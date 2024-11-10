Yazar Suat Hayri Küçük: Kederlenmeyin, örgütlenin!

Y. Emre Ceren

Geçtiğimiz günlerde Öteki Yayınevi’nden yayımlanan Bento’nun Tuhaf Huyları romanı yayımlandı. Biz de bu hafta romanın yazarı Suat Hayri Küçük ile bu ilk kitabı üzerine söyleştik.

Öncelikle kitabınızda ilk dikkatimi çeken şey Hopa anlatısı ve Hemşince oldu. Bu sizin geçmişinizden beslendiğiniz bir anlatı mıdır?

Başlangıçta öyle değildi. Ya da ben farkında değildim henüz öyle olduğunun, mekânın poetik tabiatının bu denli kudretli olduğunun. Fakat Bento karakteri oluştukça ve o kendi oluşumunu, yani bir başkası değil de olduğu kişi oluşunu anlamaya çalıştıkça (ki bu çoğu zaman zamanda sıçramalarla anımsanarak serimlenen bir tür sabuklama lisanıyla ilerliyor), bir tür yuva, rahim ve beşik olarak coğrafyanın, mekânın ve tabiatın metne nüfuz ettiğini hissettim. Metnin üslubunu, olay örgüsünü, izleği ve karakterlerin ruhsal/düşünsel yapılarını biçimlendirmeye başladı. Buna direnmedim, metnin/dilin tabiatı karşısında muhafazakâr bir kaleye çekilmedim; yazının sıfır derecesindeymişçesine izin verdim, açtım kendimi metnin hazzına. Böylece, coğrafyanın hakikatinin Bento’nun gerçekliğini kurması için gereken bir arzu sahasına dönüştü romanım.

Aslında başlangıçta İstanbul vardı sadece. Sanki bütün hikâyem İstanbul’da zuhur etmiş ve çekirdeği kadar kabuğu da, kökü kadar menzili de, kahreden kederi kadar neşenin sıçrayabileceği köşeler de İstanbul’daydı. Zihnim, ruhum ve bedenimle kendimi bir İstanbul meyvesi sanıyordum. İşte bu zannın kıstırdığı bir evrende yazmaya niyetlendiğim Bento’nun Tuhaf Huyları’nın ilk paragrafı beni söküp aldı bu mesnetsiz zannın mutsuz bilincinden.

“Yüz yıl soluksuz koşmuş gibiydim. Üstelik başlanacak bir yere varamamıştım da. Bütün bir ömrü beni dışlayan bir müziğin dansıyla geçirmiş, bana sorulmamış soruların cevabını aramakla heder olmuştum. Ayağıma dolanan yollarda, aklımı bulandıran soluğumla, kıyısını sırtında taşıyan sular gibi ter içinde, ormansız bir ağacın mizacıyla rüzgârın cüretini tabiatım bilmiştim. Cevaplarla açıklanamayacak olan sebatım, hiçbir tacın ve tahtın dolduramayacağı bir boşluktu; sığamamıştım.” Romanıma neden böyle bir paragrafla başladığımı anlamayı çok istedim; hâlâ bu ilk paragrafın ardındaki niyeti, meseleyi, arzuyu ve ruhsal yapıyı yekpare göremiyorum.

Zihnimin ağlarına yakalanmış bir imge vardı. Mitolojik, trajik bir tanrı, hayvan ya da bir makineye benzetilebilirdi. Kanatları gövdesine büyük ve ağır geldiği için uçamayan bir kuş. Uçmak ile kuş oluşu aynı imgede eriten bir uzvun, yani kanatların büyüklüğü imkânsız kılmıştı onu. Kirli, yapışkan kozmik bulamaca saplanmış, kanatları bedeniyle gök arasına gerilmiş bir barikatı andırıyordu. Bu imgeyi bana veren şeyin ne olduğun bilmiyorum hâlâ, fakat ben daha sonra işin kolayına kaçıp Freudyen yorumsamalarla avuttum kendimi. Dedim ki kendime, “Sen, 2 ay erken doğmuş ve doğum esnasında annesine musallat ettiği bir hastalık nedeniyle, yaşam oyununa katılman için olmazsa olmaz olan anne sütünü zehirlemiş bir çocuktun. Daha yolun başında kendini pusuya düşürmüşsün. Başlangıçtan önceye kök salmış bu kişisel trajik sahneyle o kuş imgesi arasında arketipsel bir örtüşme var. Seni o kuşun saplandığı kozmik bulamaca koşturan kuvvet, daha yolun başında kendini yoksun bıraktığın anne sütünden alıyor menzilini.”

Demem o ki, başlangıçta hiç niyetim olmasa da, anadilim Hemşince (Homşesnak) başta olmak üzere, doğup büyüdüğüm Makriyal’in (Kemalpaşa) bir dağ köyüne ait bütün her şey (hayvanlar ve bitkiler, çocukluk aşkım Eva, pagan/şamanik bir arketipi andıran Peruze vb) bir örüntüye dönüşüp sirayet etti metne. Sorunuza dönerek şunu söyleyebilirim: Evrensel kurgu estetiğinin bütün nosyonlarını a-tipik tarzda içeren, dönüştüren ve işleten bir kuvvete dönüştü beni salgılayan coğrafya. Hopa ve Makriyal, tabiatı ve insanıyla Bento’nun kendi oluşumunu anlama çabasına saha açtı. Evet; meyvesi olduğum ağaç, nebatatı olduğum tabiat, parçası olduğum hayvan âlemi; hiç arzu etmediğim kadar gerçek ve ummadığım kadar hakikat parçacığı boca etti metnime. Gerçeğin bunca sirayet ettiği bir metnin kurgu estetiğine halel getirmesi riskine dikkat çekip bu riskten kaçınmam için gereken anlatı teknikleriyle beni besleyen kıymetli dostum Kürşad Kızıltuğ’u sönümsüz sevgiyle selamlıyorum…

Eserde karşımıza bolca Steinbeck, Hemingway, Berger gibi mühim yazarlara ve eserlerine atıflar çıkıyor. Yazarların yazmak için bolca okuması gerektiği görüşüne dair ne düşünüyorsunuz?

Şuursuz şiirin şerefi olmaz; tıpkı sevmenin bilmeyi gerektirdiği gibi, poetiği olmayan “şair”in de şiire kıyısı oluşmaz. Yazmanın ufku okumanın eşiğinde belirir. Bu ilişki aşkın bedenle, mücadelenin libidinal oluşla, sanatın estetik algı ve duyumsama yetisiyle ilişkisiyle aynı tabiatı paylaşır. Bir cümle kurmak, bir sözcük seçmek, bir imge peydahlayıp bir karaktere dönüştürmek, bir evren ve bir izlek bina etmek için okumanın şanından pay almak gerekir. Deha çağı çok geride kaldı, zekâysa pek güvendiğim bir aygıt değil; bu, felsefe ve edebiyat dahil, tüm sanatlar için geçerli. Bir derdi olmalı yazarın, insanlık durumu ve yaşamın doğasına dair bir meselesi olmalı; gücünü, cüretini sevme kapasitesinden devşirmeli ki yazmanın eşiğine bir okuryaşar olarak varabilsin. İsabetle seçilmiş metinleri, denize koşan dereler gibi, göğü esneten kanatlar gibi, sesin sözü sarmalaması gibi okumalı…

“Siz Lacancı olabilirsiniz ama ben Freudcuyum” diyen Lacan’a reveransla mırıldanmak isterim: Birileri benim yazdıklarımı seviyor olabilir, fakat ben okuduklarımla övünürüm. Kendimi “Nora’nın babası, Spinozist Marksist, editör ve okuyucu” olarak tanımlamayı seviyorum. Sürdürmeyi sürdürdüğüm, kendime en çok benzediğim meşgale okumak. Okumak bahsine şunu söylerim hep: Yazılanlar, okuduklarımızın çok azıdır. Yazıdan hayli zaman önce okuyorduk biz. Göğü-yeri, tabiatı-hayvanları, işaretleri-lekeleri-izleri, bedenleri-hareketleri-sesleri, duyguları-durumları-şeyleri… Belki de insan böylesine derinlemesine okuyucu olduğu için yazıyı icat etmek zorunda kaldı. Kim bilir…

Başa dönersek, evet, okumak bir yasa benim evrenimde; yerçekimi yasası gibi okumak da tartışma dışı. Okumak, salt yazılanları değil, var olmayan şeylerin varlığını da okumak! Okumak bahsine “Dövüşen anlatsın” derim hep. Sadece kitaplar okumak değil, gerektiğinde meydan okumalı insan. Meydan okumak için ayaklanmayanın okumak için oturması hünersiz ve kudretsizdir benim nazarımda.

“Kitaplarımın arasından geçmeden beni bilemez, sevemezsiniz” diyor Bento, aşikâr bir sırrı bölüşür gibi. Bento gibi ben de aşkla ve dostlukla, felsefeyle ve diğer sanatlarla örülmüş ve salgılanmış, sağılıp damıtılmış metinlerin emzirdiği bir aklın bedenlerinden biriyim. Başka türlü olmayı bırakın arzulamayı, hayal bile edemiyorum. Hunharca okumak, evet zorunlu ve fakat her şeyi değil; bir derdin, bir meselenin, bir kişisel ve toplumsal idealin berrak ve serin sularına ayaklarımızı salar gibi okumak… Dünyayı, yaşamı, sınıfı ve kendini anlayıp sevmek, sarmalayıp savunmak, şövalye estetiğiyle kavgasını vermek için gereken aletleri arar, keşfeder ve icat eder gibi okumak… Okumak bahsinde Alberto Manguel, Borges, Thomas Bernhard ve Marx’a akraba olmakla övünürüm. Kendimi, okur-yaşarlığın onların varoluşsal menziline girmiş hissediyorum. Kendime pay biçtiğim yaşantılarındaki neşeyi, cüreti ve hüneri mizacımın ve aklımın, ruhumun ve bedenimin, eyleyişlerimin ve ilişkilerimin etiği ve estetiği olarak emzirmeyi sürdürüyorum. Sürdürmeyi sürdürmekte sebatım, tıpkı umut, cüret ve şifanın bulaşıcılığı gibi bulaştırmak istiyorum Bento’nun Tuhaf Huyları’yla.

Kitaplardan yastık yapılmaz ama barikat yapılabilir. Aşka derinlik, dostluğa taç, kavgaya akıl bahşeder iyi kitaplar. Emek sınıflarının şiiri, sanatların uzamı, felsefenin baltası olmak iyi kitapların şanındandır. Okumaya dair saatlerce, günlerce konuşabilirim, isterim de bunu. Ve fakat bu kısıtlı uzamda şu kadarını söyleyebilirim ancak: Yazının sıfır derecesinde ve metnin hazzında dil öncesi seslerin şehveti, dil-ötesi imgelerin patikaları kıvrılır, sıçrar, seker aklımıza.

Ve elbette Hopa, 1980 ve dağlara çekilen gençler ile Devrimci Yol kısmı… Bu konuya yabancı okurlar için biraz aktarır mısınız?

Ben Makriyal’de doğup büyümüş bir Hamşetsiyim! Hamşetsiler 17. yüzyıl sonlarına doğru İslamlaştırılmaya başlanmış ve bu süreç 19. yüzyıl başında tamamlanmış. Hopa-Makriyal deyince benim evrenimi süsleyen epeyce ışıltılı, hayli cüretkâr ve gereğince politik/estetik simalar geliyor dilime: Alaattin Demirci, İhsan Hacımuratoğlu, Metin Lokumcu, Kâzım Koyuncu ve Özcan Alper… Alaattin ve İhsan’ın politik cüretindeki şiirsellik, Kâzım ve Özcan’ın sanatında uğuldayan mekân ve öznellik halleri birbirinden razı yıldızlar gibi melez oluşlar mayalamayı sürdürüyor hâlâ inatla, ısrarla ve akla inançla. Aklın serin sularına şefkatli bir sıcaklık sunan iyimser olmayan bir umuda inançtır geride kalan. Geride kalandan kastım bir mazi değil, ardımızdan vuran ışığın yolumuza düşürdüğü siluetimizdir kastım. YOL yolcunun tutkusunda oluşur, açılır, tırmanır diplere… Marksist/komünist oluşla sanatçı oluş aynı yaşantının tezahürleri olarak oturuyor gönlümün tahtında. Mizacımı, aklımı ve estetik algımı salgılayan tabiatın insan olmayan âlemi de beni en az yukarıda saydığım isimler kadar emzirdi hünerince.

O zamanlar Hopa’nın beldesi olan fakat artık bir ilçe olan Makriyal’ın bir dağ köyünde doğup büyüdüm. Evcil ve yaban hayvanlar, tabiatın türlü bileşenleri ve güçleri, Peruze başta olmak üzere çok sayıda “tuhaf” ve gizemli insanın sesi, görünüşü, kıyafetleri ve davranışları; kışın evlerin çatısında gezinebileceğimiz kadar yağan kar yüzünden uygar dünyaya uzandığımız yolların haftalarca kapanması ve elektriğin kesilmesiyle akşamları evimizde toplanan yaşlılar ve çocuklar; sanat katılarak anlatılan, doğayla metafizik varlıklar arasında gezinen masalla hikâye arası meseller; dağda yanan ateşler, patlayan silahlar, saklanan kitaplar, köye sürgün gelen öğretmenler, dağdan duydukları korkuyla köye musallat olan jandarma… Ve en baskın imgesi o günlerin, Ermenicenin arkaik bir lehçesi olan anadilimiz Hemşincenin (Hamşetsnag) rüya, düş, tabiat ve kavga lisanı olarak, yaşamımızı oluşturan bütün nesneleri sarmalayan sözcükleri, ritmi ve fonetiği… Ve fakat 12 Eylül faşist darbesiyle oluşan ürküntü anadilimizle aramıza giren bir makine gibi işledi; kemiren, aşındıran ve bir kanser hücresi ahlakıyla bünyeye sirayet eden bir karabasandı. Dağlara çekilen umut ve şeref teskin ediyordu inançla tutuşan gecenin koynunda mayalanan fısıltılarla.

Kitabın ilerleyen kısımlarında artık Hopa ile karışık bir İstanbul anlatısı söz konusu. Hopa’dan Gezi’ye ve devamındaki toplumsal mücadeleye dair canlı bir anlatı hâkim. Bu iki süreç arasındaki bağı nasıl görüyorsunuz? Artık sizin daha yakın zamanlarınızdaki tanıklıklarınıza geldik diyebilir miyiz?

Bento, yaşadığı tutkulu bir aşkın dünyanın dümdüz bilgisi karşısında yenik düşmesiyle intihar fikriyle cebelleşen bir Marksist entelektüeldir. Mücadeleden kopmuş, ormansız ağaç, galaksisiz yıldız gibi yanıp sönmekte ve evrenin karanlık maddesine (ölüme) doğru sürüklenmektedir. Roman tam da o evrede, günümüzden yaklaşık 3 yıl kadar önce başlıyor. Bento, olduğu şeyi anlamak için zamanda ve mekânda sıçramalarla didikliyor kendini… Bu süreç bir tür duygusal kasırgaya tutulma ve ardından düşünsel bir çukura düşme ve ihtiyaçları karşılaşmamış bir hayvan gibi ya da bir parçası bozulmuş bir makine gibi kendi üzerine yıkılmış bir geleceğin enkazına dönüşüyor. İntihar fikrine en yakın olduğu evredeyse, başta kızı Mona olmak üzere, birkaç nadir dost, ona kendini ve yaşamı hatırlatan bir âşık ve kendilerini “Spinoza Şürekâsı” olarak adlandıran radikal bir hücrenin yaşamına temas etmesiyle, Spinozacı düşünceye tutunarak yeniden yaşama bağlanıyor. Bento, intihar fikriyle cebelleşirken kendisindeki düşünsel ve duygusal yapının ardındaki toplumsal, sınıfsal, etnik ve cinsiyetli kuvvetleri, içinden geçtiği fırtınaları ve politik deneyimleri anımsayarak bir insanlık durumu ve türlü türlü hakikat parçacıklarıyla yüzleşiyor. Bir tür haysiyet ayaklanması olan Gezi Direnişi ve ardından gelen depresif/kederli kapanmanın politik, etik ve kişisel yükünü sırtından indirip, kendi enkazının üstüne basıp sıçrayacağı bir tramplene dönüştürüyor. Romanımın o kısmında direniş sürecinin ardındaki sınıfsal birikintiye, sokağı maçizme terk etmeyen kadın hareketine, ekolojistlere, Kürtlere, anarşistlere ve komünistlere selam çakarak kendi kişisel macerasına bağlanan Bento, parçası olduğu ve sonrasında kendi oluşunun parçası kıldığı o deneyimi yüceltmeden ve de bir yenilgi edebiyatına dönüştürmeden, küfre ya da duaya sığınmadan, taca ya da zincire boyun eğmeden ıslıklıyor kadim erotik arzunun politik tabiatını…

Hikâyenin sonuna doğru Bento, yenilmiş sevginin, yitirilmiş aşkın, yalnız/inançsız/umutsuz düşüşün kasırgasından bir Spinozist olarak çıkıyor; kendilerine “Spinoza Şürekâsı” diyen radikal küresel bir şebekenin Türkiye’deki hücrenin kendisiyle kurduğu bağla tutkulu bir yaşamın dibine, politik köke yeniden ve fakat eskisinden daha neşeli, daha iştahlı ve hünerli bir entelektüel olarak yöneliyor… Böylece okura “Kederlenmeyin, örgütlenin” diyor mealen.

Bento’nun kitaplığındaki yazarları yan yana veriyorsunuz kitabın bir kısmında. Bu bir okuma önerisi olarak değerlendirilebilir mi?

Evet, öyle okunabilir o kısımlar. En anlaşılır niyetim tam da budur: Okunsun! Gönlümde yazılmamış şeylerin de listesi rüzgârlanıyor olsa da, hiç değilse onlar okunsun isterim tabii olarak. Zaten okuma deneyimi öyle kışkırtıcı, şehvetli bir süreç ki, tabiatı gereği her bir liste henüz bitmeden yeni bir liste peydahlar zihnimizde. Tıpkı aşkta ve dostlukta olduğu gibi, iyi bir kitaptan sonra da daha iyi bir kitap çalıyor kapımızı. “Aşktan azı yok hükmündedir” diyen Bento, okuma bahsinde de “Bize iyi bir kitaptan fazlasını verebilecek olan şey, daha iyi bir kitaptır” demeye de cüret ediyor…

Son olarak Arif’e atıfla “Nedir bu Peruze?”

Peruze (Farsçadaki Pirüze’den gelir) gerçekten vardı, yaşadı. Öyle bir varlık tarzıydı ki onun oluşu, var olmayı bir tür ideale dönüştürdü benim nazarımda. Başımı okşadığı, gözümün içine baktığı, ömrümce hâlâ bilmediğim hikâyeler anlattığı, duayla küfür melezi türküler söylediği, cevabını hâlâ bilmediğim sorular sorduğu, ormanın seyrinde ve derenin telaşında tütün tüttürdüğü, saçını rüzgâra, eteğini toprağa, ellerini dereye bahşeder gibi belirip kayboluşu hiç yitirmedi hükmünü benim oluşumumda. O biri olmaktan çok bir şeydi çocukluğumda. Ne zaman ağlak, kederli, inançsız ve hünersiz hissetsem kendimi, Peruze imgesine tutunup tazelerim nefesimi…

Onu, onun bana bahşettiği hüneri bu daracık uzama sığdırmam olanaksız. Başka bir zamanda belki sadece onu anlatabileceğim bir sohbet imkânı buluruz. Şimdilik, romanımı okuyacak olanlara şu kadarını söylemiş olayım: Bento’nun Tuhaf Huyları’nda onun yaşama sanatı, sevme hüneri ve gücünü tabiattan alan bilme tarzının izlerini okuyacaklar…