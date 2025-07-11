Yeni yıl festivali ile deniz de renklenecek

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi öncülüğünde, 29 Kasım - 31 Aralık arasında düzenlenecek Yeni Yıl Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bir ay boyunca birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı yeni yıl festivali, yalnızca meydan, cadde ve sokaklarda değil; denizde yapılacak çeşitli organizasyonlarla da kutlanacak.

Bu kapsamda Marmaris Belediyesi ile Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) iş birliğinde Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası düzenlenecek. 25 tekne ve 250 sporcunun katılacağı yarış, 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.