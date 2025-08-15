Yatlar Bodrum’un koylarına tehdit

BirGün EGE

Dünyada deniz turizminin en gözde yerlerinden Muğla olmak üzere, Türkiye’nin denizleri büyük bir atık tehdidiyle karşı karşıya. Denizlerdeki binlerce teknenin her gün ürettiği atıkların bir bölümü bertaraf ediliyor ancak bir bölümünün nereye bırakıldığı bilinmiyor. Belli bir miktar ödeme karşılığında atıklarını toplatmayan milyon tekneler, açıklarda pisliklerini denize bırakıyor. Bu pislikler turizm cenneti koyları kirletiyor.

Bodrum Denizciler Derneği, özel yatlardan kaynaklanan kirlilik, yasa dışı atık boşaltımı ve uzun süreli demirleme ihlallerinin, deniz yaşamını yok etmek üzere olduğunu ve ticari tekne filosuna ağır zarar verdiğini açıkladı.

HALK SAĞLIĞI DA TEHLİKEDE

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, “Bodrum’daki ticari tekneler günlük ya da haftalık atık teslim etmek zorunda. Uymayanlara yüzbinlerce lira ceza kesiliyor. Denizde ve karada gün aşırı denetleniyorlar. Ancak bu yıl sayısı eşi benzeri görülmemiş şekilde artan özel yatlar, kurallara uymadıkları gibi, ‘bağlantıları’ sayesinde çoğu zaman denetim dışı kalıyor. İstilacı özel yatlar bazı koylarda aylarca kıpırdamadan demirli kalıyor. Bu tekneler deniz dibini, bitki örtüsünü, balık popülasyonunu yok ediyor. Bazı bölgelerde deniz kenarından yürürken bile ağır atık kokusu alınıyor. Bu sadece turizmi değil, halk sağlığını da tehdit ediyor. Geldiğimiz noktada kaptanlarımız bırakın koylarda gecelemeyi, koylara guletlerimizi sokacak kadar bile boşluk bulamaz hale geldiler” dedi.

Altunkaya, “Bodrum denizcileri olarak koylarımızda zarar veren bu yeni istilacı özel yatları sessizce izlemeyeceğiz. Tüm Bodrum halkını denizcilerimizin yanında olmaya ve bizlere destek vermeye davet ediyorum. Ya deniz ahlakını öğrenip uygulamaya başlayacaklar ya da bu koylardan gidecekler. Tarihimizde böyle bir çevre felaketi yaşanmamıştır ve bizim denizcilerimizle yaşanması mümkün dahi değildir. Halkımızdan ricamız, bu kirliliğin ‘özel yat kaynaklı’ olduğunu açıkça ifade etmeleridir. Aksi halde ticari teknelerimiz haksız yere hedef haline getirilmektedir. Koyları işgal eden bu tekne sahipleri ne profesyonel ne de amatör denizcilerdir. Denizcilik kültürü tekne sahibi olarak değil, geleneksel denizcilik ahlakına ve kurallarına bağlı kalıp doğal yaşama saygı göstererek edinilir. Koyları kullanmada bu kıyıları yıllardır kullanan amatör ve profesyonel denizcileri örnek almalarını öneriyoruz” diye konuştu.

AMAÇ KORUMAK

Bodrum Denizciler Derneği, diğer tüm denizcilik paydaşlarıyla bir araya gelerek bu konuya dair çalışmalar yürüttüklerini, önümüzdeki yıl aynı manzaranın yaşanmaması için Ulaştırma, Çevre ve Turizm Bakanlıklarına iletilmek üzere çoklu çözüm önerileri hazırlandığını açıkladı. Amaç, istilacı yat türüne karşı yasal boşlukları kapatmak ve deniz ekosistemini korumak.