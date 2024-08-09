Yelki Güzbel Cafe çalışmalarına başladı

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın 100 günlük çalışma lansmanında yakında başlanacak projeler bölümünde bahsettiği Yelki Güzbel Cafe’nin çalışmaları hızlı bir şekilde başladı.

Güzbel Cafeleri artıracaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “2020 yılında başlayan Güzbel Cafeleri büyütmeye devam ediyoruz. 100 gün çalışma lansmanımızda da söylemiştim, Yelki Güzbel Cafe’ye başlayacağız diye, ekiplerimiz yerle ilgili gerekli çalışmalara başladı. Kapalı ve açık olarak iki alan yapacağız. Kış ve yaz aylarında rahatlıkla vatandaşlarımızın hizmet alabileceği mekân yaratacağız. Çocuk oyun alanı oluşturarak, çocuklarıyla gelen ailelerin keyfini çıkarabilecekleri, ayrıca güvenle oyun oynayabilecekleri bir alan yaratacağız. Yelki halkımızın Güzbel Cafe talepleri vardı. Yelki’mize de yapılmasını talep etmişlerdi. Yelki Belde Belediyesi Yelkililer için önemli bir yer. Şu an yapacağımız Yelki Güzbel Cafe’de Yelki halkının eskiden düğünlerini yaptıkları yer. Burayı değerlendirip Yelkili hemşehrilerimize kazandıracağız. Gelişen ve büyüyen Yelkimize çok yakışacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.