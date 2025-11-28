Yaşlanmanın cinsiyeti konuşuldu

Hatice BÜLBÜL

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Konak Şubesi, “25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında 24 Kasım’da “Kadın, Yaşlılık ve Şiddet - Feminist Bir Sorgulama” başlıklı bir panel düzenledi.

İzmir Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki panel, sendika temsilcisi Vildan Çalıkoğlu’nun kolaylaştırıcılığında; siyaset bilimci Prof. Dr. Hilal Onur İnce ve akademisyen Aysun Gezen’in katılımıyla gerçekleşti.

Vildan Çalıkoğlu, panel başlığını özellikle seçmelerinin nedenini şöyle açıkladı: “Kadın yaşlılığının, kadın hareketi ve feminist mücadele alanında önemli bir yere konulması muradıyla, feminist politikalar geliştirmeye, bu konuda kadın dayanışmasını güçlendirmeye ihtiyaç olduğu düşüncesiyle.” Çalıkoğlu, amaçlarının “patriarkanın, kapitalizmin, neoliberal politikaların yaşlanan kadınlar üzerindeki sömürü ve şiddet uygulama biçimlerini; gelecek kaygısı, yalnızlaşma, yoksullaşma gibi farklı şiddet türlerini görünür kılmak” olduğunu belirtti.

Panelde konuşan Prof. Dr. Hilal Onur İnce, konuya ilişkin tartışmaların yeni olduğuna dikkat çekerek, “Bu başlangıçtan sonra 1990’lı yıllarla birlikte eril egemenlik altında yaşlanan kadın incelemeleri başlar: Ageizm (yaş nedeniyle ayrımcılık). Bu incelemelerde yaşlanan kadının iki farklı ötekileştirme yaşadığı ifade edilir: cinsiyetçi nesneleşme ve biyolojik görünmezlik” dedi. İnce, kadınların yaşlılık döneminde ekonomik sıkıntılar, menopozun getirdiği değişimler ve aile içindeki rol dönüşümleriyle mücadele ettiğini vurgulayarak, “Aslında en verimli çağlardan biri olan yaşlılık döneminde kadının ne yapması gerektiği, hangi mücadele olanakları bulabileceği, kadının kendini ifade etmesine yol açılması üzerine birlikte düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE MÜCADELE

Akademisyen Aysun Gezen ise emekliliğin giderek yaşlılıkla özdeş hale geldiğini belirterek, eğitim ve istihdamdaki eşitsizliklerin yaşlı kadın yoksulluğunu derinleştirdiğini söyledi. “Yaşlı nüfus içerisinde kadınların eğitime katılım oranı oldukça düşük. 2022 yılı verilerine göre bu yaş grubunda yüzde 43’ü ilkokul mezunu. Eğitim düzeyi arttıkça eğitime katılan kadın oranı düşüyor” diyen Gezen, kadınların istihdama “çok daha eşitsiz, güvencesiz koşullarda” katıldığını ve bunun emeklilik hakkını da sınırladığını vurguladı. “Sistem çalışan-emekli diye ayırsa da, biz kadınların olaya bütünlüklü bakıp, çalışan-emekli, mücadeleyi birlikte örmemiz çok önemli” diye ekledi.