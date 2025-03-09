Yeni süreç hangi düğümü çözecek

Yusuf Tuna Koç

Öcalan’ın canlı yayında okunan mektubundaki silah bırakma çağrısı, ekim ayından bugüne yürütülen çözüm sürecini yeni bir aşamaya getirdi.

Ancak ülkede tüm baskı ve yasaklar tam gaz devam ederken, muhalefet partisi vekillerinin canlı yayınlarda neşeyle Bahçeli’nin zarafetinden bahsetmesi sürecin ülke için anlamına ve amacına dair soru işaretlerini artırıyor.

Bu hafta BirGün Pazar Forum sayfasında, Fehim Taştekin ile yeni sürecin Suriye haritasındaki anlamını, Cangül Örnek ile ise iktidarın gündemindekini yerini konuştuk.

Akademisyen Ayşegül Kars Kaynar sürecin anayasal boyutunu yazdı.

***

FEHİM TAŞTEKİN: YENİ SÜREÇ SURİYE’DE PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ

Kürtlerin muhtemel beklentisi ABD’nin tutumunu etkileyecek bir İsrail müdahalesi. İsrail’i orada görmek istiyorlar, özellikle Kongre ve Trump’ı etkileyerek Amerikan güçlerinin çekilmesinin engelleneceği umuduyla bir kumar oynanıyor.

***

DR. AYŞEGÜL KARS KAYNAR YAZDI: BARIŞIN ANAYASASI

Bu üçgen içinde kalırsa çatışma çözümü, çıkar çatışmasının çözümüne; barış antlaşması, yeni bir güç dağılımındaki uzlaşmaya; barışın anayasası ise yeni güçler ittifakının yürüttüğü ve topluma dayatılan; toplumun ona göre kendini yeniden hizaya sokması gerektiği bir buyruğa indirgenmiş olur.

***