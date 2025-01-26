Yazar ve çizer Gül Çetin: Özlediğim anları paylaşıyorum

Olcay Mağden

Çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Gül Çetin, hem yazarlığının 10. kitabını hem de çizerlik kariyerinin 20. yılını kutluyor! Yeni kitabı Konuşan Kilim Mi Olur? okuyucularını bu kez kilim diyarı Isparta’ya götürüyor ve unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan kilim dokuma sanatının büyülü dünyasını keşfe çıkarıyor.

Bu özel dönüm noktasında, Gül Çetin ile yazarlık ve çizerlik yolculuğunu, Atlas’ın heyecan dolu maceralarını ve kültürel mirası geleceğe taşımak için yaptığı ilham verici çalışmaları konuştuk. Bir yandan nostaljik bir sıcaklık, diğer yandan modern çocukların dünyasında hayal gücüne bir davet sunan bu serüvene birlikte dalmaya ne dersiniz?

Kaybolan Meslekler serisinin ikinci kitabıyla bu kez kilim diyarı Isparta’ya gidiyoruz. Konuşan Kilim Mi Olur? kitabında bizleri neler bekliyor? Atlas bu sefer hangi maceranın peşinden sürüklenecek?

Yeni kitabım Konuşan Kilim mi olur? ile kilim dokuma sanatının incelikli dünyasının kapısını aralıyoruz. Kahramanımız Atlas ve ailesi Isparta’dalar. Isparta’nın güzelliklerini, kilim iplerini bitkilerle boyayan ustaların ustasını, kilimlerin üzerindeki motiflerin ne anlama geldiğini, üzerlerindeki renklerin nasıl elde edildiğini keşfediyoruz. Kuzeni Zeynep ile maceradan macera kilimler üzerinde uçuyorlar. Sevgili okuyucularımı kilim motiflerinin gizemli yolculuğuna davet ediyorum, hayal güçlerini yanlarına almayı unutmasınlar.

Serinin iki kitabında da bize unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle tanıştırmanın yanı sıra aynı zamanda sıcak aile ve dostluk hikâyeleriyle de buluşturuyorsun. Atlas’ın peşine takılıp senin kendi hayat hikâyene misafir olduğumuz anlar var mı?

Atlas önce benim hayatıma, kitaplarımla da okuyucularımın hayatına giriyor diyebiliriz... Evet Atlas benim oğlum. Kitaplarımdaki kahramanların bazıları gerçek bazıları kurgu, dolayısıyla benim hayat hikâyeme misafir anlar var ama gittikçe dijitalleşen dünyamızda çoğunlukla özlemini duyduğum ve özellikle yeni neslin hayatında olmasını arzu ettiğim anları paylaşıyorum diyebilirim. Aile sıcaklığı, sıkı dostluklar, göz göze diz dize muhabbetler, uzun sofralar, el emeği göz nuru zanaatlar, gelenekler, karşılıksız yapılan iyilikler, umut etmek, nezaket, özen, bir şekilde hayatın inceliklerini yakalamayı aktarabiliyorsam ne mutlu bana.

Yorgancılık mesleğini anlattığın ilk kitabında da Kilimcilik mesleğini anlattığın ikinci kitabında da küçük okurlarına bu mesleklere dair ayrıntılı bilgi veriyorsun. Bize biraz kitapla birlikte yapılabilecek etkinliklerden de bahsedebilir misin?

Zengin kültürümüzün parçası olan unutulmaz mesleklerimizin inceliklerini küçük okurlarımla tatlı tatlı paylaştığım kitaplarımın sonunda özellikle bir etkileşim yaratmak gayretindeyim. Yorganın Ustası mı Olur? kitabımın sonunda yorgan motifleri ve isimleri yer alıyor. Okurlarım kendi yorganlarını bu motiflerle istedikleri gibi tasarlayıp altında uykuya dalabiliyorlar. Konuşan Kilim mi olur? kitabımın sonunda kilim motiflerinin isimleri ve anlamları yer alıyor. Okuyucularım kendi kilimlerini istedikleri motiflerle tasarlayıp maceradan maceraya uçabilecekler. Yüksek lisansımı İletişim Bilimleri alanında kitap sanatı ve kitapların etkileşimleri üzerine yaptım. Çocukların kendi tasarımlarını yaparak hayal güçlerini hikâyeye katmaları her kitabıma kattığım bir özellik olarak devam ediyor.

Biraz da yaratım sürecinden bahsedelim, başlangıç kitapları her zaman daha zorlayıcı olur. İkinci kitabı yazıp resimledikten sonra kendini biraz daha rahatlamış hissettin mi? Sence artık Atlas ve ailesi, hayatımıza tam anlamıyla girdi mi? Ve tabii ki serinin devamını herkes gibi ben de merak ediyorum. Bir sonraki durağımız neresi olacak? Atlas bu kez hangi maceranın peşine düşecek?

Bir girdi, pir girdi resmen. Beni unutulan mesleklerin peşinden ordan oraya sürüklüyor. Atlas ve çekirdek ailesini yazarken rahatlıkla kesin böyle düşünür, böyle yapar, böyle ifade eder diyerek hikâye içinde kayboluyorum. Bu kitapta aile fertleriyle ilgili bir sürpriz de minik okuyucularımı bekliyor onu da söylemeden geçemeyeceğim. Maceralarımız yeni kitaplarla tabii ki devam edecek. Kaybolan mesleklerin peşinden ülkemizin farklı coğrafyalarına gitmeye devam edeceğiz ama sırada ne olduğunu biraz merak edin bakalım.

Konuşan Kilim Mi Olur? yazarlığınızın 10. Kitabı hem de çizerlik kariyerinizin 20. yılını kutladığınız özel bir dönüm noktasındasınız. Neler hissediyorsunuz? Neler hedefliyorsunuz?

2005 yılından beri profesyonel olarak amatör ruhla, bir çocuk gibi şen şakrak, çocuklarımdan ilham alarak iletişim tasarımcı altyapım ile çiziyorum, yazıyorum. Mesleğimi büyük bir heyecanla, zevkle, tutkuyla yapıyorum. Yazar ve çizer olarak iki şapkayı de takıyor olmak birbirini besliyor, yaratıcılığı canlı tutuyor. Kendimden başka başka yazarların hayallerini çizgilerime gerçekleştirmenin zevki apayrı, 70’e yakın çocuk kitabında emeğim var dile kolay. Farklı türde eserler vermek, uluslararası çapta eserlerimin yayılması, çocuklar için projeler üretmek hedeflerim arasında. Hayallerimizle kanatlanalım.