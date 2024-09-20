Yaz spor okullarına 4 bin 200 kişi katıldı

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 19 branşta açılan yaz spor okulları bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan 4 bin 200 kişi faydalandı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Genç nüfusu spora teşvik etmek için bu alanda hem farkındalık çalışmaları yapıyoruz hem de kurslarla gençlerimizi, çocuklarımızı destekliyoruz. Spor alanındaki yatırımlarımıza ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Hayatın her alanında gençlerimiz ve çocuklarımız için imkânlarımız dâhilinde ne gerekiyorsa yapacağız. Sporcularımızın katıldıkları turnuvalardaki başarıları hepimizin gurur kaynağı. Bayraklı’da daha fazla sporcu yetiştirip, daha fazla başarılar elde etmek için onların yanlarında olacağız” dedi.