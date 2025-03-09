Yeni bir dönemin eşiğinde muhalefet ve sol

Politika Kolektifi

DEM heyetinin 27 Şubat’ta kamuoyuna ilettiği mektubun tartışması devam ediyor. Ortada uzun ve kapsamlı bir mektup olmasına rağmen iktidar ve muhalefet kanadından onlarca farklı değerlendirme yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

Bu konuya geçmeden önce bir kez daha altı çizilmesi gerek en önemli başlığın silahların susması olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Önemlidir çünkü;

Türkiye’de son 25-30 yıldır yükselen milliyetçi-faşist akımların en önemli siyasal malzemesi Kürt sorunu etrafında gelişen çatışma ortamı oldu. Zaman zaman büyük kentlerdeki canlı bomba eylemleri, savaşta ölen askerlerin cenaze törenleri milliyetçi-faşist akımların yükselmesini de beraberinde getirdi. Sağ muhafazakâr partilerin iktidarın tüm seçim kampanyalarının temel malzemesi çatışma ortamı ve terör oldu. Silahların devreden çıkacağı bir ortamın yaratılması gerçekleşirse Kürt sorunu etrafında toplumsal taban bulan faşist akımların da güç kaybedeceği, kendilerine yeni düşmanlar arayacakları öngörülebilir.

Diğer önemli bir nokta ise ulusal bir hareketin sol-sosyalist hareketler üzerindeki basıncının azalması olacaktır. Bir kısım sosyalist hareketlerin kendi siyasal mücadelelerini DEM eliyle meclise taşınmakla sınırlaması, sosyalist mücadelenin özgün yanlarının silikleşmesine yol açtı. Siyasette yeni dizilişlerin ortaya çıkması, ülkedeki sol-sosyalist hareketlere kendi bağımsız çizgilerinde ilerleme açısında yeni imkânlar doğuracaktır.

Gelelim ülkedeki aktüel yansımalarına:

Muhalefet cephesinde yer alan bazı kesimler yeni bir çözüm sürecine işaret ederek tıpkı 2013 sürecinde olduğu gibi herkese görev dağıtmaya başladı bile. Bir diğer kesim ise gelişmelere bakıp iktidarı milliyetçi bir noktadan eleştirerek kuvvet kazanma yoluna gitmeyi deniyor. Muhalefetin çok önemli bölümü ise izlemeyi tercih eder durumda.

Bugünlerde çokça sorulan “İktidar bu süreçten ne murat etti” sorusuna muhalefet cephesinin içine girdiği bu durum bile tek başına –diğer bölgesel ve iç cephe ihtiyaçları görmezden gelinse de– yanıt olacak nitelikte.

İktidar, ekonomik ve sosyal krizin etkisiyle birlikte büyük güç kaybı yaşıyor. O kadar ki, çözüm bulamadığı erime koşullarında kazandığı her seçimi kısa süre içerisinde “Pirus zaferi” haline dönüştürüyor. İktidar açısından halk desteğini kazanma noktasında “azınlık olma” durumu tüm hamlelere rağmen değişmiyor. Toplumda rıza üretemiyor.

KRİZ VE REJİMİN YENİ KURGUSU

İktidar yaklaşık 10 yıl boyunca kendi tabanını bir arada tutmak ve baskı yasalarını meşru göstermek için FETÖ tehdidinin ekmeğini yedi. Ama bu artık eskisi kadar kullanılır bir aparat değil. İmralı mektubu ve ardından yaşanan karşılıklı “jestler” Kürt düşmanlığı mevzusunun da benzer bir sona doğru gideceğini gösteriyor. Zorla da olsa rıza üretiminde kullandığı argümanlar birer ikişer elinden kaydı. Elindeki ittifak şıklarını HÜDA PAR’a kadar uzanarak tüketti. Çoktan sınıra dayanan iktidar için tek bir çıkar yol kaldı: Muhalefeti dağıtmak.

İlk önce baskıyla denedi. CHP’ye yönelik baskılar uzun süredir hız kesmeden sürüyor. Toplumsal muhalefetin diğer kesiminin Gezi üzerinden düşmanlaştırılması güncelleniyor. MHP tabanına etkide bulunabilecek milliyetçi akımlar da artık “düşman” kategorisinde ve baskıdan nasibini alıyor.

Öte yandan dezenformasyon yasası ile şirketlere el koymaya izin veren değişiklikler, devlet kurumlarına kayyum atama yetkisi gibi düzenlemelerle rejimin kurumsallaşmasını tamamlanması öngörülüyor.

2025’in aile yılı ilan edilmesinin ardından, Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliklerle kadınları ve LGBTİ+’ları hedef alan gerici dinci kuşatmanın derinleşmesi de buna eşlik ediyor.

Bu yeni rejim seçimlerin göstermelik hale geleceği, Erdoğan’ın ömür boyu başkan olacağı bir rejim isteğidir. Bunun için erken seçimden anayasa değişikliğine kadar her yolun deneneceği, muhalifler üstündeki basıncın artırılacağı da açıktır. Erdoğan’ın bir daha seçilmesinin yolunun açılması, kriz içindeki rejimin yeniden tasarlanması ve kalıcılaştırılması için zorunlu bir adım olarak görülmekte, tüm süreç buna uygun olarak tasarlanmaktadır.

TÜM TOPLUMSAL MUHALEFETLE BİRLEŞMEK

Tüm bu hesap kitap da gösteriyor ki tek adam rejiminin bu yönelimini hesaba katmayan, buna göre bir mücadele ortaya koymayan bir muhalefet anlayışı yenilgiye mahkûmdur. Ülkenin kaderi hakkında çok önemli bir kırılma noktasına işaret eden bu gelişmeler, olağan bir süreçteymiş gibi bir aday etrafındaki seçim kampanyalarıyla da AKP ile anayasa girişimleri içinden demokratikleşme beklentileriyle karşılanamaz. Her koşulda toplumun en geniş kesimleriyle ve toplumsal muhalefetlerle birleşerek, tek adam rejimine karşı mücadele edilmeden bu sürecin zorlu görevlerinin başarılamayacağı ortada.

Sol ve toplumsal muhalefet bu tek adam rejimine karşı en geniş kesimlerin ortak mücadelelerini geliştirmek için çalıştığı oranda etkili olabilir.

Muhalefet içindeki muhtemel parçalanmalar özellikle de yeni süreçle birlikte DEM’in konumunun belirsizliği solu böyle bir mücadelenin örgütlenmesinde daha önemli bir görevle karşı karşıya bırakıyor. Sol önümüzdeki dönemde yeniden şekillenecek bu siyasal ortama uygun politikalarla yanıt vermek zorundadır. Mücadele tam da rejimin bir üst aşamaya geçmek üzere harekete geçtiği ve bir tür muhalefetsiz bir ortamda bunu gerçekleştirmeye yöneldiği koşullarda, solun öncelikli görevi gençleriyle, kadınlarıyla, işçileri emekçileriyle bu kötülük iktidarından kurtulmayı bir hayat memat meselesi olarak gören tüm kesimlerle ve toplumsal muhalefetle birleşmek olmalıdır.

KÜRT HAREKETİNDE MEKTUP VE SONRASI

Kürt hareketi açısından mektupla birlikte bir dönüm noktasının ortaya çıktığı söylenebilir. Elbette iktidar kanadından hele hele MHP eliyle ilan edilen çağrıya kayıtsız kalınamazdı. Bahçeli’ye ilişkin abartılı övgüler bir yana bırakılırsa Kürt hareketinin büyükçe bir kısmı çağrıya ilişkin “temkinli” bir yaklaşım sergiledi. Çağrının hiçbir somut kazanım vaat etmemesi, salt silah bırakma ve PKK’nin feshiyle sınırlı kalması bu temkinli yaklaşımın ana kaynağıdır. Barış, evet çok önemlidir ama Kürt sorunu ne olacak sorusu ortada durmaktadır.

İktidar tarafından atılan bu adımın Kürt hareketinin tamamen iktidar bloğuna geçmesi anlamına geleceği; AKP-MHP ve DEM’in birlikte hareket ederek Anayasayı değiştirecekleri ve Recep Tayyip Erdoğan’ı ömür boyu başkan yapacakları fazlasıyla kaba bir yaklaşımdır. Evet, çağrı ve Abdullah Öcalan’ın mektubu bu konuda bir “bulanıklık” yaratmıştır. Bu bulanıklığı çoğaltma anlamında Solun-CHP’nin Kürt hareketiyle kesişen ortak noktalarına yapılan operasyonlar da esas olarak DEM’le muhalefet arasına kalın bir çizgi çekmek için gündeme getiriliyor.

Kürt hareketinin Bahçeli’nin çağrısına kayıtsız kalması, yapılmamış sayması elbette mümkün değildir. Ama içeriği son derece kısıtlı bu çağrıdan hareketle Kürt hareketinin bütün halklar açısından bir kâbus anlamına gelen tek adam rejimine onay vermesi ezilen halk kesimleri açısından son derece olumsuz bir gelişme olacaktır.

Türkiye mevcut iktidar eliyle demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı emekçi halk kesimlerinin bütün taleplerinin zorbalıkla bastırıldığı otoriter-faşist bir geleceğe doğru sürükleniyor. Kürt hareketinin içeriği belirsiz bir çağrı nedeniyle iktidarın bu yönelimine payanda olması bu ülkenin muhalif kesimleri açısından kabul edilemez. Kürt hareketinin de bir bütün olarak çok zorlu süreçlerden ve yıkımlardan geçen mücadele geleneğinin böyle bir duruma boyun eğmeyeceğini görmek gerekiyor.

İktidarın oyun planı Kürt hareketini yanına alıp muhalefet cephesini dağıtıp Recep Tayyip Erdoğan’ın ebedî başkanlığında otoriter-faşist bir rejim kurmak; göstermelik seçimlerle de bunu onaylatmak olabilir. Ancak giderek güçsüzleşen halk desteğini yitiren iktidarın bu değişimi yapabilecek güçte olmadığını da görmek gerekiyor. Muhalefet daha önceden olduğu gibi olağanüstü hatalar yapmaz ise tek adam rejimine son verebilmek elbette mümkündür.

Bu ülkenin ilerici devrimci birikimi; Kürdüyle, Türküyle Alevi’siyle ezilen bütün toplumsal kesimleriyle iktidarın oyunlarını boşa çıkartacak güce sahiptir. Bunun için birleşik bir muhalefet hareketini adım adım hayata geçirmek bugünün en acil görevidir.

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SİYASAL İSLAM HANGİ ETAPLAR

AKP, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin parçası olarak iktidara taşındı. AB süreci ile sermayenin desteklerini de arkasına alarak devlet içinde güç kazanmaya çalıştı.

■ Ergenekon operasyonlarından 2010 anayasa referandumuna uzanacak bu süreçte AKP ve Cemaat, liberallerden Kürt hareketine uzanan bir ittifak içinde hareket etti.

2010 anayasa değişikliği ve yargının ele geçirilmesiyle rejim inşasında yeni bir dönemin kapısı aralandı.

■ 2015’te gerçekleşen ve AKP’nin tek başına iktidarına son veren 7 Haziran seçimi aynı zamanda 2013’te kurulan “Çözüm Süreci” masasının devrilmesine de yol açtı.

■ Suruç’tan Ankara Garı’na bombaların patladığı kaos ve savaş ortamı içinde 1 Kasım seçimlerine gidildi.

■ Bu dönem aynı zamanda AKP ve MHP’nin ittifak zemininin de oluştuğu tarih oldu.

■ AKP’nin, eski ortağı FETÖ ile yaşadığı iç çatışma, ülkeyi 15 Temmuz 2016’da kanlı bir darbe girişimine kadar sürükledi.

■ 15 Temmuz, yeni rejim için bir milat haline getirildi. Darbenin yarattığı şok ortamı içinde ilk adım olarak, “Yenikapı Ruhu” adı altında, muhalefeti de içine alan bir milli mutabakat oluşturuldu.

■ Yeni rejim, daha önce ittifak içinde oldukları FETÖ’nün ve yanında Kürtlerin düşman ilan edilmesi üzerine kuruldu. Muhalefet güçleri, bu dönem boyunca FETÖ ve PKK sopası ile dizayn edilmeye çalışıldı.

■ OHAL ilanı sonrası yapılan Anayasa referandumu rejime hukuki çerçeve oldu. Kamu baştan aşağıya yeni rejimin kadrolarıyla donatıldı.

■ 15 Temmuz sonrası gerçekleşen bütün seçim kampanyaları muhalefetin FETÖ’cülükle ve Kürt hareketini desteklemekle suçlandığı temalarla yürütüldü. Yeni rejimin ekonomik ve demokratik alanda yarattığı sorunların üzeri bu suçlamalarla kapatıldı. Bunda muhalefetin de büyük yanlışları oldu.