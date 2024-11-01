Yelkenli Paraçele Marmaris’le buluştu

BirGün EGE

Marmaris kültüründe önemli bir yere sahip olan Marmaris Yelkenli Paraçelesi, Saman İskelesi’nde sergilenmeye başlandı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, paraçelenin Marmaris’in önemli bir değeri olduğunu belirterek “Marmaris’in geçmişinde olan ve kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı Mustafa ağabeyimizin büyük emeğiyle yeniden hayat buldu. Cumhuriyetimizin 101. yılında Marmaris’in merkezinde yeniden sergilenmesine, insanlarımızın fark etmesine yönelik bir çalışma yaptık” diye konuştu.

Paraçeleyi yapan Ahşap ustası Mustafa Kısaoğlu da “Bu mesleği Marmaris’te canlandırabiliriz. Bir okul gemisi bile yapabiliriz” dedi.

1800’lü yıllardan itibaren Marmaris’e özgü, çam ve dut ağaçlarından üretilen, ahşap tekne türü olan paraçele, hayatını denizlere adayan Marmarisli denizcilerin anısını yaşatmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında Marmarisli ‘Ahşap Gayık Ustası” Mustafa Kısaoğlu tarafından yapımına başlandı ve yüzde 100 el işçiliği ile üretildi.