygıyı nasıl verebiliriz?”

ADALETLİ SERVET DAĞILIMI ŞART

Yazar, “ölüme yönelik radikal saygı”nın gerçekleşmesi için daha eşit servet dağılımını temel şart olarak konumlandırır diyebiliriz kitapta. İçinde bulunduğunuz dünyada eşit bir servet dağılımı olmadığı için her geçen gün ölümlerin daha da değersizleştiğini ve görmezden gelindiğini öne sürer. Örneğin; Batılı, beyaz, orta sınıf bir bireyin ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yoksul, göçmen veya siyah birinin ölümü çoğu zaman sessizce geçiştirilir. İşte Rose’a göre ‘radikal saygı her bir ölümün eşit derecede anlamlı ve yas tutulmaya değer olmasından başka bir şey değildir.

Rose, bu ölüm-politikasını Simone Weil’in “iktidar hırsı” kavramı üzerinden derinleştirir. Weil’e göre iktidar, özneyi kendisine ve başkasına karşı körleştiren, sınır tanımayan bir arzudur. Bu kavramı günümüz devlet şiddeti, erkek egemenliği ve savaş mantığıyla buluşturur. Kadınlara yönelen şiddet de, çoğu zaman yalnızca öfkenin değil, kendi kırılganlığını bastırmaya çalışan erkek öznenin kontrol ihtiyacının ürünüdür ona göre. Simone Weil’in bu görüşünden hareketle kadınların savaşta, evde ya da kamusal alanda yaşadığı şiddeti, yalnızca fiziksel bir yıkım değil, varoluşsal bir silinme biçimi olarak işler.

Rose’un çalışmasına dayanak olan bir diğer isim ise Freud’dur. Onun Yas ve Melankoli metninde yitirilenin ardından yaşanan duygular, bireyin iç dünyasında yoğun bir süreç olarak ele alınır. Ancak Rose, Freud’un bireysel düzeyde kurduğu bu yas teorisini kamusal, kolektif yasın nasıl tutulmadığıyla birleştirir. Yani yoksulların, göçmenlerin, savaş mağdurlarının ölümleri sadece bireysel kayıplar değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın bastırdığı olaylar hâline gelir.

ÖLÜME OLAN RADİKAL SAYGI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Rose’un kitabına ilham da olan Albert Camus’nün Veba romanı ise, anlamsız ve rastgele ölümler karşısında insanın etik sorumluluğunu öne çıkarır diyebiliriz. Rose, bu düşünceyi bugünün krizleriyle tekrar değerlendirmeye çalışır aslında. Ona göre ölümler pandemide ve günümüzün savaşlarında olduğu gibi rastgele değildir. Ve kadınların şiddetle ilişkisini sadece mağlubiyet düzeyinde değil, anlatıdan dışlanma, ölümden silinme ve hafızadan düşürülme biçiminde işler.