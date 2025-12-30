Yeğen için devleti oyuncak ettiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzun yıllardır ek ders karşılığı personel istihdam ediyordu. Bu personel, eğitim-öğretim, yardım ve sağlık hizmetlerinde çalışıyordu. Kadrolu meslek elemanları ile aynı işi yapan bu personelin ücretleri asgari ücretin bile altında kaldı. Aynı odada aynı işi yapan ama ücretleri arasında büyük fark olan çalışanlar kamuda sorunlar doğurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2018 yılından itibaren ek dersli personel alımını durdurdu. İstifa edenlerin yerine bile yeni alım yapılmadı.

TORPİLLE MEMURİYET

Ancak Şubat 2025’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 7 yıl sonra aniden yaklaşık 100 ek ders karşılığı çalışan personel aldı. Bakanlığın bu işe alımı büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ama işin sırrı kısa sürede çözüldü.

27 Şubat 2025’te Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ek ders karşılığı çalışan personelin ‘sosyal hizmet personeli’ adı altında 657 sayılı kanun kapsamında memur yapılmasının önü açıldı. Üstelik KPSS şartı aranmadı. 3 bine yakın personel memur olmaya hak kazanırken bir hafta önce ek dersli olarak iş başı yaptırılan 100 kişi de paraşütle memurluğa konmuş oldu. Binlerce kişinin KPSS için gece gündüz çalışıp yüksek puanlar almasına karşın memur yapılmadığı ülkede, Ankara’da dayısı, amcası olanlar bir haftada sınavsız memur yapıldı.

DAİRE BAŞKANININ KIZI DA...

İddiaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğur Çamalan’ın kızı, Cumhurbaşkanlığı Kararı’ndan hemen önce ek dersli olarak bakanlıkta işe alındı ve karar çıktıktan sonra KPSS’ye bile girmeden memur yapıldı. Üstelik Uğur Çamalan bu kararla ilgili yazışmaları yapan bürokrattı.

YEĞENE TORPİL

Personelden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun yeğeni Fethullah Efe Polat da Cumhurbaşkanlığı Kararı’ndan bir hafta önce Bursa Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi’nde ek ders karşılığı görevlendirilmişti. Üstelik Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden sadece birkaç gün önce, 13 Şubat 2025’te mezun olmuştu. Böylece 27 Şubat 2025’te karar Resmi Gazete’de yayınlanınca devlet memurluğu altın tepside önüne konuldu. Bakan yardımcısı dayısı sayesinde 15 Mayıs 2025’te Bursa Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi’nde memur olarak göreve başladı.

TECAVÜZLE SUÇLANDI

Skandallar zinciri bitmedi.

B.G. isimli kadın, 11 Aralık 2025 günü Fethullah Efe Polat’tan kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İfadesinde Fethullah Efe Polat’ın eski iş arkadaşı olduğunu anlatan B.G. işten ayrıldığını ve bu nedenle buluşup Bursa’da bir lokantada yemek yediklerini söyledi. Lokantadan çıktıktan sonra Fethullah Efe Polat’ın arabayı stadyum yakınında durdurduğunu ve döverek kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Cinsel saldırıdan sonra yıkandığını ancak kıyafetlerini yıkamadığını söyleyen B.G. bu kıyafetleri polise teslim etti. Fethullah Efe Polat, nitelikli cinsel istismar suçundan 13 Aralık 2025 günü tutuklandı. 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren işe gelmeyen Fethullah Efe Polat hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da idari inceleme başlattı.

Tam olarak Fethullah Efe Polat’ın tutukluyken 19 Aralık 2025 günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ‘Disiplin ve Ceza İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar’ konu başlıklı bir yazı yayınladı. 81 il müdürlüğüne gönderilen bu yazının 3. maddesinde disiplin incelemesi için görevlendirilecek kişilerin görevlendirme onaylarının İl Müdürlüğü makamından alınması gerektiği yazıldı.

Sadece 5 gün sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bu kez ‘Disiplin ve Ceza İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Yazı Hakkında’ başlıklı bir yazı gönderdi. 3. maddedeki disiplin incelemesi için görevlendirilecek kişilerin onaylarının sadece il müdüründen değil, valilik makamından da alınabileceği belirtiliyordu. Belki de bu sürede Fethullah Efe Polat hakkında inceleme yapacak muhakkik il müdürlüğü tarafından belirlenmişti. Eğer öyleyse zamanlaması çok manidar bu yazışmalar bakan yardımcısının yeğeni için devletin nasıl oyuncak edildiğini ortaya koyuyor.

İŞE GELMEK İSTEDİ

B.G.’nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Fethullah Efe Polat kısa süre içinde tahliye edildi. Tecavüzle suçlanan memur, Bursa Nilüfer Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ndeki işine gelmek istedi. Şimdilik müdürlüğe gelmemesi söylendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 2018 Genel Seçimleri’nde AKP’den Erzurum milletvekili aday adayı olmuştu. 17-25 Aralık operasyonlarından önce Fethullah Gülen’e övgüler düzen çok sayıda tweeti vardı. Bu durum onun devlet bürokrasisindeki yükselişini engellememişti.

HABERİ YOKMUŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu sorularımız üzerine şu yanıtı verdi: “Yeğenim bana sormadan ek dersli çalışan personel olmak için başvurmuş ve kabul edilmiş. Benim çok sonra haberim oldu. Bu başvurudan sonra sözleşmeli memurlukla ilgili kararın çıkması tamamen tesadüf. Bu konuda benim hiçbir etkim olmadı. Hatta sözleşmesinin uzatılmamasını isteyeceğim.”