Yatağan Emin Eller Gündüz Bakımevi açılıyor

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden olan Gündüz Bakım Evleri’nden biri olan Yatağan Emin Eller Gündüz Bakımevi açılıyor. Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi içerisindeki Gündüz Bakım Evi 40 öğrenci kapasitesi ile hizmet verecek. 25-66 aylık öğrencilere hizmet verecek bakım evinde çocuklara yönelik çeşitli eğitim programları sunulacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edeceği gündüz bakım evi sayısını artıracaklarını söyledi ve aileler için çok önemli olan bu hizmeti önemsediklerini belirtti.

Başkan Aras, “Seçimlerden önce Muğlamızda Gündüz Bakım Evi sayısını artıracağımızı söylemiştik. Bunlardan ilkini Yatağan’da hayata geçirdik. Ortaca ve Seydikemer ilçelerimizde Gündüz Bakım Evi açılması için çalışmalarımızı başlattık. Ailelerimiz en kıymetli varlıklarını Gündüz Bakım Evlerimize emanet ederek gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecek. Bu hizmeti önemsiyoruz ve 13 ilçemizde ulaşılabilir yapmak için çalışıyoruz” dedi.