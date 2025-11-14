Yazardan okura kitabın yolculuğu

Yaren ŞAHİN

Ülkemizde yayıncılığın durumu iç açıcı değil, günden güne zorlaşan ekonomik koşullardan en çok etkilenen sektörlerden biri. Buna rağmen yayıncılar ve paydaşları ellerinden geleni yapıyorlar. Bir kitabı dilimize kazandırmak ya da yerli yazarlarımızın önünü açmak için çabalıyorlar. Dosyayı kitaba çeviriyor, o kitapları da okurla buluşturuyorlar.

Kitap okura ulaşana dek pek çok aşamadan geçiyor, kitabın yayımlanma yolculuğunda rol alan herkes büyük bir işbirliğinin parçası. Peki siz bir kitabın üretim aşamasını hiç merak ettiniz mi? Kimler hangi rolleri oynar ve kitap size ulaşana dek hangi maceraları yaşar? Ekrandan kâğıda kitabın macerası ve yayıncılığın perde arkası Kitabın Büyüleyici Yolculuğu’nda anlatılıyor. Hep Kitap’tan yayımlanan bu resimli çocuk kitabını da Bade Baran Fransızcadan çevirmiş.

Stéphanie Vernet’nin kaleme alıp Camille De Cussac’ın resimlediği Kitabın Büyüleyici Yolcuğu, yazardan okura kadar kitabın yolculuğunu anlatıyor.

Yazarın aklına düşen ilk ilhamla başlıyor kitap. Bir kitap fikri nasıl doğar, kitaba isim vermek, kitabın yazım şekli gibi başlıkları değerlendiriyor. Yazarın muhtemelen yaşayacağı çoğu üretim sancısına değiniyor. Ardından dosyanın ulaştığı ilk kişiye geçiyor.

Kitaba dair neredeyse her işe koşan, yazarın bazen çok sevdiği bazen de hoşlanmadığı o kişi; kimine göre makas kimine göre geliştiren bir kalem: editör! Kitabın fikirden çıkıp yazıya döküldükten sonraki ilk noktası. Dosyayı okuyan, değerlendiren, bazen yazarla beyin fırtınası yaparak kitabı geliştiren bazen de o dosyayı reddeden kişi.

Editörler dosyayı geliştiren, düzelten, yazar ve satış ekibiyle çalışarak dosyanın hedef kitlesini belirleyen; kimi zaman yetenek avcıları olan köprülerdir, pek çok kişiyle takım arkadaşıdır. Kitap yazardan okura ulaşana dek onun peşindedirler, doğru. Ancak işleri yayımlanma ardından devam eder, kitabın peşini bırakmazlar. Birden fazla alt başlığı, “yardımcısı” vardır bu mesleğin. Kimi zaman birden fazla şapka takarlar, rolden role girerler.

İllüstratör yazarın dosyasını kendi çizgileriyle anlatır, canlandırır. Onun sayesinde hikâye görsele dönüşür. Dosyaya en uygun çizeri bulmak da editörün görevlerinden biridir. Kitap, dosyanın illüstratörde nasıl şekil aldığını ve illüstratörün çalışma tarzlarını anlatır. Yazarın sözcüklerini görselleştirdikten sonra geriye çizimleri ve metni sayfaya dökmek kalır. Burada da meşaleyi grafiker devralır. Kitapta grafikerin mizanpaj ve tasarım süreci anlatılır. Grafiker sayesinde dosya vücut bulur. Artık dosyanın “kitap” olmasına az kalmıştır.

Grafikerin ekip arkadaşlarından biri de matbaadır. Matbaa ekibiyle kitabı şekillendirirler. Kâğıt türü bile hikâyeyi etkiler. Kuşenin anlatamadığı hikâyeyi ofset kâğıt anlatabilir, bu hassas seçimler grafikerindir. Matbaaysa kitabı dijitalden teslim alır ve onu kâğıda döker… İşte böylece dosya, elinizde tutabileceğiniz bir kitaba dönüşür! Bu sırada satış temsilcileri kitabın okura ulaşacağı kanallar için çalışır. Elbette her yayınevi, yazar “çoksatar” olmak ister. Bu stratejik planlama satış ekibinin görevlerinden biridir…

Kitaplar kitapçıya ya da kütüphaneye ulaştıktan sonra raflarda okurunu bekler, artık çevrimiçi satışla yarışmak zor olsa da kitapçılar hâlâ bize o deneyimi sunmaya devam ediyorlar. Aynı şekilde kütüphaneler de kitaplara herkesin ulaşması için çabalıyorlar. Tüm bu yolun sonunda okura kitabı keşfetmek, metne dahil olmak kalıyor. Bu kitabın da hedefi bu, kitabın perde arkasını okura anlatmak ve yayıncılık hakkında bilgilendirmek. Yayıncılığın zorlu koşullarında hâlâ tutkuyla işlerini yapan yayın emekçilerine ve bizi böyle kitaplarla buluşturan değerli yayınevlerine yürekten teşekkürler.