Yeni doğanlara hediye paketi

Bornova Belediyesi yeni doğan minikleri, özel olarak hazırlanan hediye paketleriyle karşılıyor.

BirGün EGE

Bornova Belediyesi’nin ilçede ikamet eden ailelerin yeni doğan bebekleri için özel olarak hazırladığı hediye paketinde; biberon, emzik, bebek şampuanı, bebek yağı, bebek bezi, alt değiştirme örtüsü ve ıslak mendil gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzeme bulunuyor.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden bir ebe hemşire ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden psikolog gözetiminde gerçekleşen dağıtım sırasında bebeğin muayenesi, boy ve kilo ölçümleri yapılıyor. İhtiyacı olan annelere emzirme eğitimi veriliyor. Ziyaretler, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda ve destek paketi almak isteyen ailelerin Bornova Belediyesi web sitesi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunmasıyla gerçekleşiyor.

Aynı zamanda hatıra niteliği taşıyan hediye paketi ile birlikte Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin “Dünyamıza, Bornovamıza hoş geldin” dediği mektup da ailelere iletiliyor. Ailelerin izni doğrultusunda gerçekleşen ziyaretlere katılan Başkan Eşki’nin eşi Beste Eşki anne ve babaların heyecanına ortak oluyor.

BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’daki her bireyin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Bizler geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışıyoruz. Dünyaya gözlerini yeni açan miniklerimiz büyük Bornova ailemizin gözbebeği. Bunun için doğum heyecanı yaşayan ailelerimize hem destek olmayı hem de özel bir hatıra bırakmayı amaçladık” dedi.