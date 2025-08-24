Yazar ve Çevirmen Selahattin Özpalabıyıklar: Marx edebiyattan hiç kopmamış

Neslihan Ünsal

Genç Marx’ın 19 yaşında kaleme aldığı ilk ve tek romanı Scorpion ve Felix, Selahattin Özpalabıyıklar’ın Almanca ve İngilizce edisyonlarını karşılaştırarak tamamladığı çevirisiyle Tetes Kitap’tan çıktı.

Biz de Selahattin Özpalabıyıklar ile çeviri ve eser üzerine söyleştik.

Marx daha çok filozof ve ekonomist olarak kabul ediliyor. Scorpion ve Felix ile edebi yönünün de dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Marx’ın edebi kişiliği kendi dönemi ve şu an için ne ifade ediyor?

Marx’ın dünya edebiyatına ilgisini biliyoruz. Shakespeare’i neredeyse ezbere bildiğini, Heine’nin şiirlerini bildiğini, aile içinde kızlarının ve yakınlarının anlattıklarından edebiyata olan ilgisini biliyoruz. Alman yazar S. S. Prawer’ın Marx ve Dünya Edebiyatı diye kocaman bir kitabı var bu konuda. Yani Marx’ın edebiyat ilgisi sadece bir gençlik hevesi olarak kalmamış, hep sürmüş. Öte yandan filozof olarak, sosyolog olarak, Marksizmin teorisyeni olarak yazdıklarında da görülüyor bu. Bir siyasi parti manifestosu olan Komünist Manifesto’ya –ki herhalde en şiirsel siyasi metinlerden biridir, ben kendi payıma okur olarak şiirsellikte henüz onun üstüne çıkan bir siyasi metin görmedim– “Avrupa’da bir heyula kol geziyor” diye başlaması. Sonra bugün slogan gibi, vecize gibi kullandığımız sözler, mesela “Burjuvazi bütün iyi şeyleri bencil hesapların buzlu sularında boğdu,” “Katı olan her şey buharlaşıyor”… bunlar da Manifesto’dan alıntı. Gerçi Manifesto Engels’le ortak yapıtı ama ben yine de bu ifadelerin Marx’a ait olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Kapital’deki üslubunu, retoriğini biliyoruz. Yani edebiyatla, şiirle ilgisi hep var, hep sürmüş. 17’sinde, 18’inde, 19’unda sonradan karısı olacak Jenny’ye şiirler yazdığını biliyoruz. Kişiler üzerine de, kurumlar, kavramlar üzerine de şiirler yazmış. Dolayısıyla edebiyat ilgisi hep var Marx’ın. Ama edebiyat üreticisi olarak, yani “edebiyatçı” olarak sürmemiş. Ben bunu şöyle yorumluyorum yarı şaka yarı ciddi: Şiirlerini yazmış, Scorpion ve Felix’i yazmış, sonra bildiğimiz “Karl Marx” olma yoluna girdiği için edebiyatı bırakmış. Zaten kendisi başkalarının eleştirilerine gerek kalmadan, en büyük eleştiriyi yapıyor kendine. Biçimcilikle suçluyor kendini, bu bile çok ilginç. Yazdıklarına yapılabilecek en sert eleştiri bu. Nitekim Duncan Large şunları söylüyor: “Marx burada kendi kendisinin en sert eleştirmenidir ve geri dönüp baktığımızda, kendisini azarlamak için, sonraki yüzyıl boyunca Sovyet edebiyatı ve sanatına yöneltilen pek çok öfkeli eleştiriyle aynı terime –‘biçimcilik’– başvurması ironiktir.” Large’ın “sonraki yüzyıl” dediği 20. yüzyıl boyunca hakikaten Sovyet edebiyatçılarının, sanatçılarının ürettikleri “rejim”in hoşuna gitmediğinde yöneltilen ilk eleştiri bu: “Küçük burjuva biçimciliği”. Burjuvazinin ürettiği bir kültür-sanat var. Çıkış noktaları farklı bile olsa bugün klasik müzik dediğimiz, opera, bale dediğimiz şeyler kabaca burjuvazinin ürünü. Dolayısıyla o bile değil. Kendisi neredeyse bir sınıf olmayan, sınıfın katmanı olan küçük burjuvanın biçimciliğiyle suçlanmak daha aşağılayıcı bir şey.

Başa dönersek, Marx’ta edebiyat ilgisi hep var, hiç kaybolmamış, belki biraz haksızlık olacak ama, “araçsallaştırmak” diyoruz ya, ilerleyen yıllarda araç olarak kullanmaya başlamış belki edebiyat bilgisini, donanımını. Kapital’de ve diğer yazdıklarında kullandığı söz sanatları, yaptığı alıntılar, Eugène Sue’nün Paris Esrarı diye ikinci sınıf denebilecek bir macera romanından bir kapitalizm tahlili çıkarabilmesi, “Balzac kralcı olduğu halde gelişen burjuvazi hakkındaki en sağlam bilgileri onun kitaplarından alabiliriz” demesi mesela. Bu ilgi hep sürmüş. Ama edebiyata devam etmediği için döneminde görülmemiş tabii ki. Yıllar sonra ancak yayımlanabilmiş ve asıl corpus’unun içinde yer almadığı için, Marx-Engels Bütün Eserleri’ne girmesi yıllar almış. Çünkü bunlar nerdeyse çocukluk diyebileceğimiz döneminin eserleri. Aile içinde Jenny’ye yazdığı gençlik şiirlerini okur, eğlenirlermiş. Edebiyatçı olarak sürdürmediği, ortaya da çıkarmadığı için defterlerde kalmış şeyler bunlar. Bugün edebi açıdan önemi ne dersek, bitmiş, bütün, tamamlanmış bir şey göremiyoruz. Dolayısıyla tam olarak nereye koyacağımızı da bilemiyoruz. Şunun şurasında 20-30 sayfalık bir metin Scorpion ve Felix. Ama öte yandan kendisinin iki katı kadar not yazdırabiliyor insana, çünkü çok dolu bir metin. Doluluğu biraz da kendine örnek aldığı kitaptan geliyor. Laurence Sterne’ün Tristram Shandy’sinden. Tristram Shandy dokuz kitap, dokuz cilt. Küt diye biter. Fakat çok manidar bir bitiştir. Bir an acaba bitti mi dedirtir insana:

“Tanrım! dedi annem, nedir bu hikâye?––

“Aman Efendim, BOĞA-İNEK MUHABBETİ dedi Yorick––Hem de şimdiye dek dinlediklerimin en iyilerinden.”

“Nedir bu hikâye?” sorusuyla kastedilen bence aynı zamanda bütün bu hikâye, Tristram Shandy romanı. Büyük bir ihtimalle edebiyatta ilk metatext’lerden yani üstmetinlerden biri bu. Metin bir bakıma kendinden söz ediyor. Bir yandan boşta kalıyor, küt diye bitiyor, üstelik yazar daha birkaç kitap yazacağına söz verdiği için okur devamını bekliyor. Dolayısıyla yarım kalmış bir kitap, bütününe baktığında. Ama bir yandan da öyle bir bitirmiş ki...

“Notlar” ve “Sunuş” olmasa herhalde biz de bu metinde ne yapacağız diye düşünürdük.

Başlarken ben de ne yapacağımı düşündüm gerçekten. Kitabı önce küçük bir kitap olarak düşündüm. Sadece metni koymak, belki küçük bir sunuş yazmak niyetindeydim, nedir bu kitap, ne alaka Marx’ın böyle bir şeyi falan gibi. Sonra yayıncım Kaya Tanış Duncan Large’ın yazısını sunuş olarak kullanmayı önerdi, bana da bir sonsöz yaz dedi, derken notlar ortaya çıktı. Marx’ın Jenny’ye yazdığı aşk şiirlerini Barış Pirhasan çevirmişti: Jenny’ye Adanmış Şiir Albümlerinden. O kitapta Scorpion ve Felix de var. Türkçeye ilk kez çevrilmedi yani. Ama hiç üzerinde durulmamış. Nitekim Marx’ın Türkçede en az satan kitabı herhalde Jenny’ye Adanmış Şiir Albümlerinden kitabıdır. Öte yandan, Marx’ın şiirlerini fark etmeyen sadece Türk okuru değil, bildiğim kadarıyla başka dillerde de doğru dürüst okunmamış şiirleri.

Peki, röportaj dışında bir soru olacak ama... Siz editörsünüz, hatta “editörlerin piri” deniyor sizin için, bu kitap masanıza geldi, bu dosya, okudunuz, basacaksınız ya da basmayacaksınız, yazara nasıl bir geri dönüşte bulunurdunuz?

Scorpion ve Felix değil mi? Bütünü, yani notlarıyla, sunuşuyla mı?

Notlarsız ve sunuşsuz. Sadece Scorpion ve Felix. Net haliyle.

Çok ilginç. Büyük ihtimalle şunu derdim (daha önce böyle raporlar verdiğim oldu, daha çok şairler, şiir kitapları için, elbette kendilerine de söyleyerek): “Çok müthiş bir iddian var, çok iyi, çok büyük bir iddian var ama bu kitap, bu dosya, bu şiirler, o iddianın altında eziliyor. O iddiayı karşılayamıyor.” Müthiş bir çaba, bir donanım var, belli, birikim var, bütün bu göndermeler, sadece yakalayabildiğim göndermeler bile, gerçekten müthiş. Fakat bitmemiş, tam şekillenmemiş. Kahramanlar var: Scorpion, Scorpion’un babası Merten, tabii ki Felix ve köpek Bonifatius. Ama bunlar ne yapıyorlar, ne oluyor, ne olacaktı, nasıl devam edecekti? Elimizdeki son bölüm çok ilginç. Son bölümde metin bitmiyor, belli ki oradan hikâye devam edecek, ama Marx’ın örneği Tristram Shandy olduğuna göre, o bitiş hakikaten bitiş olabilir. Tristram Shandy’nin bitişi gibi. Bunlar Birinci Kitap’tan elimizde olanlar, başka hiçbir şey yok. Ya yazdı yok etti, ya da hiç yazmadı. Yazmadı ama gene de pekâlâ Tristram Shandy’nin finaline benzer bir final olabilir o final. Kısaca şunu derdim yazana: “Bence sen otur, bunu tamamla. Bu metin gene böyle çekirdek halinde kalsın.” Kendi içinde bu bölümler bitmiş olabilir elbette, Tristram Shandy’de de böyle boşluklar var. Bir bölümü açıklama yapmadan atlıyor, yazılmamış bırakıyor, birkaç bölüm ilerledikten sonra, o bölümü belli olsun diye “bölümlerin bilmem kaçıncısı” diye yazıyor. Kocaman bir boş sayfa bırakıyor mesela. “Buraya sevgilinizin resmini istediğiniz gibi yapın” diyor. Mezar taşı yazısını yazıyor Yorick’in bir kutu içine, sonra onun hatırasına bir siyah sayfa koyuyor: Yas sayfası. Sonra ebrulu sayfa var, siyah sayfa var; ebrulu sayfadan siyah sayfaya gönderme yapıyor, böyle şeyler.

Scorpion ve Felix’i bir edebiyat akımının içinde değerlendirmek istesek hangi akıma ait diyebiliriz?

Bugün yazılsa herhalde postmodern falan denirdi: Karışık malzeme kullanması, üstmetin yazması. Metnin kendi içine katlanması. Tıpkı Tristram Shandy gibi, etiketlenemeyecek bir metin bence. Ama o yanıyla da son derece modern bir metin. Tristram Shandy de bu açıdan çok ilginç. 18. yüzyılda yazıldığı halde, bugün edebiyatta kullanılan pek çok şey, teknik, yöntem, yordam var kitapta. Dolayısıyla Tristram Shandy bir tür “modern öncesi postmodern” roman. Baktığımızda bugün ancak oraya sokabiliyoruz. Scorpion ve Felix de bu anlamda elbette modern zamanların ürünü 19. yüzyılda yazılmış olduğu için. Ama tuhaf bir şekilde, Marx kendine sevdiği, ezbere okuduğu Balzac’ı örnek almamış. Bu çok ilginç.

O soruyu soracaktım, neden başkaları değil de Sterne?

Fatih Altuğ’un hazırladığı Araba Sevdası başta olmak üzere Türk edebiyatından klasik metinler var İletişim’den çıkan. Çok detaylı bir yapısı var bu kitapların. Kronoloji var mesela, o sıralarda neler oluyordu? Bu kitapta da öyle bir şey olabilirdi. Bakmak lazım, Marx bunu yazdığı sırada neler oluyordu? Neler çakışmış hayatta? Marx o dönem yazılmış olan metinlerin çoğundan haberdar. İşin ilginci, kütüphanesinde Tristram Shandy yok. Ama Tristram Shandy’nin Almanca çevirisini okuduğunu anlıyoruz, çünkü bütün hayatı boyunca sürekli göndermeler yapmış. Hele Kapital’de bayağı bir Sterne göndermesi görüyoruz. Scorpion ve Felix’te ise sadece üç yerde yıldızlardan bahsediyor. Almancada Sterne “yıldızlar” demek, Sterne’ün soyadının yazılışıyla aynı, böyle bir örtük gönderme.

Neden Sterne’ü taklit etmek istemiş olabilir?

Metinde ilginç bir şekilde Sterne’ün adı hiç geçmiyor dediğim gibi Ama Tristram Shandy etkisi bariz. Dizlerle ilgili bir bölüm var mesela. Tristram Shandy’de de burunlarla ilgili çok eğlenceli bir bölüm vardır. (Bu arada, herkesin ortak kabul ettiği bir şey var: Bu kitap filme alınamaz. Hakikaten alınamaz, çünkü başı sonu belirsiz, ucu bucağı yok, engin yani sonsuz bir metin var elimizde. İngiliz yönetmen Michael Winterbottom da “O zaman,” diyor, “ben de bunun neden filme alınamayacağını filme alırım!” Filmin çekildiği zamanla Tristram Shandy’nin 18. yüzyıl İngiltere’si arasında gidip gelen bir yapı var filmde. Bir ekip Tristram Shandy’yi filme almaya uğraşıyor ve başarısız oluyor tabii ki. Filmin adı Cock and Bull Story.) Marx’a dönersek, Scorpion ve Felix’te bence büyük bir ihtimalle en başta niyeti bu tür ucu bucağı belirsiz bir metin kurmaktı. Tristram Shandy ile boy ölçüşmese bile, onu aşma çabası olmasa bile, ona yaklaşacak bir metin yazmak niyetindeymiş belli ki. O yüzden de onu kendine örnek almış diye düşünüyorum. Bir de galiba o kadar çok şeyden söz etmek istiyor ki, o kadar çok şeyden söz etmek için örneğinin böyle bir şey olması lazım.

Bu bakış açısı çok ilgi çekici.

Yani sürekli kendi sözünü kesecek, sürekli bir dakika dur şunu anlatayım önce diyecek, oradan oraya sıçrayacak. Bu kitabın temel felsefi beslenme noktalarından biri, Tristram Shandy için de çok önemli olan John Locke’un “düşünce zinciri” diyebiliriz. Çağrışım zinciri, bir şeyin bir şeyi çağrıştırması. Klasik bir roman yapısıyla istediğini yapamazdı diye düşünüyorum. Metnin bir sürü yerinde söylüyor da zaten. Mesela şu David Hume göndermesi: “David Hume, bu bölümün önceki bölümün locus communis’i olduğunu savunuyordu, aslında ben bu bölümü yazmadan önce de öyle olduğunu savunuyordu. Kanıtı şuydu: Bu bölüm mevcut olduğuna göre, önceki bölüm mevcut değildir, ama bu bölüm kendisinden çıktığı önceki bölümün yerine geçmiştir, ama neden-etki ilişkisi yoluyla değil, ki Hume’un sorguladığı da buydu.” Yani önce gelen sonrakinin zorunlu nedeni değildir. Devamında kimya var. Hem bilim olarak: “Ruhlar yükselirken bazlar çöker” diyor; hem de mecazi olarak: Bir yanda bazlar yani aşağılık olanlar, bir yanda da ruhlar yani yüce olanlar. Bir sürü gönderme var aynı sözün içinde. Kimya aracılığıyla tarihten, sosyal hayattan söz ediyor: “kahraman Sezar geride aktör Octavianus’u, İmparator Napolyon burjuva kral Louis Philippe’i, filozof Kant şövalye Krug’u, şair Schiller danışman Raupach’ı, cennetlik Leibniz sınıftaki Wolf’u, köpek Bonifatius bu bölümü bıraktı ardında. / Demek ki ruhlar buharlaşırken bazlar çökelir.” Burada söyledikleri sonradan 18 Brumaire’de Hegel’in “tarihte her olay iki kere olur” gözlemine yapacağı ek: Birincisinde trajedidir, ikisinde komedi olur. Burada söylediği öz olarak o.

“Köpek Bonifatius bu bölümü bıraktı ardında” diyor, yine yazdığı bölüme atıf yapıyor.

Üstmetin bu işte: Metin kendi üstüne katlanıyor, kendinden söz ediyor. Metnin bütününde de tez-antitez-sentez formülü var. Hoffmann’ın Büyücünün Çırağı’ndaki metin kurma anlayışı Scorpion ve Felix’te de var. Marx ondan da etkilenmiş. Sadece Doppelganger olayından ibaret değil, oradaki üslup özelliklerini de kullanıyor. Yapısı ilginçtir o metnin: kim, neyi, ne zaman, kime anlatıyor, çok belirgin değildir, kafa karıştırır. Scorpion ve Felix’te de bazen dışarıdan anlatıyor, bazen ben diye anlatıyor. Mesela şu Halto’nun mektubu. Halto ne? Bir kavram mı? Yoksa bir kod mu, şifre mi, bir adı mı gizliyor? “Halto’nun mektup çantasından ikinci fragman” diyor, demek ki birinci fragman da var. Bir yandan da nasıl lirik, nasıl romantik bir metin! Tam bir aşk mektubu. Metnin geri kalanıyla hiç ilgisi yok.

Peki, siz “Neredeyse Almancadan yaptım bu çeviriyi” diyorsunuz kitaptaki notlarınızda. Almanca üslubu nasıldı? Edebi bir üslubu var mıydı?

Var, var. Nitekim İngilizceye çevireni bayağı zorlamış. Ben İngilizcesinden çevirdim, “onaylı” denebilecek “yetkili çeviri”yi esas aldım. İngilizce çevirmeni zorlamış. Hakikaten kompleks çünkü. Malzeme kullanımı, retorik, vesaire... Ama bazen de pathos’tan bathos’a yuvarlanıyor. Brian Dillon’dan yaptığım Denemecilik çevirimde bathos için Nurdan Gürbilek’in Mağdurun Dili kitabındaki bir dipnotu kullanmıştım. Türkçede henüz bir karşılığı yok bathos’un çünkü. Bildiğim kadarıyla pathos’un da yok, ama pathos’u anlamak biraz daha kolay, çünkü patetik filan var bundan türeyen. Burada da aynı notu kullandım: “Bathos: Yazarın yüceye uzanayım derken dibe, gülünç ve basmakalıp olana yuvarlanması. İçerik ve üslup açısından yüce bir yazıda birden beliren bayağı anlatım. İçten ya da inandırıcı olmayan, aşırı ve abartılı pathos.” Mesela 12. Bölümde, Shakespeare’in III. Richard’a “At verin bana, bir at verin! Bir ata krallığım!” dedirtmesi gibi Grethe’ye “Bir erkek, bir erkek, bir erkeğe ben kendim” dedirtiyor ya, orada üslup açısından tam bir bathos var. Grethe “erkek” diyor. İngilizce çevirmen “koca” diye çevirmiş bunu, halbuki Almancasında basbayağı “erkek” diyor. Yorumlarsan, kastedilen tabii ki “koca”, ama “koca” demeyi bilmiyor muydu Marx? Niye “koca” dememiş de “erkek” demiş? “Erkek” dediğinde iş fizyolojikleşiyor. Marx’ın metin boyunca Grethe’yi yerin dibine soktuğunu düşününce burada da bir aşağılama söz konusu olmalı, o yüzden terim fizyolojik olmalı: “erkek”. “Adam” bile değil, “erkek”, biyolojik, fizyolojik olarak erkek. Bu tavır, kibarca söylersek cinsiyetçi. “Koca” dediğinde o cinsiyetçilikten biraz olsun çıkarmış oluyorsun. Ya da şu Philologische Grübeleien. İngilizcesi Philological Broodings. Benim “Filolojik Yumurtlamalar” diye çevirdiğim bölüm başlığı. Grübeleien, kuluçka demek, bir tür yumurtlama. Bir yandan da “derin düşünmek” demek. “Fikir yumurtlamak” deriz ya. Çünkü filolojik birtakım şeyler var burada. Yani fikir yürütüyor. Ama saçma sapan, dalga geçiyor. Kendisiyle de dalga geçebiliyor. Dolayısıyla o yüzden “filolojik yumurtlamalar” dedim.

Kısaca söylersek, bitmemiş de olsa, özellikle kendine örnek aldığı metin karşısında birtakım zayıflıkları da olsa, ciddi ciddi üslup sahibi bir metin var ortada. Nitekim yazarının sonraki işlerinde de görüyoruz. Yani bugün Marx deyince aklımıza gelen metinler, Komünist Manifesto’dan Kapital’e, hepsi üsluplu metinlerdir. Üstelik Kapital en edebiyat dışı olması gereken metin, çünkü temelde bir ekonomi metni bu, adı üstünde zaten: “Politik Ekonominin Eleştirisi”. Kitabın adında Kapital şık, artistik başlık, “Politik Ekonominin Eleştirisi” de descriptive yani tanımlayıcı, açıklayıcı başlık. Kitabını adlandırırken bile bir üslup çabası olduğunu görüyoruz. Aslında bundan hiçbir zaman kopmamış, en yoğun siyaset yaptığı, sosyolojik metinler yazdığında da, felsefi metinler yazdığında da, saf ekonomik metinler yazdığında da. Kapital hesaplarla dolu, ama bu hesapları yaparken “burjuva”ya bir isim veriyor, “işçi”ye isim veriyor, kavramlara isim veriyor, kavramları kişileştiriyor. Bunlar basbayağı edebi çabalar. Nitekim Duncan Large hem kendi üzerinde duruyor hem alıntılar yapıyor. Anna Kornbluh’un “Marx’ın Viktoryen Romanı Üzerine” diye yazısı var. Kapital’i Victoria dönemi romanı olarak okuyor (Bu arada, Genç Karl Marx ve Miss Marx filmlerini öneririm. Miss Marx, Marx’ın küçük kızı Eleanor Marx-Aveling’in hikâyesi).

Hangi temalar öne çıkıyor? Bu temaların Marx’ın felsefi ve politik görüşleriyle bağlantısı kurulabilir mi?

Galiba hepsinde bir, olumsuz anlamda demeyeyim de olumlu bir araçsallaştırma var gibi geliyor bana.

Ne için araç olarak kullanıyor?

Derdini anlatabilmek için, söylemek istediğini söyleyebilmek için. Bitmemiş, fragmanlar halinde bir metin ya, belli birtakım temaları yerleştiremiyorum metne. Yani bir sürü şeye değiniyor ama, tema olarak mı varlar? Mesela en yaygın, edebiyatta en çok kullanılan temalardan biri olan ölüm teması var mı metinde? Bilemiyorum. Ama çok net yaklaşımlar, eğilimler görülüyor. Mesela özellikle Kutsal Kitap metni ve Hıristiyanlık tarihi üzerine. Mesela Aziz Bonifatius, bir İngiliz Benedikten keşişi ama Almanya’nın Hıristiyanlaşmasında büyük rolü var. “Almanların havarisi” denir bu yüzden. Köpeğin adının Bonifatius olması, Aziz Bonifatius’un kendini ve benzerlerini köpek olarak tanımlamasıyla, “Mesih’in sürüsünü koruyan köpek” olmak istediğini söylemesiyle bağlantılı. Hıristiyanlık tarihi, Almanya’da Hıristiyanlık tarihi, Roma hukuku, beşerî bilimler, bir sürü değinme var ama ortada tamamlanmış bir metin olmadığı için bunların hangisi ne kadar devam ederdi, hangisi ne kadar derinleşirdi, bilemiyoruz. İster istemez yüzeyde kalıyor bunlar, o yüzden “temalar” derken zorlanıyoruz. Ama şu var, “Marx” olmak için üzerinde duracağı şeyler, iktisat, siyaset, sosyoloji gibi alanlardaki eleştirilerinin tohumları görülüyor. “Büyük oğul önceliği” mesela. Eleştirdiği Prusya Sansür Yönergesi’nde buna dair bir madde var, ama büyük oğul önceliği zaten eskiden beri feodalizmin temel kavramlarından biri. Kralın, hükümdarın, büyük oğluna öncelik verilmesi. Mesela Hegel’i hem okşayıp hem tokatlaması. 19. Bölümdeki şu nehir, Spree. Buradaki ikiyüzlü dindarlık eleştirisi. “Spree’nin ruhları yıkayan ve çayı sulandıran kirli suyu” diyor Marx. Değiştirilmiş bir Heine alıntısı. Şiirin Türkçe çevirisinde maalesef bu kıta yok, Heine sonradan bu kıtayı saldırgan bulup büyük ihtimalle sansürle uğraşmamak için çıkarmış. Spree’nin suyu vaftiz suyu olarak kullanılıyormuş, o yüzden ruhları yıkıyor. Çayı sulandırması da şu: Müşterileri aldatmak ve satacak daha fazla meta çay üretmek amacıyla çayı sulandırıyorlarmış. Dolayısıyla ruhları yıkıyor, ama çayı sulandırıyor, bu anlamda kirli bir su. Bu ikiyüzlü dindarlığa çok net bir saldırı. Ekonomiye yaklaşımlar ufak ufak görülüyor. Tarihe ilgisini görüyoruz.

Bu roman sadece edebi bir değer mi taşıyor? Tarihi, sosyolojik bir önemi de var mı?

Edebi değerinden çok sosyolojik değeri var gibi geliyor bana. Edebi değerine tam olarak karar veremiyoruz elimizde bitmiş bir metin olmadığı için, ama sosyolojik önemini ayrıntılardan, parçalardan çıkarabiliyoruz. Edebi değeri konusunda metin sadece vaatte bulunabiliyor bize. Boşluklar var çünkü. O yüzden edebi değeri üzerine ben de net bir şey söyleyemem, üzerine bayağı bayağı bir şeyler okudum, benim gördüğüm kadarıyla bu anlamda kimse net bir şey söyleyemiyor.

Konuşmamızın başından itibaren biz de içeriğe dair çok az şey söyleyebildik. Yani hep “Nasıl okumalıyız?” sorusuna cevap arıyoruz aslında.

Çünkü bir olay örgüsü göremiyoruz ki. Ben de notlarla anlamaya ve açıklamaya çalışıyorum o yüzden. Bu yanıyla hem “modern”, hem modern-sonrası yani “postmodern”, hem de postmodern-sonrası yani “post-postmodern” diyebiliyorum. Metinlerarasılık kıyamet gibi. Bire bir aldığı metinler de var, değiştirerek aldığı da. Mesela Hıristiyanlığın mitolojisinde çok önemli bir figür olan Gezgin Yahudi. Dikkat, Marx da Yahudi! Ve o da bir “Gezgin Yahudi”. Yahudiler tarihsel olarak, mitolojik olarak, sürgün bir halktır ya, hep yabancıdırlar, hiç yerleşik değildirler, yerleştiklerinde bile yerleşik kabul edilmezler. Kendilerini de yerleşik görmezler, çünkü her an kovulma, sürülme ihtimali var. Bir de karakterin “ebediyen” Yahudi olduğu düşüncesi. Almancada “ewige Jude” diyorlar, “gezgin” değil, “ebedi” Yahudi. Son notumdaki uzunca alıntısı bu konuda anahtar olabilir. Heinrich Marx oğlu Karl Marx’ı Protestan olarak vaftiz ettirmiş ama anne Yahudi. Yahudilik anneden yürür. Dolayısıyla hâlâ Yahudiliği geçerli, babası onu Protestan olarak vaftiz ettirdiği için de Prusya yasalarına göre Hıristiyan. Yahudi olduğuna karar verilirse jimnazyuma gitmesine ya da üniversiteden mezun olmasına izin verilmeyecek. Dolayısıyla Yahudi olma bilinciyle sorunlu bir ilişkisi var. Marx’ın roman parçasındaki “ewige Jude”nin bizzat Marx’ı temsil etmiş olabileceği ve gezgin bir Yahudi imgesiyle yakalanan travma dolaşımının Marx’ın Prusya devletindeki yeri hakkında duyduğu endişeyi kaydetmiş olabileceği söylenebilir. Nitekim önce Prusya’dan, sonra Fransa’dan, daha sonra da Brüksel’den sınır dışı edildi. Büyük Britanya’ya vatandaşlık için başvursa da reddedildi, İngiltere’de vatansız öldü, haymatlos olarak. Yahudi olduğu için değil komünist olduğu için vatansız öldü. Scorpion ve Felix’in en trajik bölümlerinden birinin bilinçdışı kaynağı bu sürgün kaygısı olabilir. Temalar demiştin ya, işte bu sürgün teması, Yahudilik teması. Temalar çıkıyor ortaya.

Scorpion ve Felix, Almanca literatürde nasıl karşılanıyor? Onlar ne diyor bu kitaba?

Görebildiğim kadarıyla döneminde görülmemiş bir metin, görülmemesi çok normal, çünkü ortaya çıkmamış, çıkamamış. Galiba ’72’de toplu eserlere giriyor. Ondan sonra da ikincil metinlerden biri olarak görüldüğü için üzerinde durulmamış yani. Tristram Shandy, Alman edebiyatında görülmüş, çevirileri var. Ondan etkilenen bir Alman yazar var: Jean Paul. Marx belki onun üzerinden biliyor metni, onun üzerinden tanıyor. Sonradan metnin kendisine ulaşmış olabilir. Döneminde üzerine yazılmış bir şeyler yok Scorpion ve Felix’in. Scorpion ve Felix’te, Jenny için yazdığı şiirlerde de birtakım ipuçları var. Nasıl diyeyim nelerle ilgileneceği, nelere saldıracağı, neleri eleştireceği, ufak ufak görülüyor. Yani eleştiri hedefleri ufak ufak görünüyor ama hakikaten çok genç. Çok genç Marx iken yaptıklarının pek üzerinde durulmamış.

İngilizce çeviride sizin yazdığınız gibi bir not çalışması var mı?

İngilizcesinde de Almancasında da birtakım notlar var. Ama daha çok adı geçen kişiler, filozoflar vb. hakkında biyografik notlar.

Sizin yazdığınız gibi notlu hali daha önce yayımlanmadı o halde?

Yok, o kadar ayrıntılı not yok. Daha çok isim listesi gibi. Doğum-ölüm tarihleri ve neci olduklarına dair bilgiler. Gönül rahatlığıyla söylüyorum, benim notlarım hakikaten zengindir. Bayağı uğraştım o nedir, bu nedir diye. Kullandığı Kitab-ı Mukaddes metni mesela. Almancada hâlâ Luther’in Kitab-ı Mukaddes çevirisi Lutherbibel kullanılıyor. İngilizcedeki Kitab-ı Mukaddes çevirisi King James Bible’ın hâlâ ana metin olarak kullanılması gibi. Lutherbibel’de “Başlangıçta Söz vardı, Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Tanrı Söz’dü” deniyor. Marx da Scorpion ve Felix’e öyle almış. Çevirirken dikkatimi çekti, Scorpion ve Felix’in İngilizcesinde bu cümledeki son ibare “Söz Tanrı’ydı” biçiminde çevrilmişti. Biz Türk çevirmenler Kuran-ı Kerim’den bir sure, ayet söz konusu olduğunda, en azından resmî çeviridir diye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mealini alırız ya, İngilizce çevirmenler de aynı yaklaşımla Kral James Kitab-ı Mukaddes’ini temel alırlar. Marx’ın çevirmeni de öyle yapmış: “The Word was God” diyor. Aynen almış, Almancasına dikkat etmemiş. Bizde de Kitab-ı Mukaddes çevirisi söz konusu olduğunda genellikle Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin çevirisini alırız. Ha, dili ağır mı geldi, o zaman da ya onu sadeleştiririz ya da onun Çağdaş Türkçe yeni çevirisini alırız. Ben de başta öyle yaptım. Ama, başka kimse üzerinde durdu mu bilmiyorum ama Kitab-ı Mukaddes’te benim eskiden beri takıldığım bir şeydir “Tanrı Söz’dü” mü, yoksa “Söz Tanrı’ydı” mı sorusu. KJB bu sözü tersine çeviriyor. “God was the Word” demiyor, “The Word was God” yani “Söz Tanrı’ydı” diyor. Denklemi tersine çeviriyor. Özne ile nesne yer değiştiriyor diyeyim. Önemli mi değil mi bilmem, ama bana da önemli geliyor. Yani en azından, çevirmen olarak ben kaynak metne saygı duymak zorundayım. Kaynaktaki veriyi kullanmak zorundayım. Gerekiyorsa kaynaktaki sözdizimini kullanmak zorundayım. Marx “Söz Tanrı’ydı” demiyor, “Tanrı Söz’dü” diyor. 19 yaşında bile olsa Marx olacak bir adam söz konusuysa, bunun üzerinde çok daha dikkatli durmak lazım diye düşünüyorum, işte bu yüzden o kocaman, upuzun notu yazdım. Ve “Tanrı sözdü” diye çevirdim, onun kullandığı gibi. Notta da uzun uzun anlatıyorum ya, vaktiyle hakikaten böyle çevirmiş olabilirler mi diye baktım. Gerçekten aynısını buldum.

Peki İngilizceye ve Türkçeye niye “Söz Tanrı’ydı” diye çevirmiş olabilirler?

Bu bir anlamda çeviri tarihi sorunu. Yani King James Bible’ı 1600’lerde çeviren heyet niye böyle bir şey yapmış, önceki çeviriler ne diyordu, KJB’de niye değişti, yoksa değişmedi de baştan beri “Söz Tanrı’ydı” kalıbıyla mı geliyordu, ona bakmak lazım. O bu konunun tamamen dışında, bir tür çeviri tarihi sorunu. Ama dediğim gibi, Marx olacak bir delikanlı söz konusu. Mesela 39. Bölümde Hegel’den öğrendiği tez-antitez-sentez formülü var. Çünkü o sırada Hegelci henüz. Burada “Kutsal üçleme” dediği Hegel’in “kutsal üçleme”si, yani tez-antitez-sentez. Tez-antitez-sentez bir tür sözdizimi malum: a+b=c. O yüzden de sözdizimi önem kazanıyor bence. Bu metni yazan Marx’ın bir genç Hegelci olduğunu, sonradan Hegel’in diyalektiğini kendi deyişiyle tepetaklak edecek, daha doğrusu ayakları üzerine oturtacak, yani idealizminden kurtarıp materyalist bir diyalektik haline getirecek ve dolayısıyla diyalektik materyalizmi öne sürecek biri olduğunu düşününce, hazırlıklarının daha buralarda başlamış olduğunu anlıyoruz. Sözdizimi önemli: “Tanrı Söz’dü” ile “Söz Tanrı’ydı” arasında dünya kadar fark var. Bunu İngilizce çevirmen fark etmemiş. Bana önemli geliyor fark ettiğim bu şey.

Asıl soruya gelirsek, üslup hakikaten zorlayıcı, çünkü ciddi bir retorik çabası var.

Politika yazıları yazan Marx ve Shandyci mizahla roman yazmaya çalışan Marx. Size filozofların dünyası ya da Marx hakkında ne düşündürdü, ne hissettirdi?

Duncan Large’dan alıntı yapacağım özetleyerek: Marx pek komik bir adam olarak görülmezdi, normalde de mizah anlayışına sahip biri olarak anılmaz ama 18 Brumaire’in girişini düşünürsek o zaman ironik bir yorumcu olarak iyi bilinir. Çünkü ironi yapıyor. İroni özel bir mizahtır, tersten söylersin, nitekim Türkçede önerilen bir karşılık, çok fazla kullanılmasa da, “tersinleme”. Daha 18 Brumaire’den beri sert, can acıtıcı bir mizahı var Marx’ın. Kapital’deki o meşhur laf mesela: “Ne gülüyorsun? İsmi değiştir, hikâye seni anlatsın.” Latincesiyle: “Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur.” Her ne kadar Horatius’tan alıntı olsa da bir yanı komik, mizahi, ama işte gülünç komik değil, sert. Kara mizah için şöyle bir tanım vardır ya: Ayakkabımızın topuğundaki çividir, bize varlığını duyurur, çıkarmazsan uzun süre onunla yaşarsın, tuhaf bir tembelliktir, çıkarmazsın ve basbayağı ayağını deler artık. Kavafis’in “Barbarları Beklerken”i gibi düşün, barbarları beklemek bir tür yaşama sevinci haline geliyor nerdeyse, şiir “haber aldık ki barbarlar gelmeyecekmiş, ne yapacağız biz şimdi onlarsız” diye biter ya, ayakkabıdaki çivi de öyle gibi geliyor bana, çıkarmıyorsun, çünkü sana hem kendi varlığını duyuruyor o çivi, hem de senin kendi varlığını hissettiriyor. Canın yandıkça hissediyorsun. Kara mizahın da böyle bir işlevi var bence. Marx’ın mizahı bu anlamda daha çok kara mizah. Diğer felsefecilerden farklı geliyor bana. Bir de “De te fabula narratur” alıntı bile olsa o kadar onun olmuş ki artık, bu da bir tür edebi dehadır gibi geliyor bana. “Yenidenyazma” diyoruz ya, bir malzemeyi alıp bire bir kullanma, ama öyle bir kullanıyorsun ki artık senin oluyor. Aslı yerinde duruyor elbette. Horatius’un “De te fabula narratur”u yerinde duruyor, kimse onu ondan alamaz, ama “De te fabula narratur”un Kapital’deki yerini de kimse Marx’tan alamaz. Kimse Horatius alıntısı diyemez, alıntıdan öteye geçmiş, kendine mal etmiş. Kitabında bir sürü şey var böyle. Bu “edebiyatçı dehası”dır bana kalırsa. Marx’ın sosyolog yanının, iktisatçı yanının ötesinde, filozof yanının ötesinde, basbayağı edebiyatçı dehasıdır. Scorpion ve Felix’i okuduktan, çalıştıktan sonra daha çok düşünür oldum: Hani bir “What if?” vardır ya, “Acaba Marx buradan yürüse ne olurdu?” diye düşünüyorum. Müthiş bir yazar kazanırmışız, öte yandan dünya tarihi adına da büyük bir şey kaybedermişiz. Ama edebiyat tarihi adına kazanırmışız.

Peki Scorpion ve Felix, Marx’ın diğer eserlerini okumamıza nasıl katkı sağlayabilir?

En azından bana birtakım göndermeler, o tematik değinmeler, başka şeylerini merak ettirdi. Vaktiyle okumuştum ama bu kitaptan sonra 18 Brumaire’i tekrar okumak istedim. Komünist Manifesto’yu tekrar bir baştan sona okuma isteği uyandırdı. Kapital’i okumak zor tabii ki, ama en azından sadece anlatı bölümlerine edebi gözle bakılabilir. Anna Kornbluh’un dediği gibi Victoria dönemi romanı gözüyle bakılabilir. Elbette bilmediğim, bu metni bilmediğim için bilmediğim bağlantılar vardır gibi geliyor bana, kuşkusuz vardır. O bağlantıları yakalamak, uzaktan, yukarıdan ve dışarıdan bakarak, aşırıyorum bile olsa, birtakım bağlantılar kurabilir miyim diye, Komünist Manifesto’yu vs tekrar ince ince okuma ihtiyacı uyandırdı. Bir kere hiç okumadığım kadar Marx okudum. Marx üzerine okudum. Bu bile bana doğrusu iyi geliyor. Marx’ın başka yazdıklarını okuma ihtiyacı uyandırdı. İnsanlarda da uyandırır diye düşünüyorum. Ne demiş bu adam? Ne demiş ki söylediği pek çok şey bugüne kadar sağlam kalmış ve hâlâ geçerli. Tespitleri, çözüm önerileri hâlâ geçerli. Hele her zamankinden daha çok gerekliliğini fark ederek “Ya sosyalizm, ya barbarlık!” diyebildiğimiz bu günlerde, bu yıllarda.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?

Konuşmamda belirsizlikler, boşluklar var tabii. Ama bir yandan konumuz da boşluklar içeren bir şey ya, o yüzden çok da uygunsuz değil gibi geliyor bana.