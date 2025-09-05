Yaz kursları renkli gösterilerle sona erdi

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi tarafından çocuklara yönelik organize edilen yaz kursları, Amfi Tiyatro’da düzenlenen kapanış töreniyle tamamlandı. Çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklar, hem yaz tatilini verimli geçirdi hem de becerilerini geliştirme fırsatı buldu. 9 farklı alanda toplam 712 çocuğun katıldığı ücretsiz kursların finalinde, öğrenciler hazırladıkları gösterilerle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Törene Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

Yüzme Eğitim Merkezi’nde uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen halk oyunları, jimnastik, modern dans, ritim, zumba, futbol gibi branşlarında eğitim alan çocuklar yeteneklerini sergiledi. Amfi Tiyatroyu dolduran aileler de çocuklarının heyecanına ve sevincine ortak oldu.

Etkinlikte sahneye çıkarak kurslarda görev yapan eğitmenlere teşekkür belgelerini takdim eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptığı konuşmada tüm çocukları tebrik ederek, “Çocuklarımız için hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz dönemi planladık. Onların gelişimine katkı sağlayacak bir program ortaya koyduk. İki ay boyunca çok faydalı bir süreç geçirildi. Gösterilen ilgiye teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızı kutluyorum” dedi.