Yenikapı ortaklığı bugün de sürüyor

Türkiye’nin kırılma anlarından biri hiç kuşku yok ki 15 Temmuz darbe girişimiydi. FETÖ’cüler eliyle yapılan darbe girişimi sonrası yaşananlar, iktidar blokuna da yeni bir yol haritası oluşturma fırsatı yarattı. İktidar bu kanlı darbe girişiminin ardından hem ülkenin hem de ittifakının kodlarını güncelleme fırsatı buldu.

FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişimi sadece gözü dönmüş askerlerin bir cemaat adına eski ortaklarını alaşağı edip yönetime el koyma girişimi değildi. Aynı zamanda Gezi isyanından bu yana adım adım büyüyen halkın demokratik mücadelesinin de gaspıydı. Dünyanın en demokratik, kitlesel ve militan isyanının halk kesimleriyle buluşmasının önünde bir barikattı da aynı zamanda.

Darbeden hemen sonra yaşananlara hızlıca bir göz atıp tekrar bugüne dönelim.

Darbenin ilk şoku atlatıldıktan sonra ilk önemli buluşma CHP’nin çağrısıyla Taksim’de yapıldı. 24 Temmuz tarihinde binlerce kişinin buluşmasıyla gerçekleşen Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi, bir anlamıyla Türkiye’deki ilerici güçlerin yol haritası niteliğindeydi. Açılan bu yoldan ilerlemek, aynı zamanda Gezi’nin açtığı yoldan ilerlemek anlamına da geliyordu. Ama CHP yönetimi bir anda bundan vazgeçti ve CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın çağrısı ile gerçekleşen Yenikapı mitingine katılma kararı aldı. CHP yönetimi desek de bu çok dar bir ekibin kararıydı. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun katılacağı açıklamasından birkaç saat önce genel merkezde görüştüğümüz bir genel başkan yardımcısı böyle bir desteğin mümkün olmayacağını anlatıyordu. 8 Ağustos’ta gerçekleşen Yenikapı mitingi sonrası oluşan hava, 20 Temmuz’da açıklanan OHAL’le birleşince Türkiye için yeni bir sayfa açılmış oldu.

YOL AYRIMLARINDA NEREDE DURDULAR

Dokunulmazlıkların kaldırılması, 16 Nisan 2017 tarihinde rejim değiştiren referandumda ıslak imzasız tutanakların kabulü, atı alanın Üsküdar’ı geçtiği dönemler ve son olarak 2023 seçimleri öncesi yaşananlar. Adaylık tartışmaları, 6’lı masada yaşananlar ve nitekim kaçınılmaz olarak yaşanan yenilgi. Bu yenilgi aynı zamanda büyük bir fırsatın, Meclis’te yer alan muhalefet partilerinin yanlış tutumu nedeniyle heba edilmesiyle yaşandı. Toplumsal muhalefetin dirayetiyle kapıya kadar gelen değişim ihtimali muhalefet partileri tarafından yok edildi. Bugünden geriye doğru bakıldığında ülke adım adım otoriter İslamcı bir rejime sürüklenirken muhalefet güçlerinin hiçbir kritik eşikte dik duramadığı, iktidarın elini güçlendirdiği net bir şekilde görülecektir. Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin bu sürecin baş aktörü olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Türkiye bugün de kritik bir yol ayrımında. Hem de öncekilerle kıyaslanmayacak ölçüde derin bir ayrışmaya neden olacak bir süreç yaşanıyor. Tek adam rejiminin kalıcılaşması, Erdoğan sonrası Erdoğanizm’in devamını isteyenler sistemde kalıcı bir değişim peşinde. ABD’den gelen ‘bölge için en iyi yönetim monarşidir’ lafları, ‘güçlü liderlik’ övgüleri boşuna değil. Türkiye’nin rejiminde köklü bir değişim hedefleniyor. CHP’ye dair alınan mutlak butlan kararı ve sonrasında ortalığa dökülen aktörlerin varlığını bu hedeften ayrı düşünemeyiz. O yüzden mesele ne CHP meselesi ne de Özgür Özel meselesidir.

BARİKATIN ÖNÜNDE YİNE YURTTAŞ VAR

Mutlak butlan kararının açıklanmasından dakikalar sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ekranlara çıkarak kararı savunması, iktidarın bu işin içinde olduğunu gösteriyor. Hemen peşinden Bahçeli bir açıklama yaparak kararın hukuki olduğunu söyleyip CHP’ye yeni bir yol haritası sundu. Bahçeli de çıkacak kararı biliyordu ve dersine çalışmıştı. Tıpkı Kılıçdaroğlu ve yakın çalışma ekibinin hazır olduğu gibi.

Hesap ortada. Muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve seçimde Erdoğan’ı rakipsiz bırakmak. Bu kararla hedeflenen amaç halk nezdinde dakikalar içinde ifşa oldu. Önce büyük bir sosyal medya tepkisi geldi. Ardından sokaklar hareketlendi. Mesele hızla CHP içindeki bir kavgadan, rejimin yanında duranlar ve onun karşısında olanlar şeklinde bir pozisyona dönüştü.

Bu görüntüde CHP dışındaki partilerin verdiği hızlı refleks önemli oldu. DEM, mutlak butlan kararını eleştirmekle birlikte konuyu CHP meselesi olarak tartışıp ‘sorunu Özel ve Kılıçdaroğlu çözsün’ yaklaşımıyla diğer muhalefet partilerinden bir miktar ayrıldı. Bununla birlikte DEM, çözüm sürecini AKP’yle yürütse de demokrasi cephesini terk etmeyeceğini ifade etmiş oldu. Partiler, meslek örgütleri, sendikalar üzerinden bakıldığında Saray’ın mutlak butlanla hedeflediği muhalefeti çözme girişiminin ilk elden başarılı olmadığını söylemek mümkün.

BİRLEŞİK MÜCADELE ERTELENEMEZ İHTİYAÇ

Birkaç gündür yaşananlar da gösteriyor ki Saray çevresi ve Kılıçdaroğlu meseleyi CHP içinde bir konu olarak sunup uzatabildiği kadar uzatacak. Kongre ne zaman olacak sorusu etrafında istikşafi görüşmelerin CHP içinde yaşanan biçimine tanık olabiliriz. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafta muhalefet var.

Mutlak butlan kararı Saray rejiminin pervasızlığını, seçilmek için yapacaklarının sınırının olmayacağını göstermesi açısından çok önemli. Saray rejimi çok güvendiği ABD ile birlikte son 10-15 yıldır kritik anlarda kendine yardım eden kim varsa yanına alıp son darbeyi vurmak istiyor. Bu görüldü. Ama görünen bir başka şey var ki yapbozun son parçası gibi fotoğrafı tamamlıyor. Muhalefetin birleşik gücü Saray’ın tüm oyunlarını yenebilecek güçte. Bu durum tüm baskı, zor ve ayak oyunlarına rağmen değişmedi.

Artık siyasetin iki tarafı var ve muhalefet güçleri parçalanmazsa kazanacak. Saray rejiminin tahkim edilerek kalıcı hale getirilmesine karşı milyonlarca insan, böyle bir iradenin ve kazanma umudunun en önemli dayanağıdır. İktidarın yeniden var ettiği Yenikapı ittifakına karşı demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış taleplerini kucaklayan birleşik bir güçle karşı koymak mümkün. Mutlak butla kararı ve sonrasında yaşananlar bunu net biçimde gösterdi.