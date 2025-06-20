‘Yeni Yıl Festivali’ Marmaris’te

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi öncülüğünde 29 Kasım - 31 Aralık arasında düzenlenecek ‘Yeni Yıl Festivali’ için hazırlıklar tüm hızıyla başladı. İlk tanıtım toplantısı da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıyla birlikte #MarmarisNewYearFest etiketiyle sosyal medya çalışması da gerçekleştirildi.

Netsel Marina’da yapılan etkinlikte, İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Muğla Büyükşehir 4. Bölge Daire Başkanı Didem Ünal, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ümit Kayabaş, Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Hülya Gök, GETOB Başkan Yardımcısı Süleyman Yıldız, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, Marmaris Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İdris Akgül, MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov ve Yönetim Kurulu Üyeler, Oyuncu Hakan Salınmış, Meclis Üyeleri ve gazeteciler yer aldı.

Konuşmaların ardından kürsüye gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü “Marmaris’in sadece yazın değil, dört mevsim yaşayan bir kent olduğunu göstermek istiyoruz. ‘Yeni Yıl Festivali’, bu vizyonun önemli adımlarından biri. Tüm halkımızı ve misafirlerimizi aralıkta Marmaris’in büyülü atmosferini yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

Başkan Ünlü yıl boyuna yayılacak farklı festivaller ve etkinliklerle Marmaris’i 12 ay canlı ve hareketli bir kent yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Festivalle ilgili detayların paylaşıldığı toplantıda, Marmaris’in kış dönemine özel kültürel ve sosyal etkinliklerle canlandırılması, turizmin yıl geneline yayılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleri vurgulandı. Festivalde Marmaris, ışıl ışıl süslemelerle donatılacak. Aralık ayında Marmaris’i ziyaret edenleri sıcacık bir atmosfer, unutulmaz anılar ve eşsiz bir yeni yıl ruhu bekliyor olacak. Festival kapsamında konserler, uluslararası sanatçıların yer alacağı etkinlikler, sokak gösterileri, atölyeler, yeni yıl pazarı ve çocuk etkinlikleri gibi birçok renkli aktivite Marmarislilerle ve ziyaretçilerle buluşacak.