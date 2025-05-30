Yatırımcıya broşür, halka fatura

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC kürsüsüne çıktı ve yine aynı slaytı başa sardı: “Ekonomik programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.” Bu defa sunum daha da zengin: Batı’yla entegrasyon, AB ile güncellenmiş ticaret, ABD ile yeni iş birlikleri, iklimle uyum, dijital dönüşüm ve finalde “terörsüz Türkiye” ile tamamlanan bir vizyon kolajı. Ne eksik ne fazla; sanki yatırımcılara özel basılmış bir “Türkiye broşürü.” Ama o broşürde, markette zamla göz göze gelen kimseye yer yok. Raflar boş, maaşlar pul, üretici iflas eşiğinde… Ama ekran başında ekonomi hâlâ ‘ilerliyor.’ Çünkü anlatılan şey bir kalkınma programı değil; dövizli beklentilerle şişirilmiş bir kurgu yönetimi. Anlatıların gerçek muhatabı da halk değil; ekranda ‘trusted partner’ yazısını görmek isteyen yatırımcı gözü. Bu düzende başarı, halkın cebine değil; City of London’daki kahve fincanının yanına konan yatırım broşürüne yazılıyor. Tencere kaynamıyor belki ama anlatı fokur fokur.

MAKYAJ TAZELİYOR

Ekonomi anlatıyorlar, ama yaşanmıyor. İçeride kepenk kapanıyor, dışarıda Şimşek sahne alıyor. Üretici borcunu çeviremiyor, işçi maaşını yetiremiyor, emekli market sepetini tamamlayamıyor. Ama perde arkasından hâlâ rezerv artışı alkışlanıyor. Neyle mi? İçeriği sorgulanmayan döviz oyunlarıyla. Yoksulluğu ‘başarı’, çöküşü ‘istikrar’ diye pazarlıyorlar. Çünkü bu düzende mutfağın sesi değil, borsanın tebessümü duyuluyor. Uçurumun kenarındakiler düşerken, yukarıdakiler hâlâ makyaj tazeliyor.

İroni mi istiyorsunuz? Aynı dakikalarda, iktidarın farklı kanatları bambaşka filmlerden sahneler okuyor. Şimşek sahneden “istikrar” masalı anlatırken, partili gazete manşetten “Sanayi durdu” diye çığlık atıyor. Biri ‘kararlılık’ derken, diğeri çarkların çatırdadığını söylüyor. Bu artık bir fikir ayrılığı değil; bir yönetim tarzının duvara toslamasıdır. Ekonomi masasında ne program var ne pusula; sadece hizipler arası güç kapışması. Faiz, vergi, döviz… Hepsi birer ekonomi politikası tercihi değil, kimin ipi göğüsleyeceğine dair iç hesaplaşmanın aracı. Türkiye ekonomisi şu an bir yönetim biçimiyle değil; birbirine ters yöne çeken kliklerin bilek güreşiyle idare ediliyor.

Yeni Şafak’ın “Faiz arttı, dolar yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü” manşeti, farkında olmadan bir rejimi ifşa etti: Bu tablo yalnızca Mehmet Şimşek’in değil, yıllardır sürdürülen rant-perest düzenin çöküş ilanıdır. Nebati-Kavcıoğlu döneminin enkazı şimdi Şimşek’in omzuna yıkılmış gibi yapılıyor ama esasen ortadaki kriz bu iktidarın sistematik tercihin sonucudur. Ve bu tercih hâlâ ekranlarla örtülmeye, basın bültenleriyle parlatılmaya çalışılıyor.

Şimşek’in KKTC kürsüsünden sunduğu gelecek vizyonu, halkın bugünkü mutfağına uğramıyor. Bugün bu ülkede, bir yanda açlık sınırında yaşayan milyonlar; diğer yanda ‘program başarılı’ diyen “kazananlar kulübü” var. Küçük esnafın, çiftçinin, ücretlinin sırtına bindirilen vergi yüküyle, büyük şirketlere tanınan imtiyazlar yan yana gelince ortaya bir ekonomik model değil, ayrıcalıklı sınıflar yönetmeliği çıkıyor. Kararlılık dedikleri şey, aslında halktan talep edilen suskunluk; çıkar savaşları ise fonda sessize alınmış gibi görünüyor. Ama bu sessizlik uzun sürmez.

KİMİN İÇİN YÖNETİYOR?

Bu halk artık aynı gemideyiz masalına da içeriden gelen çelişkili mesajlara da karnını doyuramaz. Ekonomi politikası önce tutarlılık ister. Ama bugün yaşanan şey olsa olsa çarpıklığın kural hâline geldiği bir kabare düzenidir. Şimşek’in programı güven vermiyor çünkü halk için değil, halktan bağımsız yazıldı. Bu kriz, köküne kadar siyasal ve ahlaki bir iflasın dışavurumudur.

Şimdi artık “kim yönetiyor?” sorusu yetmiyor. Asıl mesele, “kimin için yönetiliyor?” sorusunda düğümleniyor. Ve yanıt, her zamanki gibi tok sesli değil; aç mideli: İktidar için. Ama asla halk için değil. Bu yüzden galibi merak etmiyoruz; çünkü biz kaybedenin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yoksulluk, onların değil; hepimizin üzerine çöken ortak bir sefalettir. Ve bu düzene son verilmedikçe, bu ülkede refah değil, yalnızca süslü çöküşler planlanır. Çünkü ekonomi diye sunulan şey, aslında halktan alınan son lokmanın üstüne serilen parlak bir sunum örtüsüdür. O örtü kalkmadan, sofralar değil sadece söylemler doyar.