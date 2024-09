Yayıncı, Editör, Çevirmen Deniz Yüce Başarır: Zamanı, kitap dinleyerek verimli hale getirebilirsiniz

Şirvan Yaşar-Ertuğrul Ogan

Edebiyatın, sanatın her daim içinde kalmış bir isim Deniz Yüce Başarır. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu Başarır, metin yazarlığı ve dış ses seslendirmesiyle başlayan televizyonculuk hayatını kitap programlarıyla sürdürdü. Çeşitli belgeseller için metinler yazdı, reklam yazarlığı yaptı.

2002 yılından beri yayın dünyasında çok değerli işlere imza atıyor, çevirileriyle de yazın hayatımıza katkı sunuyor. Kitap da seslendiren Başarır, podcast içerikleriyle geniş kitlelere ulaşıyor. Başarır’la sesli kitapları ve geleneksel medyayı konuştuk.

Sanatın ve kitapların arasında geçen bir hayatınız var. Okumakla yazmakla olan ilişkiniz nasıl başladı?

Okumakla ve kitaplarla olan ilişkim çok küçük yaşlarda başladı çünkü babam da kitapları çok seven bir adamdı. Annem de öyleydi ama özellikle babam çok fazla kitap biriktiren bir adamdı. Küçükken, okuma yazma bilmiyorken annem bana yatmadan önce kitaplar okurdu. Örneğin Gülten Dayıoğlu’nun Fadiş’ini birlikte okuyup, ağlamıştık. Babamın da en sevdiği şeylerden biri, kitap hediye etmekti. Dolayısıyla daha ben okuma yazma bilmeden, kitaplarla olan ilişkim başlamış oldu. Evimiz kitap doluydu, babam da tiyatrocu olduğu için metin ezberlerdi, ben de onun ezberlediği metinleri ezberliyormuş gibi yapardım. Bu benim oyunlarımdan biriydi. İki yaşımdan beri tiyatro seyretmeye başladım. Yani ilk seyrettiğim oyunun Hamlet olduğunu düşünün. Böyle bir ilişki başlayınca, armut çok da uzağa düşmüyor sanırım. Kitap okumayı her zaman çok seven birisi oldum, sığındığım bir liman olarak gördüm kitapları. Annem kendi dikişlerini kendisi dikerdi. O zamanlar Burda dergisi vardı, o dergileri alıp karanlık bir odada kendi kendime konuştururdum. Hikâyeler yazar o hikâyeleri de seslendirirdim. Kadını kadın gibi erkeği erkek gibi. Böylece sadece okumayla, kurmacayla olan ilişkim değil seslendirmeyle olan ilişkim de başlamış oldu.

Hikâye anlatıcılığı, editörlük, seslendirme sanatçılığı, podcast içerik üreticiliği gibi birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Tüm bu alanlar içerisinde kendinizi nasıl yorumluyorsunuz ve bu alanlar birbirini besliyor mu?

Hepsi birbirini besliyor ama tabii ki önce seslendirme sanatçılığı vardı. Boğaziçi Üniversitesinde psikoloji okurken, babamı kaybettim ve babamı kaybedince TRT’deki dostlar sayesinde seslendirmeye başladım. Seslendirmeyle birlikte TRT’ye adım atınca, ardından oradaki kültür sanat programlarıyla olan içlidışlı bir hal gelişti. Özellikle bunlar arasından Okudukça’yı saymam gerekir. O zamanlar Okudukça’nın yapımcısı Sevinç Yeşiltaş’tı sunucusu ise Can Kozanoğlu’ydu. Ben bu programın önce dış seslerini okumaya başladım, sonra metinlerini yazmaya başladım. Dolayısıyla televizyonculuk bir şekilde bana cazip geldi ve yıllarca seslendirme yaptım. Üniversite bitince hayatımı seslendirme yaparak mı sürdüreceğim diye düşünmeye başladım. Çünkü o zamanlar seslendirme bir meslek olarak kabul edilmiyordu. Ardından CNN TÜRK’te Kitapça ve Sevgili Günlük programlarını yaptım. Dolayısıyla benim televizyon yayıncılığı diye başlayan hayatım, aynı zamanda kitap yayıncılığı ile de kesişmeye başladı. Kitapça’da yeni çıkan kitaplar üzerine konuşuyor aynı zamanda yazarlarla söyleşiler yapıyorduk. Önce beş dakika olarak başladı sonra on beş dakikaya çıktı. Bu program aynı zamanda beni kitap yayıncılığıyla tanıştırdı. CNN TÜRK’ten ayrıldıktan sonra Doğan Kitap’ta editör olarak çalışmaya başladım. Sevgili Zeynep Çağlıyor o zaman yayın yönetmeniydi. Onun sayesinde ve zoruyla editörlük, hayatımda yer almaya başladı. Doğan Kitap’ta yayın direktörlüğü, ardından Hep Kitap’ta kurucu yayın yönetmenliği yaptım. Sonra yayıncılık bitti. Geçen zaman diliminde Türkiye’de sesli kitaplar yayılmaya başladı. Hep söylerim bir gün oturayım sadece kitapları seslendireyim, başka bir şey yapmayayım diye. Daha sonrasında kitap seslendirmeye ağırlık verdim. Ardından podcastlerin yükselmesiyle bütün yaptıklarımı birleştirerek ki bu eşim Başar Başarır’ın zoruyla oldu. Neratif podcast denilen “Ben Okurum” ortaya çıktı.

Kitap seslendirmesi hakkında birçok eleştiri var. Okumayı engeller mi diye… Türkiye gibi çalışma saatlerinin çok uzun olduğu bir ülkede birçok insanın kitap okumaya vaktinin ve enerjisinin olmadığı büyük bir gerçek. Bu eleştiriler hakkında ne söylemek istersiniz?

Bu eleştirilere katılmıyorum. Öncelikle zekâ ve algılama tiplerinin farklılığını hepimiz biliyoruz. Okuyarak değil, dinleyerek de algılayan birçok insan var. Dinleme ve okuma birbirine düşman olan iki farklı alan değil, ikisi bir arada yürüyebilir. Ben de hâlâ kitabı elime alarak okumayı seviyorum ama yürüyüş yaparken veyahut arabada giderken okuyamıyorum. Örneğin Ben Okurum’da inceleyeceğim yazarların ana kitabını okumayı tercih ederken, diğer kitaplarını dinlemeyi tercih ediyorum. Ve bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aslında boşa gidecek bir zamanı kitap dinleyerek verimli bir hale getirmiş oluyorsunuz. Keşke tüm kitapların sesli hali olsa da insanlar çok kolay bir şekilde bu kitaplara ulaşabilseler. Bu durum, matbu olarak yayınlanmış kitapları tehlikeye sokacak bir şey değil. Aksine ikisinin yerinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada edebiyatı çok kutsallaştırdığımızı düşünüyorum. Edebiyat gerçekten bizi hayata karşı çok bilgilendiren, bakış açımızı genişleten, sarsan ve gerektiğinde rahatsız eden bir şey ama bu kadar kutsallaştırmamıza gerek yok. Edebiyat aynı zamanda neşeli bir şey. Yani en acılı metni okusanız dahi, sizin hayatınızda bir değişiklik yaratmasıyla da özeldir. Cümle ister kulağınıza gelsin isterse gözünüzle görün, küçük ya da büyük bir değişiklik yaratır insanın hayatında. Dolayısıyla bu kadar farklı bir yere koyup kutsallaştırdığımız zaman da gençler için özellikle edebiyat ulaşılmaz ve çok ağır, çok zor bir şeymiş gibi algılanıyor. Bu da gençlerin edebiyattan daha çok kaçmasını ve aradaki mesafenin açılmasını sağlıyor.

Geleneksel medyanın içerisinde de yer almış birisi olarak neden podcast?

Geleneksel medyanın öldüğünü hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Tabii ki birtakım iyi örnekleri var ama geleneksel medyada edebiyat ne kadar var ve ne kadar konuşuluyor, hatta kültür sanat ne kadar var? Bu anlamda geleneksel medyanın durumu içler acısı. Dolayısıyla benim geleneksel medyada yer alma şansım pek yok. Biz özel televizyonların kurulduğu dönemlerde, Türkiye’de iyi bir şeyler olacak sanıyorduk. Özel televizyonların söz hakkımızı genişleteceğini ve özgürce konuşabileceğimizi düşünüyorduk. Başar eski programlarımı youtube’a yüklerken, yıllar önce televizyonda Ferhan Şensoy ile canlı yayında cinsellik konuştuğumuzu fark ettim. Yani böyle bir dönem geçirdik, tabii o dönemden sonra bu dönemin çok çorak olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönem, söylediğiniz her şeyi çokça tartmanız gereken bir dönem. Aslında attığınız taşın yankısının da küçük bir kitleye ulaştığı ve sizi bilenlerin takip ettiği bir dönem bu dönem. Ama televizyonda iş yaparken ister istemez birçok kişiye ulaşabiliyordunuz. Bence çağ değişti, dolayısıyla bu alternatif kanallar hepimiz için sözümüzü söyleyebileceğimiz bir şans tanıyor, kanal açıyor ve bir yol gösteriyor bizlere. Podcast yaparak birilerine ulaşıyorum ve sözümü iletiyorum, üzerimde hiçbir baskı olmadan. Bu baskı onu söyleme bunu söyleme baskısı da olabilir sponsor baskısı da olabilir. Bu özgür görünen kanalların bir süre sonra şöyle bir tehlikesi oluyor. Eğer bir marka ile çalışıyorsanız, o markanın yüzü olmaya başlıyorsunuz. Çağımızda televizyon reklamlarından daha çok sosyal medya reklamları veriliyor. Sponsorlara karşı olmadığımı söylemek istiyorum ama aldığınız sponsorun yüzü olduğunuz zaman yaptığınız iş aslında başka bir yöne doğru eviriliyor. Söyleyecek sözünüzü söyleyen, özgür iradeli bir sosyal medya kişisi olmaktan çıkıp bir reklamcı sosyal medya kişisi halini alıyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medyanın böyle bir tehlikesi var. Yani özgür bir ortam varken yine kapitalizmin tuzaklarından birine düşmüş gibi olabiliyorsunuz.

Sosyal medyanın dayattığı kişisel gelişim furyası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bence sosyal medyanın en büyük tehlikelerinden biri bu, başkalarının yaşadığı hayatların bir yüzüne yani sadece o cafcaflı yüzüne tanık oluyoruz. Dolayısıyla herkesin zengin ve eğlenceli bir hayat yaşadığını, sadece kendimizin ekonomik zorluklarla boğuştuğunu, sadece bizlerin zaman zaman bu hayattan memnun olmadığını zannetmeye başlıyoruz. Özellikle gençler için böyle bir risk var. Ben şu kadar kitap okudum diye, seksi pozlar verebiliyoruz ya da kitap okuma videosunun yerine aldığımız kitapların paket açılışı videosunu koyuyoruz. Bunu yaparken de sanki o kitapları okumuşuz gibi hissediyoruz ve hissettiriyoruz. Bunlar hep -mış gibi yaşamlar ve bizler gerçekten bu -mış gibi yaşamların egemenliğinde bir hayat sürüyoruz. Ben de sosyal medyada yazıyorum, çiziyorum ama hep şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şey yazarken, paylaşırken hayatın olumsuz yanını da anlatmaya çalışıyorum. Hayat hep yukarıya doğru ya da düz bir çizgide gitmiyor. İnişli çıkışlı bir hayat var karşımızda. Kapitalizm hayatımızın bir gerçeği ama kapitalizmin bizi kandırmasına izin vermek bizlerin bireysel tercihi. Ama kapitalizmin yaratmış olduğu ışıltılı hayatın gerçek olduğuna inanırsak, işte o zaman sorunlar kendini göstermeye başlıyor. Hepimiz kapitalizmin bir şekilde içindeyiz ama bunun iyice içine girerek o şatafatın gerçek olduğunu sanmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela kitap okumak da bir “challenge” haline geldi. Herkesin ritminin, algılayış biçiminin ve zevkinin farklı olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Aksi insanlarda mutluluk değil mutsuzluk yaratıyor.