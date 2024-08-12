Yeniden kurarız bu şehri

Ece DOĞRU - Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

6 Şubat depremlerinin üzerinden 18 ay geçti. Yaşadığımız felaketin etkileri, yarattığı sorunlar katlanarak devam ediyor. Tam 552 gündür kentin her gün biraz daha kötüye gittiğine tanıklık ediyoruz.

Hatay halkı gün geçtikçe büyüyen bir sorun yumağıyla debelenmeye terk edilmiş durumda. Eğitim konteynerlerde devam ediyor. Çocuklarımız merkezi ve ortak sınavlara bazen ter içinde bazen soğuktan titreyerek hazırlanıyor. Okulların tadilatı ile ilgili hiçbir adım atılmıyor.

Sağlık hizmetlerindeki yetersizlik bir yana, kentteki ulaşım sorunundan kaynaklı sağlık kurumlarına erişmek çok zor. Güzergahlar ihtiyaca göre düzenlenmiyor. Çalışan dolmuş sayısı çok az. Yolların onarımı yapılmıyor, her ânımız kazalara gebe.

YASA YAĞMURUNDA HUKUKSUZLUK VAR

Hukuki belirsizlikler ısrarla giderilmiyor. Yaşamlarımıza depremle birlikte giren ve uzun süredir kentin gündemi haline gelen Riskli Alan Yasası, Rezerv Alan Yasası, Kentsel Dönüşüm Yasası ile ilgili birçok sorumuz inatla yanıtlanmıyor. Haliyle en temel haklarımızdan biri olan barınmaya dair kaygı içindeyiz.

Bunca sorunla boğuşurken aynı zamanda barınma hakkımızı koruma mücadelesi veriyoruz. Depremin 18’inci aydayız ve hala çadırda yaşayanlar var. Şanslı olanlar yaşamlarını 21 metrekarelik konteynerlere sığdırmaya çalışıyor. Kentin kışı ayrı bir zorluk, yazı ayrı bir zorluk.

Sıklıkla yaşanan elektrik ve su kesintileri yaşamı dayanılmaz kılıyor. Yaşanan bu kesintilere bağlı olarak hijyen ve sağlık sorunları artıyor. Hatay kentinde verdiğimiz mücadele en asgarisinden insanca yaşam koşullarına ulaşma mücadelesi aslında. Daha ötesine geçemedik bile.

KAFAMIZI SOKACAK BİR EV TALEBİMİZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden bir ay sonra “Kalıcı konutlarınızı bir yıl içinde teslim edeceğiz” demişti. Bugün, kalıcı konutlar ihtiyacın çok altında ve henüz yalnızca yapım aşamasında. Anahtarı teslim edilen evlerin alt yapı ve üst yapı ihtiyaçları tamamlanmış değil. Evlerin elektriği, suyu yok. Dahası konutlara ulaşmak için bir yol bile yok.

Evlerimizi aldığımızda -belirsiz bir tarihten bahsediyoruz- ne kadar borçlandırılacağımızı dahi bilmiyoruz.

Rezerv alan içerisindeki az hasarlı ve hasarsız binaların akıbetine dair sorularımıza Mehmet Özhaseki "Yıkmayacağız, tadilatını yapın oturun. Devlet yıkıp yeniden inşa etmek gibi bir külfet altına neden girsin?” demişti. Yine bugün, yıkılmayacağı söylendiği için tadilatını yaptığımız az hasarlı ve hasarsız evlerimiz de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen “Bırakın orta hasarlı binayı az hasarlı binalar bile yorgun binalardır ve yıkılmalıdır” diyor. İki toplantı arasında, bakan ve bakan yardımcıları arasında böylesi bir çelişki nasıl ve neden oluşuyor?

Yine Mehmet Özhaseki “Evler teslim edilene kadar kira desteği sürecek” demişti. İşsizlik ve ekonomik krizle boğuşan bizler için zaten yetersiz olan kira desteği de Haziran 2024 tarihi itibarıyla sesiz sedasız şekilde kesildi.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Hatay Valisi Mustafa Masatlı “Eşya yardımı yapılmayacak” diyerek bir sözü daha çiğnedi. Madem eşya yardımı yapmayacaklardı depremin ilk günlerinde bizleri ellerimizde formlarla sırada bekletişlerinin tek sebebi olabilir: Acımızı seyretmek! Deprem sonrası her meselede olduğu gibi seyirci olmak!

En temel haklarımızdan biri olan barınmaya dair sorunlarımız türlü türlü. Armutlu ve Elektrik gibi tamamı yıkılan mahalleler de Gültepe, Çekmece gibi daha az yıkıma uğrayan mahalleler de barınma sorunu yaşıyor. Ya da konteyner ve çadırda yaşayanlar da kira desteği kesilenlerin de en önemli sorunu, çoluk çocuğuyla birlikte başını sokacak sağlıklı bir konuta ulaşamayışları.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

Kısacası 18’inci ayda Hatay halkı hâlâ barınamıyor! Hatay halkı olarak kurduğumuz Barınma Hakkı Platformuyla barınma sorunlarıyla en geniş zeminde ve hep birlikte mücadele ediyoruz. Barınma Hakkı Platformu, mahallerin kendi içlerinde ve başka mahallelerle bir araya gelişleri sonucu bu mücadeleyi büyütmek için kuruldu. ”Her karışıyla bu memleket bizim!” diyen iradenin terk etmeyişinin, gitmeyişin yükselen sesi Barınma Hakkı Platformu. Bu platform; Gültepe'dir, Odabaşı'dır, Armutlu'dur, Çekmece'dir, Akevler'dir, Ürgenpaşa'dır, Harbiye'dir, Defne'dir, Antakya'dır, Kırıkhan'dır, Samandağ'dır, Arsuz'dur, İskenderun'dur.

Bu platform memlekettir, Hatay'dır.

Hatay'ı yeniden inşa edecek olan Hataylılarındır!

Hatırlanacağı gibi kentin sokaklarında yankılanan bu sesle 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz Barınma Hakkı Mitingi ile taleplerimizi bir kez daha yineledik.

Bizler, kalıcı konutlarımızı bedelsiz istiyoruz!

Yıkılmayacağının sözü verildiği için tadilatını yapıp yerleştiğimiz az hasarlı ve hasarsız evlerimizi yıktırmayacağız.

Kira desteğinin sözü verildiği gibi evler teslim edilene kadar sürdürülmesini ve arttırılmasını istiyoruz!

Biz, yetkililere güvenemeyeceğimizi defalarca deneyimledik! Başta barınma hakkımız olmak üzere hakkımız olan her şey için sözle değil, yasayla teminat istiyoruz.