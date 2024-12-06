Yatırımcıya ‘fırsat’, ya kente?

Halil ERTUNÇ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı, İzmir Mavişehir’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait denize sıfır 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanını ikinci kez satışa çıkardı. Karar kentte büyük tepki çekti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri yaptıkları ortak açıklamada, “Deprem, yangın ve salgın gibi pek çok krizle yüzleştiğimiz günümüz kriz çağında; bizler kamuya ait olan mülklerin, kamusal alanların hayati önemini ısrarla ve inatla vurgulamaya çalışırken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde 825 arsayı açık artırmayla satışa çıkararak yeni krizlerin müsebbibi olma konusunda ısrarını sürdürüyor” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gerek can güvenliği nedeniyle gerek doğal niteliği nedeniyle yapılaşmaya konu edilemeyecek alanlarda yapılaşmaya olanak tanıyan, kamuya ait alanları kamusal kullanımdan kopararak özel mülkiyete teslim eden bu ısrar karşısında çağrımızı bir kez daha yineliyoruz: başta İzmir halkı olmak üzere sorumluluk sahibi tüm kurumları, dernekleri ve yerel yönetimleri kamuya ait mülkleri savunmak için dayanışmaya davet ediyoruz. Kamuya ait mülkler satışa konu edilemez.”

KÖRFEZDEN ELİNİZİ ÇEKİN

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada da, “Körfez’in ekolojik dengesini bozan, taşkın riski ile burun buruna, deprem esnasında sıvılaşma ve yanal yayılmaya açık bu ve buna benzer alanların imara açılmasının faturasını 30 Ekim’de 117 yurttaş, 15 bin bina ve 400 milyon dolar kaybederek hâlâ anlamamış yetkilileri bir kez daha kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü kimliğimizle uyarıyoruz: Körfez’den elinizi çekin” denildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise konu hakkında, “Öncelikle hukuki olarak itirazımızı yapacağız. Dava açacağız. Ama onun dışında da ben belediye başkanı olduğum sürece orada hiç kimsenin hiçbir inşaat yapmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mavişehir’de bulunan alan, 2020 yılında TOKİ tarafından, “yatırımcıya fırsat” sloganıyla satışa çıkarılmış, tepkiler üzerine satıştan vazgeçilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tekrar satışa çıkan alanın ihalesine kamuda kalması için girmişti. 321 milyon liradan başlayan ihaleye, AKP’li yönetici Niyazi ve Sabri Memur kardeşler de, Samus Turizm firması aracılığıyla katılmıştı. Açık artırma sonucunda şirket, 508 milyon lira teklif vererek tartışmalı alanın yeni sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise satışın iptali için mahkemeye başvurdu.