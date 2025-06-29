Yazar Şafak Baba Pala: "Uludağ tüm haşmetiyle karşımızda"

Y. Emre Ceren

Yazar Şafak Baba Pala’nın 2022 yılında Vedat Günyol Deneme Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen dosyası Devinimler Everest Yayınları’ndan yayımlandı.

Devinimler, yazarın Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından düzenlenen çeşitli sempozyumlardaki açılış konuşmalarından parçalar içerdiği gibi, aynı zamanda hem yazarlar ve kitaplar hem de insanlığın ortak kaygıları ve umutları üzerine metinlerini bir araya getiriyor.

Biz de Şafak Baba Pala ile bu yeni kitabı, edebiyat ve Bursa üzerine söyleştik.

Kitabınızda en öne çıkan şey Bursa teması. Bursa’nın edebiyat ile ilişkisi nasıl?

Bursa’nın edebiyatla ilişkisi çok eski dönemlere uzanıyor. Dinsel metinlerin daha çok üretildiği Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve ilk dönemlerinde, Süleyman Çelebi’nin 15. yüzyılda Bursa Ulu Camii’de yazdığı Vesîletü’n-Necât yani Mevlid’e değinmek gerekir. Mevlid Türk edebiyatının en kalıcı dinsel metinlerinden biri olarak Bursa’da yazılmıştır.

Lamiî Çelebi de tasavvufi eserleriyle bu şehrin manevi dokusuna katkıda bulunmuştur, tasavvuf ile edebiyatı buluşturan eserler vermiştir.

Yine Şair Ahmet Paşa gibi divan şairleri, Bursa’nın o dönemki entelektüel ortamını şekillendirmiştir.

Tanzimat dönemine gelindiğinde İstanbul’daki modernleşme hareketlerine paralel Bursa’da da edebiyat ve özellikle tiyatro alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Feraizcizade Mehmet Şakir’in 1886’da çıkardığı Nilüfer dergisi Bursa’nın ilk edebiyat-sanat dergisidir. Dergi, Servet-i Fünûn yazarlarını bile etkilemiştir.

Tam da burada Ahmet Vefik Paşa’dan bahsetmek isterim. Tanzimat döneminde Bursa valiliği yapan Paşa, hem tiyatro çevirileri hem de Türkçenin sadeleşmesine yönelik çabalarıyla şehrin kültürel kimliğini güçlendirmiştir. Bursa’da, tiyatronun temelleri bu dönemde atılmıştır. İstanbul dışında, Anadolu’da ilk tiyatroyu Bursa’da kurmuştur. O günlerden cumhuriyet dönemine ve günümüze geldiğimizde; Oda Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, Nilüfer Tiyatro, Bursa Şehir Tiyatrosu ve onlarca özel tiyatronun olması biz Bursalılar için çok önemlidir.

Yine tarihimizdeki ilk işçi öyküsü Bursa’da yaşayan dokuma işçisi kadınlar için yazılmıştır. Bu bilgi de bizim için çok değerlidir. Reşat Nuri Güntekin’den, Sait Faik’e, Nâzım Hikmet’ten Tanpınar’a, Orhan Kemal’den Aziz Nesin’e kadar önemli edebiyat insanlarının yolu da Bursa’dan geçmiştir. Ve onların soluklarını Bursalı edebiyatseverler her zaman duyumsarlar.

Günümüzde Bursa’da edebiyat özellikle Nilüfer Belediyesi’nin son yirmi yılında öncülük ettiği etkinliklerle yeniden canlandı. Yazı evleri, öykü atölyeleri, yılın yazarı programı, yaratıcı yazı atölyeleri gibi etkinlikler özellikle genç kuşakların edebiyatla buluşmalarına aracılık etti. Bugün onlarca genç yazar ve on binlerce okur var Bursa’da.

Şehirde yıllar önce düzenlenmeye başlanmış Bursa Edebiyat Günleri ilk yıllardaki canlılığıyla bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri tarafından düzenlenecek. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi geçen yıl Uluslararası Edebiyat Festivali düzenlemeye de başlamıştır.

Tanpınar’ın anlattığı, Nâzım’ın şahit olduğu Bursa ile bugünkü Bursa arasındaki fark büyük mü?

Hem fiziksel hem kültürel anlamda çok önemli farklar olduğunu düşünüyorum.

Tanpınar’a göre Bursa zamanın durduğu bir kenttir oysaki bugünkü Bursa bir metropol ve zamanı algılamanız çok kolay değil. Ancak Tanpınar’a göre, bu şehirde zamanın içinde başka bir zaman da akar. Ki bu akış bugün de vardır Bursa’da ama bu akışı görmek için çaba harcamamız gerekir. Değişmeyen tarihsel mekânlarda örneğin hanlarda, camilerde ya da metruk bir hamamda duyumsarsınız bu akışı.

Kent doğayla uyumludur Tanpınar’a göre. Bugün ne yazık ki bu uyumu da pek göremiyoruz.

Nâzım Hikmet’in Bursa’sı ise daha kanlı canlıdır. Penceresinden gördüğü bu kent Uludağ’ın bir parçasıdır. Ne mutlu ki bize, Uludağ ile biz Bursalılar halen göz göze bakışıyoruz. Kent sanayiden, göçlerden, çarpık kentleşmeden etkilenip, hızla kimliğini kaybetse de Uludağ tüm haşmetiyle karşımızdadır.



Yazılarınızda Gülten Akın, İlhan İrem, Yaşar Kemal gibi pek çok sanatçıya rastlıyoruz. Yazı dünyanızı böyle isimler şekillendiriyor diyebilir miyiz?

Yazı dünyamı şekillendiren elbette çok farklı yazarlar var.

Günlük yaşamın sıradanlığından tutun da, Türkiye’de ve dünyada yaşanan maruz kaldığımız olumlu olumsuz birçok durum da yazmamı tetikliyor. Ve elbette okuduğum kitaplar, sevdiğim yazarlar ama bazen yalnızca bir söz bile yazmama neden olabiliyor.



Bir soru da Nilüfer’de başardığınız kütüphanecilik kültürü üzerinden olsun. Bilmeyen okurlarımız için Nilüfer’de neler yaptınız ve neler yapıyorsunuz?

Nilüfer’de "kütüphaneler yaşayan yerlerdir” mottosuyla çıktığımız yolda Bursalılar bize hep eşlik etti ve kütüphaneleri benimsediler. 2007 yılında, o dönem Nilüfer Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey’in önderliğinde, Akkılıç Kütüphanesi’nin açılmasıyla Nilüfer’in kütüphanecilik yolculuğu başladı. Ve onlarca insanın emeği ve heyecanıyla yol alındı. Bugün Nilüfer’de kütüphaneler bir yaşam alanıdır. Yalnızca kitap okuma değil, düşünme, üretme ve paylaşma mekânlarıdır. Ve sosyal belediyecilik adına önemli bir örnektir Nilüfer Kütüphaneleri.

Son soru da kitabınızda bolca gördüğümüz direnç üzerinden olsun. Direniş günlerinde Bursa nasıldı?

Bursa ilginç bir kent. Tarihine baktığınızda Osmanlı’da en önemli kadın işçi eylemlerinden biri Bursa’da yapılmıştır. Ve bu eylem kazanımla sonuçlanan tarihteki ilk kadın işçi hareketlerinden biridir. Bu konudan kitabımda da bahsetmiştim. Direniş günlerinde Bursa Türkiye’nin batısındaki birçok il gibiydi diyebilirim.