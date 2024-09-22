Yazar Zeynep Alpaslan: İnadına rengârenk kalabilen şey; Çocuk edebiyatı

Y. Emre Ceren

Çocuk edebiyatı son dönemlerde yurtta en çok üretilen ve haliyle satılan edebiyat türü haline geldi. Yeni nesil ebeveynler çocuklarını çoğunlukla kitapla iç içe büyütme gayretinde. Biz de bu hafta yazar Zeynep Alpaslan ile bu yıl içerisinde yayımladığı, Mavisu Demirağ’ın ise resimlediği kitabı Frida’nın Çiçekleri üzerine söyleştik.

Öncelikle kitabı hiç okumamış kişilere de yardımcı olmak için şu soruyla başlayalım. Kitabın adı neden Frida’nın Çiçekleri?

“Ölmesinler diye çiçekleri resmediyorum,” demişti Frida bir zamanlar. Çiçekleri acıya karşı onu koruyacak bir tılsım gibi görmüş, sanatında onları tek bir büyülü ânın içine hapsetmeye çalışmış ve başına ne gelirse gelsin, çiçek açmaya ve büyümeye devam etmişti.

Ben de çocuklara onun çiçeklerinden, bu kıymetli tılsımlarından söz etmek istedim. Frida’nın hayatını çiçekler üzerinden anlatmak… Onlara şöyle demek: “Bak, henüz bahçendeki bütün çiçekler açmadı. Bunun olmasına daha çok var ve uzun, müthiş, yer yer de zor bir yolculuk olacak bu. Büyümek eğlenceli, tasasız bir yolculuk değildir her zaman. Hem insan hem de sanatçı olarak büyümek, yaratıcı bir eylemdir ve bütün yaratıcı eylemler gibi, zaman zaman acı verebilir insana.”

Frida Kahlo’nun bir o kadar üzücü, ama öte yandan umut veren, çığır açan bir mücadelesi var. Sizce çocukların böyle gerçek, hayatın içinden kahramanlara ihtiyacı var mı?

Frida Kahlo umudunu, mücadeleci ruhunu ve devrime olan inancını hiçbir zaman yitirmedi; yataktan çıkamadığı, hareketsiz kalmaya mahkûm olduğu zamanlarda bile. Sanatı ve romantik aşkı hayatından hiçbir zaman eksik etmedi, biri ya da öteki yüzünden kalbi kırıldığında bile. Hayatın fiziksel acılara, adaletsizliklere ve kötülüklere rağmen çok güzel olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Acıyı uzakta tutmak içinse kendini çiçeklerle donattı.

Ben de zor zamanlarımda saçlarına çiçekler takmış Frida’yı düşünürüm hep. O benim kahramanım, hatta bir otoportresinde resmettiği o şirin, kanatlı çiçeklerini üzerimde dövme olarak taşıyorum. Bu kitabı yazmaya karar vermeden önce ise, bu küçük dövmelerin benden hatırlamamı istedikleri şeyi hatırladım:

Hayat umut dolu, kesintisiz ve muhteşem bir mücadeledir! Kanat takmış çiçekler bir gün solacak olsa da, insanın ruhuna iyi gelecek olan tek şey onların güzelliği uğruna savaşmak ve bu uğurda hiçbir şeyden ödün vermemektir. Tam da bu yüzden, tıpkı benim gibi, çocukların da Frida gibi bir kahramana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Umarım onu benim kadar çok severler.

Böyle bir sanatçıyı tanımak sizce çocukları etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler?

Muhteşem eserleri bir yana, Frida Kahlo’nun kendisi de gerek görünüşü gerek yaşam biçimiyle, bence başlıbaşına bir sanat eseriydi. Onu tanımak, onun hayatını okumak ve kendi hayatını onun kılavuzluğunda yaşamak, bir çocuk için daha üretken, yaratıcı, mutlu ve ilham verici bir yaşamın anahtarı olacaktır bence. En azından, benim için öyle olduğu kesin.

Benim kitabım sadece bir Frida biyografisi değil, aynı zamanda bir kılavuz kitap. Onu, küçükken sahip olmayı hayal ettiğim bir kılavuzu düşleyerek yazdım. Bir öğretmeni, bir akıl hocasını… Çocukların Frida’dan öğrenebilecekleri o kadar çok şey var ki!

Çocuklar için edebiyat özellikle günümüzde çok gelişti, çeşitlendi. Gerçek duygular, gerçek kurgular yerini daha yapay kurgulara bıraktı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Hayal dünyamızın gerçek dünya kadar önemli olduğunu düşünüyorum ben, tıpkı içsel yolculukların başka yerlere yapılan yolculuklar kadar önemli olduğunu düşündüğüm gibi. Dünya giderek daha karanlık, siyah beyaz bir yer haline geliyor. Çocuklar da bunun içinde ve tam ortasında olduklarından, mutlu olabilmek için zaman zaman filmlere, kitaplara ve oyunlara sığınma ihtiyacı duyuyorlar. Bu da tamamen anlaşılır, hatta bana sorarsanız gerekli bir şey.

Çocuk edebiyatına gelince… Çocuk kitapları bu renksiz dünyada inadına rengârenk kalabilen nadir şeylerden biri ve sonsuza dek de öyle olacak. Bu da harika bence! Öyle değil mi? Çünkü masallar, öyküler ve romanlar gerçek dünyadan kaçmanın çok ötesinde bir şeye hizmet ediyorlar. Onlar kendimizi ve gerçek dünyayı keşfetmemize vesile olmak, kendi içsel yolculuğumuzda bize kılavuzluk etmek ve sanırım hem bizi daha iyi birer insan hem de dünyayı daha iyi bir yer kılmak için varlar.

Sanatın çocuklar üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bazı geceler penceremden baktığımda hiç yıldız göremiyorum ama oralarda bir yerlerde olduklarını biliyorum. Bulutlu günlerde gökyüzünün rengini göremiyorum ama yine de onun mavi olduğu biliyorum. Ve zaman zaman kalbim kırılsa da, sanatın beni iyileştireceğine daima güveniyorum.

Aynı şey çocuklar için de geçerli. Kırık bir kalbi, katılaşıp da taşa dönüşmesine izin vermeden alıp bir sanat eserine dönüştürmek: Bütün mesele bu bence. Hepimiz gözyaşlarımızı güzel, mutlu bir şeye dönüştürme kapasitesine sahibiz ama bunu ancak sanat aracılığıyla yapabiliriz. Bu yüzden, sanatın çocuklar için hani neredeyse filmlerde dedikleri gibi bir “ölüm kalım meselesi” olduğuna inanıyorum. Gökyüzünün karanlığının her yeri kaplamasına izin vermemek ve yıldızlara inanmayı sürdürebilmek için elimizdeki tek şey bu.

Bir çocuk kitabı yazarı olarak hangi konulardan, alanlardan besleniyorsunuz?

Bu söylediğim tuhaf gelebilir ama ben başka çocuklar için olduğu kadar, hatta bundan bile fazla, kendi çocukluğum için yazıyorum. Çocuk olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ve biliyorum ki, çocukluk her zaman bazı kitaplarda tasvir edildiği gibi cıvıl cıvıl, tatlı bir şey değil. Bu yüzden çocukluk anılarım benim için kesintisiz bir ilham kaynağı… Aslında basitçe, çocukken okumak istediğim kitapları yazıyorum.

Bunun haricinde, ilk gençlik yıllarımdan beri durmaksızın roman okuyor ve film izliyorum. Üniversitede Sinema ve Televizyon bölümünde okurken elime geçen her filmi izlemiştim ve bu bana görsel düşünmeyi, yazmaya oturmadan önce bütün öyküyü kafamda film gibi canlandırabilmeyi öğretti. Ama kitaplar ve filmlerden bile önce beni derinden etkileyen şey, müzik. Müzik olmasaydı bu kitapları yazabilir miydim, gerçekten bilmiyorum.

Ebeveynlere önerileriniz var mı?

Bir çocuk kitabı yazarının ebeveynlere önerilerde bulunmasını pek gerekli ve doğru bulmuyorum sanırım. Dahası, bu benim üzerime vazife mi, onu da bilmiyorum. Sadece, şu anda, kendi çocukluğumdan yola çıkarak, şunu söyleme gereği duyuyorum:

Çocuklara kendi seslerini bulabilmeleri için alan açılması gerekiyor. Onlara dünyayı vermek mümkün değil belki ama en azından kitapları, tiyatro oyunlarını, filmleri, Frida Kahlo’yu vermek gerekiyor. Onlara hayal kurmanın harika bir şey olduğunu söylemek gerekiyor!

Ayrıca küçücük bir teşvik cümlesi bile bir çocuğun ruhunu dans ettirebilir, ona özgürce yaratma cesareti verebilir. Bence çocuklar söz konusu olduğunda, önemli olan onların kendileri olmalarına izin vermek. Hatta bu herkes için geçerli galiba. Karşımızdaki insan bizim yanımızda kendisi olabiliyorsa, bunu asla unutmayacak ve hayatı boyunca bunun kıymetini bilecektir.

Edebî yolculuğunuz nasıl ilerliyor?

Geçtiğimiz aylarda Doğan Kitap’tan yetişkinlere yönelik Yüzme Dersleri isimli bir kitabım daha çıktı. Benim için çok özel bir kitap oldu bu… Şiirleri aracılığıyla geleceği “görebilen” şair İris’in kendini bulma yolculuğunu yazmak beni değiştirdi, bambaşka biri yaptı.

Bunun haricinde bu yıl beni çok heyecanlandıran bir gelişme daha oldu: Bodrum’a taşındım, Tiyatro Fantastiko isimli bağımsız bir yayınevi kurdum ve “yalnızca kaçıklar için” e-kitaplar yayımlamaya başladım. Şimdilerdeyse bol bol müzik dinleyip hayal kuruyor, bahçemde resim yapıyor ve kendi çizgi romanlarını yazıp çiziyorum. Yeni çocuk kitapları da yolda!

Onlara kavuşmayı heyecanla bekliyorum.