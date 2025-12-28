Yeni emperyalist dizayn, tek adam rejimi ve Türkiye’nin kırılma noktası

POLİTİKA KOLEKTİFİ

Geride bıraktığımız 2025 yılı dünyada ve Türkiye’de çok önemli siyasal gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Dünya’da Trump’la gündeme gelen ABD’nin yeni güvenlik doktrini hemen hemen bütün çatışma bölgelerinde Amerikan yaklaşımını ortaya koydu. Çin’le gelişen rekabet gel-gitli bir ticaret savaşının yanı sıra hemen hemen bütün alanlarda derinleşerek sürüyor. Buna ek olarak Atlantik hattındaki çözülme AB ile ABD arasındaki ilişkilerin ikinci büyük savaş sonrasında oluşan dengelerin değişime uğrayacağını gösteriyor. Bu durum özellikle Avrupa açısından önemli bir kriz nedeni olarak görülebilir. AB’nin ve özellikle Almanya’nın askeri harcamaları arttırmak zorunda kalmasının ekonomik ve sosyal sonuçları olacaktır.

ABD’NİN YENİ GÜVENLİK DOKTRİNİ

ABD-Rusya arasındaki ilişkilerin sıcaklaşması, Avrupa’nın Rus yayılmacılığı karşısındaki tedirginliği, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde yaşanıyor. İkinci büyük savaşın Avrupa’nın belleğinde tazeliğini koruyan travması Avrupa’nın askeri güvenliğine ilişkin yeni arayışları kaçınılmaz kılıyor. Bu durum Türkiye’yi Avrupa’nın güvenliği için konumlandırma senaryolarının devreye sokulmasını da beraberinde getiriyor.

ABD’nin “içe dönmesi” arka bahçesi kabul ettiği Latin Amerika’ya doğrudan müdahalesi anlamına da geliyor. 2025 bu konuda başta Venezuela olmak üzere ABD’nin Latin Amerika’ya dönük emperyalist emellerine hız vereceğini gösteriyor.

Bu yeni Amerikan Güvenlik doktrinin Türkiye açısından gözetilmesi gereken en önemli yönü kuşkusuz Ortadoğu’ya ilişkin öngörülen Amerikan politikalarıdır. Güvenlik doktrini, Amerika’nın bölgeden çekilirken kendi çıkarlarını koruyacak üç ülkeden söz etmektedir. Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan.

Bu üç ülkenin kendi aralarındaki çatışma ve mücadeleleri bırakarak bölgede Amerikan-İsrail ekseninde kurulan yeni düzenin “bekçiliğini” üstlenmeleri istenmektedir. Tom Barrack’ın “İsrail-Türkiye ilişkilerinin sorunsuz ilerleyeceği bir döneme girilmektedir” türünden açıklamalarının ardında bu yaklaşım yatmaktadır.

EMPERYALİSTLER İÇİN DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ

Gerçekten de Ortadoğu yaklaşık 40 yıldır önemli bir değişim içinde. Artık Saddam, Kaddafi, Esat türü liderlerin ve onların simgelediği rejimlerin İsrail açısından bir tehdit oluşturmadıkları, son yıllarda hükümet dışı silahlı güçler olarak varlığını sürdüren Hamas, Hizbullah, İŞİD gibi örgütlerin tasfiye edildiği emperyalist politikalar için “dikensiz gül bahçesinin” inşa edilmeye çalışıldığı bir coğrafyadan söz ediyoruz.

Etnik ve dinsel bölünmelerle güçsüzleştirilmiş, merkezi orduları silahsızlandırılmış Tel Aviv’den kalkan uçakların hiçbir direnişle karşılaşmaksızın Tahran’ı vurabildiği bir alan, İsrail’in güvenliği için yapılan “mıntıka temizliğini” ortaya koyuyor. Bu yeni dönemde Ortadoğu’da rejim değişiklikleri devreye sokularak bölgenin yeniden dizayn edileceği açıkça ifade edilmektedir. Türkiye’deki rejimin yeniden tanımlanma çabalarının bundan ayrı ele alınamayacağı açıktır.

DİZAYNIN TÜRKİYE’YE YANSIMASI

Ortadoğu yeniden şekillenirken Türkiye’de yeni bir rejim oluşturma ya da var olan tek adam rejimini tahkim etme çabaları yoğunlaştı. Bir anda Türkiye’nin etnik çeşitliliği hatırlanarak vurgular bu yana kaydırıldı. Tayyip Erdoğan Arap-Türk-Kürt ittifakından, Bahçeli cumhurbaşkanı yardımcılarının Alevi ve Kürt olmasından söz ettiler. Bu görüşlere ABD’nin bölge “valisi” Tom Barack’ın Osmanlı milletler düzenine övgüleri ve monarşi kutsamaları eşlik etti. Birinci savaş sonrası emperyalistlerin çizdiği “ulus devlet” temelli Ortadoğu düzeni bünyeye uymadığı için etnik ve dinsel temelli yeni bir düzenlemenin gerekliliğinin altı çizildi.

Bu tartışmaların gölgesinde bir anda Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ı kurucu önder olarak övgülere boğduğu “terörsüz Türkiye” çağrısı devreye sokuldu. Türkiye yeni Ortadoğu’nun şekillenişinde Kürtleri devreye sokan stratejik bir adım atarak Abdullah Öcalan’ın oynayacağı role bel bağladı. Bu yolla Türkiye Ortadoğu’da İsrail-Amerika hattına dâhil olmak için bir hamle yapmış oldu. Kuşkusuz bu ana yönelim düz bir hatta ilerlemiyor. Özellikle Suriye’nin Esad sonrası alacağı yeni biçim belirleyici faktörlerden biri durumunda. Ortadoğu’da bütün bunlar yaşanırken uzun yıllar ABD Rusya dengelerine bağlı olarak yürütülen Türkiye dış politikası yönünü değiştirme telaşı içinde Kürtlerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlama sürecine girmiş durumda.

DEMOKRATİK BİR ÇÖZÜM İSTENMİYOR

Geçtiğimiz yıl Türkiye siyasetinde bir depreme yol açan en önemli iki olaydan birincisi CHP’ye yönelik baskılarla birlikte Ekrem İmamoğlu’nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasıydı. Bir diğeri ise kuşkusuz büyük bir sürpriz olarak ortaya çıkan Bahçeli eliyle devreye sokulan Kürt sorunuyla ilgili politikada yaşanan gelişmelerdi. Devletin “terörsüz Türkiye” olarak sunduğu politika genelde Ortadoğu özelde ise Suriye’yle doğrudan ilişkili olarak şekillendi. Abdullah Öcalan’ın PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetme çağrısı TBMM de kurulan bir komisyon eliyle sürecin devamını getirdi. Çok net olarak görülüyor ki içinden geçtiğimiz süreç “Kürt sorunu” denilen kadim sorunun demokrasi içinde çözümünü öngörmüyor. Özellikle Suriye’de Esad sonrası yeni düzenin nasıl oluşturulacağına Kürtlerin bu süreçte nasıl bir statü kazanacaklarına indirgenen bir durum söz konusu.

Bu nedenle Türkiye’de bir toplumsal barış talebinin ete kemiğe büründürülmesi noktasında atılan adımlardan söz edebilmek mümkün değildir. Tam tersine zehirli bir dil, Leyla Zana’yı hedef alan utanç verici tezahüratlar stadyumlardan sosyal medyaya kadar uzanan ırkçı söylemler, gerçek bir barış ortamının kurulmasını tahrip eden bir rol oynuyor. Müzakerelerin Abdullah Öcalan-Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilere havale edilmesi bu yolla sorunun silah bırakmaya indirgenerek araçsallaştırılması daha karmaşık bir duruma yol açıyor. İstenen demokratik bir çözüm değil tek adam rejimi altında Kürtlerin kısmi taleplerinin kabulü yoluyla rejime entegre edilmeleridir.

ÇÖZÜM BU REJİME SON VERMEKTEN GEÇİYOR

Çok net olarak söylemek gerekirse Kürt sorunun demokratik çözümü ancak tek adam rejimine son verecek bir mücadeleyle mümkün olabilir. Kürt sorunu ile mevcut rejime karşı mücadeleyi birbirinden kopartan bir anlayış sonuç olarak muhalefetin parçalanmasına ve dolayısıyla tek adam rejiminin varlığını sürdürmesine yol açacaktır. Kürt hareketinin demokratik mücadele geleneği, dile getirdiği özgürlükçü talepler ve bu konuda ödediği bedeller kolayca iktidara yedeklenmeyeceği konusunda en önemli kanıtıdır.

Kabul etmek gerekir ki DEM’in barış ve demokrasi umuduyla içine girdiği yol toplumsal muhalefet saflarında bir toprak kaymasına yol açtı. Muhalif kimliğinin süreç nedeniyle zaman zaman bulanıklaşması DEM’le beraber yol yürüyen sosyalistlerden liberallere uzanan kesimlerde tereddütlü yaklaşımların çoğalmasını getirdi. Benzer bir çizgi farklılaşması CHP’de yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun sokaktan uzak duran, sağ partilerle ittifakı odağına alan politikası Özgür Özel’le değişime uğradı. CHP kendine yönelen baskılar karşısında önemli bir direniş çizgisi ortaya koydu. Muhalefetin birlikte davranabilmesinin zeminini koruyan özenli bir dil kullandı.

Muhalefetin en önemli iki odağının içine girdiği süreç henüz bir kopuş yaşanmasa da önemli farklılıkların ortaya çıktığını gösteriyor. Oysa tek adam rejimi siyasetten ekonomiye dış politikadan toplumsal alana uzanan derin bir krize sürüklenmiş durumda. Kelimenin gerçek anlamında yönetemeyen ve giderek halk desteğini yitiren bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar yitirdiği halk desteğinin karşısına yargıyı bir sopa gibi kullanarak operasyonlarla tutuklamalarla sürdürdüğü adeta bir korku imparatorluğuna dönüşen baskı politikalarını koyuyor.

SINIF SİYASETİ BİTTİ SAFSATASI

Bütün bunlar yaşanırken umut, halkın kendiliğinden gelişen direnişinin giderek alanlara taşan bazen bir fabrika mücadelesinde bazen bir köylü isyanında ekolojik mücadelelerinde kadınların ve gençlerin teslim alınamayan eylemlerinde büyüyor. Emekliler başta olmak üzere asgari ücretle yaşamaya mahkûm edilen yoksullar bu rejim altında yaşamayı reddediyorlar. Ülkenin bütün ezilen kesimleri etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, dinsel inanışları ne olursa olsun mevcut rejimin kendilerine sunduğu kölelik ve yoksulluk koşullarını kabul etmiyorlar. Şimdi çok daha fazla sınıfsal tercihler, gündelik geçim koşulları siyasetin ana eksenine dönüşmüş durumdadır. İktidar kanadından “sınıf siyaseti” bitti şeklindeki vaazların toplumsal hayatta hiçbir karşılığı yoktur.

REJİMİN EN BÜYÜK KORKUSU HALKIN BİRLEŞİK MÜCADELESİ

Türkiye derin sınıf bölünmeleriyle her gün zenginin daha zengin yoksulun daha yoksul olduğu bir sürece sürüklenmiş durumdadır. Bu döngüyü kıracak olan özgürlüklerin demokrasinin elde edileceği ve eşitsizliklerin ortadan kalkacağı bir yeniden kuruluştur. Toplumsal muhalefetin ana ekseni bu nedenle tek adam rejimini birleşik bir mücadele konusunda sorumluluk üstlenerek ortadan kaldırmaktır. Önümüzde çok kritik bir dönem var. Rejim varlığını sürdürmek için emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan, baskı ve operasyonlarla muhalefeti sindirmeye çalışan bir yola girmiş durumdadır. Halka vadedeceği hiçbir şey kalmamış olan tek adam rejiminin tek umudu muhalefet saflarında bir bulanıklık yaratmak, bölünmüş bir muhalefetle seçim yarışına girmektir. Olası rakiplerin yargı yoluyla tasfiye edildiği toplumun baskıyla susturulduğu seçim güvenliğinin ortadan kaldırıldığı sonucu baştan belli göstermelik olan bir seçim iktidarın en büyük hayalidir. Bu hayali bir kâbusa dönüştürecek olansa çok açıktır ki halkın birleşik mücadelesidir.