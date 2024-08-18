Yavuz Bingöl köprüsü
Koydukları adı anmadan üçüncü köprü deyip geçiyorum, ey Yavuz Bingöl, Şahsenem Bacı’nın oğlu “Bu da benim sana bu da benim sana” sitemim olsun diyorum.
İstanbul’un üç köprüsü
Boğaz’da keyif çatmadalar
Marmara’dan Karadeniz’e
aziz sulara bakmadalar
*
Birincisi yılların Boğaziçi’ydi
sonra adı değişti
ikinci köprü Fatih
İstanbul artık cehennem
o cennette olsa gerektir
*
Üçüncüye gelince işler karıştı
Kuzey Ormanları, ağaçların kesilmesi
çevreciler, yurttaş tepkisi derken
köprü ayaklandı çıktı birden!
*
Bu hercümerç arasında
adı unutulmuş muydu yoksa
Sırat Köprüsü olacak değildi ya,
Atatürk olsun istendi
anketle desteklendi
tek seçici varken tövbe tövbe
Atatürk kim oluyordu
anket de neyin nesiydi?
*
Koyuverdiler adını bir padişahın
Ece Ayhan’a göre bizim tarih karaşın
olmaz dedik Alevisi Bektaşisi Kızılbaşı
lakin Osmanlı bu dinler mi vatandaşı
dediğim dediktir dedi vazgeçmedi inadından
*
Hani soran olursa ilerde bir gün:
Haydar Bey ilk tivitiniz neydi?
İşte yazıyorum buraya aynıyla:
Dedim ki: “Bari yarısı Alevi olsun,
köprünün adı Yavuz Bingöl olsun!”
Aklıma gelmezdi onu anacağım da
anmak ne, şiirini yazmış bulundum!
*
Der miydim demezdim tabii,
koydukları adı anmadan
üçüncü köprü deyip geçiyorum,
ey Yavuz Bingöl, Şahsenem Bacı’nın oğlu
“Bu da benim sana bu da benim sana”
sitemim olsun diyorum.