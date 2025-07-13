Yazar Gülten Dayıoğlu: Kitaplarım evlatlarımdır

Yazar Yazara köşemde bu ayki kıymetli konuğum; çocuk ve gençlik edebiyatımızın duayeni, dört kuşaktır kitapları okunan yazar, dünya gezgini, sevgili Gülten Dayıoğlu.

Son biyografi kitabı Bende Kalmasın ile başlayan sohbetimiz, uzun soluklu yazarlık serüveni eşliğinde devam ediyor. Keyifli okumalar!

“Gelecekte Fadiş’in, o romanın bitiminden günümüze uzanan yaşamını yeni bir kitapla sizlerle paylaşacağım” demiştiniz. Fadiş kitabınız 116. baskıyı yaparken, Bende Kalmasın ile bu sözü tutmuş oldunuz. Sevgili Fadiş’in –yani sizin– 90 yaşına kadar süren yaşam serüvenini duygulanarak okudum. Kendi hayat öykünüzü anlatırken neden üçüncü tekil anlatıcıyı tercih ettiniz? Bu kitap bir edebî vasiyet niteliği taşıyor olabilir mi? Öyleyse, okurunuzda en çok hangi mesajın kalmasını istersiniz?

Sevgili Gül kızım, yaşamöykümü içimden öyle geldiği için, Üçüncü tekil kişi olarak yazdım. Yazdıklarımı gelecek kuşaklara vasiyet olarak anlatmayı düşünmedim. Çünkü okurlarımın omuzlarına yük eklemek istemem. Mesaj vermek de istemedim. Sadece kendimi bildim bileli, bire bir yaşadığım zorlu yaşam koşullarını ÖRNEK olarak yedirdim anlatının özüne.

Çocukluğunuzdan bugüne içten bir iç döküş eşliğinde, 1940’lardan başlayarak Türkiye’nin kültürel ve toplumsal panoramasını da çiziyorsunuz. Bir edebiyatçının gözüyle, 90 yılı aşan yaşamınızda Türkiye'yi nasıl özetlersiniz?

Pek güzel bir soru. Seksenli yıllardan başlayarak, yıllar boyu süren bir Devlet politikası yaşandı ülkemizde. Milli Eğitim bakanlığı okuma yazma seferberliğine kalkıştı. Okuma kültürünün oluşup gelişmesi, amaçlardan biriydi. Ben de çocuk ve gençlik kitapları yazarı olarak göreve çağırıldım. Yedi bölgeden aldığım okul davetlerine uyarak, ülkemizin hemen hemen, üçte ikisini kapsayan kent, kasaba, köylere gittim. Oralarda, kitap okumak ana başlığıyla yapılan söyleşi ve imza etkinliklerimiz, çok coşkulu geçiyordu.

Etkinlik alanlarında edindiğim, can dostlarımın bazılarıyla iletişimimiz sürmekte. Özellikle Doğu yöremizdeki okulların velileri, okul yönetimine, beni okullarına davet edip, öğrencilerle buluşturdukları için teşekkür ediyorlardı.

Fadiş, sizin deyiminizle hayatla bilek güreşi yapıyor. Sizse hiç vazgeçmeden yazmaya devam ediyorsunuz. Öğretmenlik, gazete ve dergi yazıları derken kendinizi tamamen çocuk edebiyatına adadınız. Sizi yazmaya iten ilk dürtü neydi ve bu heyecan nasıl yıllara yayıldı?

Yazmak ilkokul üçüncü sınıftan bu yana, yaşam biçimim oldu. Bu ateşin kıvılcımını ilkokul üçüncü sınıftayken, öğretmenim Ayşe Bumin saldı içime. Yazılı anlatım ödevlerime “tahrir” bakarak: “Sen doğuştan yazma yeteneğine sahipsin. Gelecekte yazar olacağına inanıyorum,” diyerek, beni yazarlığa iteledi. Yazarlık Analık gibi benim için. İnsan yavrusundan vazgeçer mi? Kitaplarım, evlatlarımdır.

116 ülke gezmiş bir dünya gezgini olarak, seyahatlerin yazma sürecinize ne tür katkıları oldu?

116 ülkeyi kapsayan, dünya gezileri, kitaplarımın konularını çeşitlendirdi. Sadece konuları değil, yeni yeni insan tiplerini tanıma ayrıcalığı kazandım. Genel kültür hazinem zenginleşti. Bu kazanımlar hep kitaplarıma yansıdığı için okurlarıma da katkı sağladı.

Minik okurlarınız merakla yeni kitaplar bekliyor olabilir. Yeni yazı projeleriniz var mı?

Bende Kalmasın adlı en yeni kitabımı yazarken yoruldum. Çünkü geçmişteki yaşanmışlıkları, yeniden yaşarmış gibi oldum. Zihinsel ve ruhsal yönden epey bir sömürdüm kendimi. Bu günlerde, kısa bir süre de olsa, Yazar Gülten Dayıoğlu’nu, rahat bırakmaya özen gösteriyorum. Bu süreçte kendimi kitap okumaya verdim. Lise yıllarından tutun da yaşam boyu okuduğum kitapların bazılarına merak sardım. Onları yeniden okurken, ilk kez okur gibi merak ve heyecan sarıyor varlığımı. Bunu neden yaptığımı irdeliyorum içten içe.

Eski tatları özlemek gibi bir duruş benimki. Kitapları yeniden okurken, gençlik yıllarımda, kursuna gittiğim hızlı okuma tekniğine başvurmuyorum. Okuduklarımı keyifle öğütüyorum. Dinlenme sürecini uzun tutarsam, yazmayı da özlüyorum. O aşamaya gelince, bilgisayarımla bütünleşip yazmaya başlıyorum. Sanırım o günler hızla yaklaşıyor.

2007’den bu yana faaliyet gösteren Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın yeni planları nelerdir?

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı kuruluş ilkelerine uyarak, her yıl dil, anlatım konu, işleyiş alanlarında özgün üretilmiş eserlere, ödül veriyor. Eserler çok saygın seçici kurul üyelerinin göz, gönül ve zihin süzgeçlerinden geçiriliyor. Ayrıca ödül alan kitap, Altın Kitaplar Yayınevi tarafından yayınlanıyor. Bu seçkiye katılmak için eserlerin, her yılın 31 Aralık ayına kadar, vakfımıza ulaştırılması gerekiyor. Vakfımızla ilgili bilgi edinmek için: 0212 230 37 14’e başvurulabilir.

İlkokul öğretmeniniz Ayşe Hanım’ın “Sen doğuştan yazma yeteneğine sahipsin, büyüyünce yazar olacağına inanıyorum” dediği günden bu yana 90. yaşınızı 91 kitapla kutluyorsunuz. Yazma tutkusu taşıyan genç kalemlere neler tavsiye edersiniz?

Yazar olmaya heveslenen sevgili gençlere, ben sadece nitelikli kitaplar okuyarak anadilinizin bilincine varın. Sözcük dağarcığınızı ve genel kültürünüzü zenginleştirerek, yazarlığa hazırlanın derim. Onları özgür bırakalım, öğüt vermeyelim. Yeteneklerini diledikleri gibi yeşertip büyüterek, yüceltsinler. Taşıma suyla değirmen dönmez. Ya da “ödünç akıl cepten düşer”, atasözlerine kulak versinler. Sizi ve tüm okurlarımı yüreğimle selamlıyorum.