“Yastık değilim köşede durmam, tarih yazarım figüran olmam”

Dr. Dilek Bulut - Muğla Karya Kadın Derneği

Kadınlar için yaşamanın adıdır mücadele. Ataerkinin görünmez duvarlarına çarpa çarpma yürümüyor muyuz her gün? Ataerkil şiddet evde, sokakta, işyerinde, söylemde, sözde. İş yerindeki cam tavanlarda başımız izi duruyor. Çifte sömürüyle yoksullaşan, merdiven altı işletmelerde üç kuruş maaş için ölen biz değil miyiz?

Şehirlerimizde öldürülen kadınlar için yapılmış anıtların önünden geçip, öldürülmüş genç kadınların ismi ile anılan sokaklar da yürüyoruz. Televizyonlardan salonlarımıza saçılıyor, hayatlarımızın ortasındaki şiddet. Şüpheli kadın ölümleri ülkesindeyiz.

Her sabah uyandığımızda ne giyeceğimizi, neyi yapıp yapamayacağımızın listesinin verildiği, toplumun ahlakının etek boyumuzla ölçüldüğü, yemeğinin soğuk olmasının ölüm fermanımız sayıldığı, kahkahalarımıza, neşemize, direncimize düşman hutbelerle, siyasal İslam’ın kuşatması altındaki bir düzen içinde sessizce, boynumuzu eğip, makbul duvarlar içinde yaşamaya razı mı olacağız?

6 yaşında kız çocuk evlenebilir diyor tarikatçı, çocuğuna beslenme koyamayan kadına “en az 3 çocuk” diye buyuruyor iktidar, iş bulamayan “ev gençlerine aile kur, evlen” diyor üç kuruş rüşvet koyarak yanına, kürtaj yasal hakkın ama yaptıramazsın, soyadın için mücadele edeceksin, miras hakkına, nafakana göz konmuş.

Her gün hayatı emeğimle yeniden yaratan ben değil miyim? Kim karar veriyor benim yaşamım, bedenim hakkında? Bütün hayatı derleyip toplamaktan, tüm bu kiri pasağı temizlemekten, yok malzemelerle yemek yapmaktan kim sorumlu? Neden?

Bir insanı öldürülmenin indirimi olur mu? Kadınsan, LGBTİ+ isen olur(!) Tahrik indirimlerin, sırtını sıvazlayan afların olur. Erkek adalet eliyle nasıl yırtacaklarını fısıldarlar kravatlı kadın katilleri kulaktan kulağa. Neden paket paket aflarla katiller salınırken sokağa, paket paket anayasal haklarımıza saldırırlar.

Bizler yaşamın yarısı, hayatı her gün yeniden üreten, görünmeyen emeği sömürülenleriz. Sesimizin gücü kalabalığımızda. Cesaretimiz haklılığımızda.

Hayatlarımız, bedenlerimiz, emeğimiz bizimdir demek için 10 Ocakta Ankara’dayız.

Hakkımız olanı, hayatı her gün yeniden hazırlarken bizden çalınan vakitleri, sömürülen emeğimizi almak için, Devletin görevi olan bakım hizmetlerini geri iade etmek için, erkek şiddeti sonucu katledilen kadınlar için, erkek adalet sistemi tarafından toplum içine aflarla salınan kadın katillerinin, istismarcılarının, tacizcilerinin salıverilmesinin hesabı sormak için Kadın Mitinginde buluşuyoruz.

Çocuklarımızın aydınlık yarınlarını, kız çocuklarının eğitim hakkını elinden alan gerici tarikat cemaat yapılanmalarıyla el ele verenlere karşı “karanlığı kadınlar dağıtacak” demek için geliyoruz.

Bir defadan bir şey olmaz, küçüğün rızası vardı, kadın erkek eşit değildir diyenlerden kadınları sahiplendirmeye kalkanlardan hesap sormak, cuma hutbeleri ile hayatlarımızı şekillendirmeye kalkanlara karşı “bir aradayız, buradayız karanlığın karşında kadınlar var” demek için geliyoruz.

Bugüne kadar Eşit ve özgür bir yaşam için mücadele eden, erkek şiddeti ile katledilen, MESEM’lerde emekleri sömürülen, eğitim hakkı elinden alınan, erken yaşta zorla evlendirilen, tarikat yurtlarında yakılan kız çocuklarına borcumuzdur mücadele.

Mücadele ederek kazandığımız haklarımızdan vaz geçmeme kararlılığı ile “laiklik yoksa eşitlikte yok” diyerek, anayasayı tanımayan, kamusal alanlardan bizi sürüp, aileci politikalar ile evlere hapsetmek isteyen kadın düşmanı iktidara karşı 10 Ocak’ta Ankara’dayız.

Evet evimizde oturup sıcak çayımızı yudumlayabiliriz. Ankara Ocak’ta soğuktur diyebiliriz. Ya da haklarımız, eşit, özgür ve laik bir gelecek insanca bir yaşam için mücadelede; Tandoğan’da buluşabiliriz.

Yan yana gelmek, sırtımızı birbirimize dayamak, gülümsemelerimizin umutsuz bir anda sevince dönüşmesi, direnirken karşılaşması, karşılaşınca çoğalması, söylediğimiz isyan şarkılarında cesareti büyümek, hakkımız olanlar için mücadele etmek iyi gelecek, güç verecek hepimize.

Saray rejimine karşı birleşen sesimizle “susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” demek için, mücadele sayfamıza umutlu bir aydınlık koymak için Tandoğan’da olacağız.

Unutma! Sen, ben yan yana gelince tek adama karşı daha çok olacağız. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacak, biz kazanacağız.