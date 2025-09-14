Yavuz Hakan Tok: Bazı şarkılar di’li geçemiyor

Işıl Çalışkan - Gazeteci

Her bir notası, her bir melodisiyle hafızamıza işleyen şarkıların ardında sadece ses yok; hikâyeler, yaşamlar, toplumsal değişimler ve unutulmaya yüz tutmuş anekdotlar var. Müzik araştırmacısı ve yazarı Yavuz Hakan Tok, tam da bu katmanları gün yüzüne çıkarmak için yıllar süren arşiv çalışmalarını “Şarkı Hikâyeleri” kitabında bir araya getiriyor. Masa Kitap etiketiyle yayımlanan eser, Türk popüler müziğinin 1960’lardan 1990’lara uzanan 80 şarkının öyküsünü anlatıyor.

Tok’un seçkisi, “en sevilen” veya “en popüler” şarkılardan ziyade, her biri kendi hikâyesini taşıyan parçaları içeriyor. Ajda Pekkan’dan Cem Karaca’ya, Erkin Koray’dan Nazan Öncel’e uzanan bu yolculuk, sadece müziği değil, dönemin toplumsal ve kültürel dönüşümünü de gözler önüne seriyor. Arşivcilik, radyo-televizyonculuk ve belgeselcilik deneyimiyle beslenen Tok, şarkıların ardındaki dramatik kıvrımları, kolektif hafızamızın kırılgan ama dirençli katmanlarına uzanan bir anlatımla aktarıyor.

Biz de Yavuz Hakan Tok ile kitabın çıkış hikâyesinden dönemin müzik ruhuna, şarkıların ardındaki sıradan ve sıradışı yaşam kesitlerine uzanan bir sohbet gerçekleştirdik.

“Şarkı Hikâyeleri” kitabınızda 60’lardan 90’lara uzanan geniş bir dönem var. Bu yolculuğa çıkarken sizi en çok cezbeden şey neydi?

Müziğin geçmişi üzerine araştırma yapmak ve yazmak bir bulmacanın parçalarını tamamlamak gibi. Her yaptığım işte beni en çok cezbeden taraf son parçayı da yerine koyduktan sonra sırtımı yaslayıp tamamlanmış bulmacaya gururla bakmak oluyor. Bu kitap için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir de şarkı hikâyeleri konusunda doğru bilinen yanlışları ortaya çıkarmak ve doğruları bulup yazmak kaygısı güçlü bir motivasyon oldu.

Kitapta kronolojik bir yolculuk var. Sizce müzik tarihimizdeki bu yıllar arasında en büyük değişimi hangi dönem yaşadı ve hangi şarkılar bunu en iyi gösteriyor?

En büyük değişim bence ‘90’ların gelişiyle birlikte yaşandı. Özel radyolar ve televizyonların açılması o güne dek dolaylı yoldan da olsa resmî ideolojinin güdümü altındaki popüler müziği sınırsız özgürlüğe kavuşturdu. Yaratıcılığın ve cesaretin pik yaptığı bir dönemdi. “Hadi Bakalım”, “Abone” ve “Hepsi Senin mi?” başta olmak üzere o dönem yapılmış sayısız şarkı müzik sektörünün nabzının yüksek atmasını sağladı.

İNTERNET ÇAĞINDA ÇARPITILAN HİKÂYELER

Kitapta doğru bilinen yanlışları düzeltiyorsunuz. Sizi en çok şaşırtan ya da “meğer yıllardır yanlış biliniyormuş” dediğiniz hikâye hangisiydi?

Sosyal medyada sıklıkla karşıma çıkan şarkı hikâyelerinin genellikle kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerle, ilgi çekmek için dramatize ve romantize edilerek anlatıldığını görüyordum. Bazen yorum yazarak düzetmeye çalıştıklarım da oldu. Ama internet çağında yanlış bilginin yayılmasını engellemek neredeyse imkânsız. Kitabı yazarken çoğunlukla bildiğim hikâyelerin doğruluklarını teyit ettim, bazen de eksik bilgilerimi tamamladım. Mesela “Honki Ponki” şarkısının çıkış noktasını, o hikâyeyi bilmiyordum, hiçbir yerde de görmemiştim. Onu bulmak heyecan vericiydi.

“Fabrika Kızı” gibi toplumsal olaylardan ilham alan şarkılar, müziğin politik bir araç olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Sizce bugün de müzik toplumsal farkındalık yaratabiliyor mu?

Bazen sloganlar atmadan, büyük büyük cümleler kurmadan da siyasi bir duruş gösterebilir, bir mesaj verebilir, hatta toplumsal farkındalık yaratabilirsiniz. “Fabrika Kızı” böyle bir şarkıdır mesela, “Ünzile” böyledir. Bugün o kadar incelikli hikâyelerin anlaşılabilmesi ve yerini bulabilmesi çok zor. Sosyal medya hayatımızdan dolaylı anlatımı, ironiyi, inceliği, hatta bir parça da kıvrak zekayı aldı götürdü. En kaba, en sivri, en yüksek sesle kurulmuş cümleler dikkat çekebiliyor artık. Farkındalığın tanımı da değişmiş, içi boşalmış olabilir. Öylesi şarkılar hâlâ yazılıyor olsa bile, kitlesel bir etkileşim alması ve toplum üzerinde kalıcı etki yaratması artık pek mümkün görünmüyor.

Kitapta yer verdiğiniz hikâyeler arasında “bugün hâlâ aynı yaraya dokunuyor” dediğiniz, politik açıdan güncelliğini yitirmeyen şarkılar var mı?

Ülkede hâlâ “Ünzile”ler var, “Demirden Leblebi”yi yutmak zorunda kalanlar da. O şarkılar ve benzerleri ne yazık ki nostaljik birer hikâye anlatmıyor. “Çocuk yaşında kızlar aileleri tarafından birkaç koyuna satılıyor, zorla evlendiriliyor,” ya da “Çocuklar, genç kızlar ya da erkekler pedofiliye, aile içi cinsel tacize, şiddete maruz kalıyor,” cümlelerini di’li geçmiş zamanda kuramıyoruz hâlâ. “Namus Belası”nda anlatılan namus cinayetleri bugün de işlenmeye devam ediyor ve “Sultan-ı Yegâh”ın saltanatı hâlâ devam ediyor. Daha pek çok örnek verilebilir.

YASAKLI MÜZİĞİN BÜYÜYEN GÜCÜ

Bazı şarkılar zamanında yasaklandı, bazıları görmezden gelindi. Örneğin "Firuze" şarkısı, yasaklanmasına rağmen halk arasında çok sevilmiş. Sizce bir şarkıya veya herhangi bir sanat eserine getirilen yasak, onun daha çok ilgi görmesine ve sevilmesine neden olur mu?

Yasaklanma deyince şarkının her yerde çalınması engellenmiş, plağı toplatılmış gibi bir algı oluşuyor. Bu da doğru bilinen bir yanlış. “Firuze” ve başka birçok şarkının başına gelen, çoğunlukla müzikal kıstaslar, zaman zaman da üstü örtülü siyasi nedenlerle TRT yayın ilkelerine aykırı bulunup Denetim Kurulu tarafından TRT’de çalınmasına, icra edilmesine izin verilmemesi aslında. Yoksa plaklarının satılmasına, TRT dışında çalınmasına, sahnelerde söylenmesine bir yasak gelmiş değil. Müzik otoriterlerince “yoz müzik” olarak damgalanan arabesk müzik yıllar boyu TRT’de yasaklıydı mesela. Bu yasak hiçbir işe yaramadı ve arabesk çığ gibi büyüdü, hatta zamanla bir yaşam biçimi haline geldi. Yasaklı olmasaydı da yine büyür, bugünlere kadar gelir miydi sorusuna cevap verebilmek kolay değil belki ama bir şeyi yok etmek için yapılabilecek en anlamsız şeyin onu yasaklamak olduğunu tarihe bakarak görmek mümkün.

Yazarken duygusal olarak en çok bağ kurduğunuz şarkı veya hikâye hangisiydi?

“Yas” şarkısının hikâyesi beni hep çok etkilemiştir. Yazarken de en çok ondan etkilendiğimi söyleyebilirim. Bir büyük kaybın ardından yazılmış bir ağıt, yaşanacak başka büyük bir kaybın bilinmeden verilmiş haberi olabilir mi? Yazan ne kadar gerçeği yazar ya da yazılan günü gelir nasıl gerçeğe dönüşür sorularını bana sordurmuş bir hikâyedir. “Arkadaş” gibi klasikleşmiş, kitlelere mâl olmuş bir şarkının aslında ucu pazarlamaya dayanan bir sebeple, çok kısa bir süre içinde, adeta çalakalem yazılmış ve kaydedilmiş olması da çok etkilemiştir beni. Bir başyapıt ortaya çıkarmak için bir başyapıt ortaya çıkarma çabasına girmemek gerektiğinin dersidir çünkü.

Kitabı okuduktan sonra, insanların eski şarkıları farklı bir gözle dinleyeceklerini düşünüyor musunuz?

Bir şarkının arka planındaki hikâyeyi bilmek, o şarkıyla kurduğunuz bağı güçlendirir şüphesiz. En azından benim için böyle bu. Ne var ki bazen de şarkıya dinleyenin kendi yaşanmışlıklarını da üstüne koyarak yüklediği anlam zarar görebilir. Ondandır ki bazen şarkı yazarları şarkılarının hikâyelerini anlatmak, o illüzyonu bozmak istemez. Buna karşın bu kitaptaki şarkı hikâyeleri sadece sözlerde anlatılan hikâyelere odaklı değil. Hem o şarkıların yazıldığı dönemlerin ruhuna hem de o vakitler müzik sektöründe işlerin nasıl yürüdüğüne dair oldukça fazla detay var. Bu detayların bugün müzik dinleyen ve dahi müzik üreten gençler için önemli ipuçları taşıdığını ve bir hayli ilham verici olabileceğini düşünüyorum.