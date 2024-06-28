Yayalaştırma projesi başlıyor

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi Çarşı Bölgesi’nde yayalaştırma projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada proje kapsamında, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Eski Balıkhane Sokak, Fetvane Sokak (Kemalyeri Sokak ile Hapishane Sokak arası), Eski Mahkeme Sokak ve Küçük Hamam Sokak, 1 Temmuz 2024 Pazartesi tarihinden itibaren sürekli olarak 09.00-11.00 saatleri dışında kalan zaman diliminde araç trafiğine kapalı olacak.

Araç trafiğinin azaltılması ile alışveriş ve sosyal ihtiyaçlar için trafiğe kapalı, güvenli alanlar oluşturulacak.