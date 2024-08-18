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Haydar Ergülen

Yavuz Bingöl köprüsü

Koydukları adı anmadan üçüncü köprü deyip geçiyorum, ey Yavuz Bingöl, Şahsenem Bacı’nın oğlu “Bu da benim sana bu da benim sana” sitemim olsun diyorum.

BirGün Pazar
  • 18.08.2024 06:49
  • Giriş: 18.08.2024 06:49
  • Güncelleme: 18.08.2024 06:51
Yavuz Bingöl köprüsü
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul’un üç köprüsü

Boğaz’da keyif çatmadalar

Marmara’dan Karadeniz’e

aziz sulara bakmadalar

*

Birincisi yılların Boğaziçi’ydi

sonra adı değişti

ikinci köprü Fatih

İstanbul artık cehennem

o cennette olsa gerektir

*

Üçüncüye gelince işler karıştı

Kuzey Ormanları, ağaçların kesilmesi

çevreciler, yurttaş tepkisi derken

köprü ayaklandı çıktı birden!

*

Bu hercümerç arasında

adı unutulmuş muydu yoksa

Sırat Köprüsü olacak değildi ya,

Atatürk olsun istendi

anketle desteklendi

tek seçici varken tövbe tövbe

Atatürk kim oluyordu

anket de neyin nesiydi?

*

Koyuverdiler adını bir padişahın

Ece Ayhan’a göre bizim tarih karaşın

olmaz dedik Alevisi Bektaşisi Kızılbaşı

lakin Osmanlı bu dinler mi vatandaşı

dediğim dediktir dedi vazgeçmedi inadından

*

Hani soran olursa ilerde bir gün:

Haydar Bey ilk tivitiniz neydi?

İşte yazıyorum buraya aynıyla:

Dedim ki: “Bari yarısı Alevi olsun,

köprünün adı Yavuz Bingöl olsun!”

Aklıma gelmezdi onu anacağım da

anmak ne, şiirini yazmış bulundum!

*

Der miydim demezdim tabii,

koydukları adı anmadan

üçüncü köprü deyip geçiyorum,

ey Yavuz Bingöl, Şahsenem Bacı’nın oğlu

“Bu da benim sana bu da benim sana”

sitemim olsun diyorum.

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