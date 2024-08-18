Yavuz Bingöl köprüsü

İstanbul’un üç köprüsü

Boğaz’da keyif çatmadalar

Marmara’dan Karadeniz’e

aziz sulara bakmadalar

*

Birincisi yılların Boğaziçi’ydi

sonra adı değişti

ikinci köprü Fatih

İstanbul artık cehennem

o cennette olsa gerektir

*

Üçüncüye gelince işler karıştı

Kuzey Ormanları, ağaçların kesilmesi

çevreciler, yurttaş tepkisi derken

köprü ayaklandı çıktı birden!

*

Bu hercümerç arasında

adı unutulmuş muydu yoksa

Sırat Köprüsü olacak değildi ya,

Atatürk olsun istendi

anketle desteklendi

tek seçici varken tövbe tövbe

Atatürk kim oluyordu

anket de neyin nesiydi?

*

Koyuverdiler adını bir padişahın

Ece Ayhan’a göre bizim tarih karaşın

olmaz dedik Alevisi Bektaşisi Kızılbaşı

lakin Osmanlı bu dinler mi vatandaşı

dediğim dediktir dedi vazgeçmedi inadından

*

Hani soran olursa ilerde bir gün:

Haydar Bey ilk tivitiniz neydi?

İşte yazıyorum buraya aynıyla:

Dedim ki: “Bari yarısı Alevi olsun,

köprünün adı Yavuz Bingöl olsun!”

Aklıma gelmezdi onu anacağım da

anmak ne, şiirini yazmış bulundum!

*

Der miydim demezdim tabii,

koydukları adı anmadan

üçüncü köprü deyip geçiyorum,

ey Yavuz Bingöl, Şahsenem Bacı’nın oğlu

“Bu da benim sana bu da benim sana”

sitemim olsun diyorum.