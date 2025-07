Yazar Gaye Boralıoğlu: Vicdan, adalet, diğerkâmlık ile şekillenmiş bir dünya hayalim var

Şirvan Yaşar

Ödüllü yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu, edebiyat üzerine düşünen, hayatı sorgulayan bir yazar. Duygu Asena Ödülü aldığı Dünyadan Aşağı ile toplumsal cinsiyet temasını gündeme getiren yazar, son zamanlarda gündeme gelen yapay zeka ve edebiyat tartışmalarına değindi.

Boralıoğlu, “Yapay zekânın elbette işlevsel faydaları olacaktır. Belki hakikate ulaşmayı da kolaylaştıracak, bu tamamen nasıl ve hangi niyetle kullanıldığına bağlı. Unutmayalım, yapay zekâdan önce de hakikate ulaşmak kolay değildi. İktidarlar her zaman bilgiyi manipüle etti” diyor.

Her sanatçının bir derdi vardır. Sizin karakterlerinizde hep bir toplumsal mesele hissediliyor. Sizi yazmaya iten temel dert ne?

Sanırım daha iyi bir dünyada yaşama arzusu. Çok genel gibi görünebilir ama özünde bu var. Trajik bir şey bu, çünkü belki de hiç gerçekleşmeyecek bir hayal. Ama inatla içimde taşıyorum. Bir edebiyatçı için bu yol hakikati aramakla başlar. Edebiyat biraz da zamanın, memleketin hikâyelerini keşfetme arzusudur. Görünende görünmeyeni aramak, insanı, kendini sunduğu biçimin ötesinde anlamaya çalışmak... Edebiyatım bu sorularla birlikte yürüyor.

Neden üretiyoruz? Sanat neden var? İnsan neden durmadan bir şey yaratma ihtiyacı hissediyor?

Bu soru üzerine ben de çok düşünmüşümdür. Bu delice işi neden yapıyorum? Yazarlık dünyanın en yalnız işi. Yıllarca, bazen on yıl, on beş yıl boyunca bir eserle uğraşıyorsunuz, kimseye göstermeden, kimseyle paylaşmadan. Sonra o metni bir kuyuya atıyorsunuz. O kuyudan ses gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyorsunuz. Akıllı işi değil bunlar. Kafka’nın bir sözü vardır: “Tanrı dünyayı çok sıkıldığı bir günde yaratmış olmalı.” Belki de Tanrı “Bu kadar da insafsız olmayayım, sanatla uğraşsınlar,” demiştir. Sanat, insanın içindeki iyi olandır. Amacı sadece kendisidir. Bu da aslında özgürlüktür. Sanat, başkasını anlamamızı sağlar. Bizim bir arada olma ihtimalimizi güçlendirir. Ve aynı zamanda kendimizi iyileştirebileceğimiz estetik bir haz alanı yaratır. O yüzden her şeye rağmen sürmeli.

Toplumsal meselelerden söz etmişken, bir sorum var. Bir eserinize de selam olsun: Makbul kadın ile mübarek kadın arasında nasıl bir fark var?

Makbul kadının kim olduğunu ben de tam bilmiyorum. “Mübarek Kadınlar” kitabımda ironi var çünkü oradaki kadınlar, o ulvi anlamdaki ‘mübarek’likten oldukça uzak. Genellikle görmezden geldiğimiz, travmalarla yüklü ve bu yüklerle mizahla, muzır yollar bularak baş etmeye çalışan kadınlar. Hem trajik hem neşeli, hem acılı, hem direngen. Ben bu kadınları seviyorum. Kendine has, kusurları olan, bildik yollardan ilerlemeyen, kimselere benzemeyen kadınlar. Makbul olsalar güzel olurdu ama modern kapitalizm makbul diye tek bir kadın modeli yarattı. Herkes birbirine benzemeye başladı. Cerrahi müdahalelerle aynı estetik özelliklere sahip, aynı markaları, aynı moda tarzını yansıtan içeriksiz neredeyse robotsu varlıklar… 20 yaşındaki biriyle 50 yaşındaki arasında yaş farkı yok, ünlü bir pop yıldızı ile kasiyer arasında tarz farkı yok. Yaratıcılığın, biricikliğin ölümüne tanık oluyoruz. Aysel Gürel’i bile özlüyorum vallahi. Onun gibi ikinci bir kişi yoktu. Kusurlar, çılgınlıklar, aykırılıklar hayatı renklendirir oysa ki. Bu tek tip hal önümüzdeki dönemin en temel meselelerinden biri olacak.

“Dünyadan Aşağı” romanınızla Duygu Asena Ödülü aldınız. Hilmi Aydın karakteriyle ilgili; “Hilmi Aydın, modernleşme sürecinde gelenekle birey arasında sıkışmış bir karakter midir?” Ne dersiniz?

Evet, öyle okunabilir. Ama Türkiye’de her şeyi böyle okuyabiliriz zaten. Hilmi Aydın vasatlığın cumhuriyetinden çıkma bir figür. Romanın başında ağır yaralıdır ve öleceğini sanır. O gece gördüğü rüyada cehenneme gideceğini öğrenir. Bu olasılık onu öyle korkutur ki, kalan ömründe bunu değiştirmeye çalışır. “Makbul insan” olmaya çabalar ama yapısı buna uygun değildir. Bu arada kalmışlık, beyhude çaba romanın ironik yapısını oluşturur. Roman aslında üç kuşaktan baba oğulun birbiriyle hesaplaşması olarak da okunabilir.

Yapay zekâ sizce edebiyatı ve hikâye anlatıcılığını nasıl bir forma dönüştürecek?

Doğu Yücel’in bir hikâyesinde yapay zekâ öyle iyi öyküler yazıyor ki, insanlar onunla baş edebilecek bir yazar yaratmaya çalışıyor. Bugün siz yapay zekânın karşısına kimi koyardınız?

Bütün yazarları koyarım. Neden sadece bir tanesini seçeyim? Çünkü yapay zekâ bireysel bir şey değil, kamusal bir akıl. Sanatla sanal dünya arasındaki temel fark da bu. Sanat kişiye özgüdür, biriciktir. Yapay zekâ insanlık tarihinin birikimini tarayıp mükemmel metinler üretebilir. Ama oradan kişisel, özgün bir ses çıkmaz. Dostoyevski’yle Balzac’ın üsluplarını karıştırıp bir roman yazabilir ama bu bana bir şey ifade etmez. Ben her ikisini de kendi halleriyle okumayı severim. Çünkü o metinlerin arkasında bir persona vardır.

Sanatı kıymetli kılan biraz da kusurlardır. Güzel kusurlar… Biz sadece İnce Memed’i sevmiyoruz, onu yazan Yaşar Kemal’i de seviyoruz, metne bir kez de eserin arkasındaki yazar personası aracılığıyla bağlanıyoruz.

Yapay zekânın elbette işlevsel faydaları olacaktır. Belki hakikate ulaşmayı da kolaylaştıracak, bu tamamen nasıl ve hangi niyetle kullanıldığına bağlı. Unutmayalım, yapay zekâdan önce de hakikate ulaşmak kolay değildi. İktidarlar her zaman bilgiyi manipüle etti. İnsan zihni dogmalara çok yatkın. Tarihin karanlık sayfalarının arkasında hep dogmalar var. Belki bu çağ kapanıyor artık. Post-truth bile geride kaldı bence. Şimdi “gerçek” nedir, onu yeniden konuşmamız gerekiyor. Gerçeklik, artık daha sezgisel, daha arkaik bir şeye dönüşüyor. Ben bu yüzden karamsar gelecek senaryolarına fazla kapılmıyorum. 19. yüzyılın başında da benzer korkular vardı: elektrik bulundu, X ışınları keşfedildi, insanlar “felakete gidiyoruz” dediler. Ama sonra sanat yeniden doğdu, aydınlanma yaşandı. O yüzden büyük laflar etmek yerine temkinli bir yerde durmak ve olasılıkları görmek gerekir.

“Meçhul” romanınıza gelmek istiyorum. İletişim Yayınları’ndan tekrar basıldı. Roman, fotoğraflar üzerinden ilerleyen bir yapıya sahip. Sizce bu fotoğraflar okuru yönlendirme, hatta manipüle etme riski taşır mı?

Bunu çok da dert edinmedim. Çıkış noktam şöyle değildi: “Bir roman yazayım da sonra ona uygun fotoğraflar bulayım.” Tam tersi bir yerden yola çıktım.Yakın zamanda kaybettiğimiz, dostum, çok kıymetli bir fotoğraf sanatçısı olan Manuel Çıtak’ı burada da sevgiyle anmak isterim. Onun yüz kadar fotoğrafını alıp eve getirdim. Ve bu fotoğraflar üzerinden bir roman kurgulamaya başladım. Kayıp İbrahim’in peşindeki biri muhabir, diğeri fotoğrafçı iki kişinin yaptığı bir araştırma olduğunu varsaydım. İbrahim’i tanıyan insanlar bu gazetecilere bildiklerini anlatırlar böylece herkes, kendi perspektifinden bir İbrahim hikâyesi oluşturur. Kimininki birbiriyle örtüşür, kimininki çelişir. Roman aynı zamanda bir yolculuktur. İskenderun’dan İstanbul’a, güneyden kuzeye giden bir rota. Bazı okurlar “Fotoğrafları koymasan da olurdu,” dediler. Ama ben o süreci bu şekilde yaşadım. Yazarken okuyucunun ne hissedeceğini çok düşünmem. Evet, ona iyi bir eser sunma sorumluluğum var. Metin sahici olmalı, edebi bir tat bırakmalı. Ama “şunu hissetsin, bunu anlasın” gibi yönlendirmelerle yazamam. Bu, yazma sürecimi felce uğratır.

Arşivden çıkardığınız fotoğrafları yere serip onların içinde gezindiğinizi anlatmıştınız. Bu yaratım süreci nasıldı?

Çok keyifliydi. Gerçekten evimin zemini neredeyse tamamen fotoğraflarla kaplıydı.

İki gazetecinin İbrahim’i tanıyan insanlarla tek tek görüşüp onun hikâyesini kurdukları yapıyı oluşturduktan sonra, her karakter için uygun bir fotoğraf aramaya başladım.

“Annesi kim olsun?” diye düşündüm, fotoğraflar arasında dolaştım. Birini seçtim. Sonra o kişinin konuşma dilini aradım. Kimi zaman sıradan bir insanın dili gerekiyordu, kimi zaman bir şeyh ya da felsefe öğretmeninin... Bu dili bulmak, karakterin sahiciliğini sağlıyordu. Bazen de tam tersi oluyordu. “Bu fotoğraf mutlaka yer almalı,” dedim ve o kareye uygun bir sahne kurguladım. Tüm bu süreç, bir oyun gibiydi. Yaratıcı ve çok zevkliydi. Ama romanın en temel sorunu şuydu: Bu kadar farklı sesi ve anlatımı nasıl bir bütünlük içinde tutacağım? Çünkü herkes farklı bir dil konuşursa, roman bütünlüğünü oluşturmak imkânsızlaşabilirdi. Bunu fark edince çok sayıda röportaj okumaya başladım. Express, Roll, Hürriyet gibi yerlerde yayınlanan röportajlarda şunu gördüm: her röportajın ruhunu, onu yapan kişinin zihni belirliyor. Ben de, karakterlerin özgün diliyle birlikte, romanın anlatıcı örtüsünü kendi zihnimden örmeye çalıştım. Bütünlük böyle sağlandı.

Umutlu musunuz?

Umutla iş yapmam. Umut, çok pozitifmiş gibi dursa da aslında politik bir kavram. Modern çağda siyasiler tarafından topluma zerk edilen, manipülasyon aracı olmaya çok yatkın bir şey. Ayrıca pek çok tuzak içerebilir: Hayal kırıklığı, olmayacak hayallerin peşinden koşmak, hakikatin çarpıtılması, insanın eyleme geçmek yerine duraksaması gibi... O yüzden umudu tamamen dışlamıyorum ama onunla yola çıkmıyorum. Benim için önemli olan kavramlar başka: Vicdan, adalet, diğerkâmlık. Tüm bu değerlerin ruhuyla şekillenmiş bir dünya hayalim var. Ve ben inatla o dünyanın izini sürüyorum.