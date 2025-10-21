Yenilenebilir enerjide gelişmeler

Cemal CEYLAN*

Dünyada enerji üretimi ve tüketiminde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Fosil yakıtların çevresel etkileri, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği gibi sebeplerle, yenilenebilir enerji kaynakları hızla yaygınlaşıyor. 2024 ve 2025 yıllarında özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında tarihi rekorlara ulaşıldı.

2024 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji, elektrik üretimindeki artışın %80’inden fazlasını karşıladı. Güneş enerjisinde %29, rüzgar enerjisinde ise %9 oranında bir üretim artışı kaydedildi. Bu gelişmelerle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı 2025 yılında %32 seviyesine ulaştı. Güneş, rüzgâr, hidro ve biyokütle gibi kaynaklar artık enerji sistemlerinin temel bileşenleri haline geliyor.

ŞEBEKE FREKANSI – 50 HERTZ VE DAĞITIM AĞI

Elektrik şebekesi enerji depolayamadığı için arz ve talep her zaman dengede olmalıdır. Bu denge, şebeke frekansının tam olarak 50 Hertz olmasıyla sağlanır ve şebekenin güvenli çalışması için kritik öneme sahiptir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı doğal olarak dalgalanır ve hava raporları dayalı olarak planlanması gerekir. Rüzgar ve güneş enerjisinin arzındaki bu dalgalanmalar, ön görülere göre planlanır. Bunun için pompalı hidroelektrik, biyokütle, hidrojen ve bataryalar sistemleri devreye girer.

Temiz enerjiye hızlı geçiş elektrik arz güvenliğini ön plana çıkarmaktadır. Artan elektrik talebi ve üretimdeki değişkenlik, elektrik sistemlerinde kısa ve uzun vadeli esneklik ihtiyacını artırmaktadır. Bu durum, elektrik sektöründeki yatırımların, şebekeler, mevcut santrallerin verimliliğine ve batarya depolama kapasitesi lehine yeniden düzenlenmesini gerektirecektir.

ELEKTRİK ARZ FAZLASI VE DEPOLAMA

Üretilen elektrik talebi aştığında, bataryalar fazla elektriği depolar. Ancak günler, haftalar veya mevsimler süren uzun süreli depolama için bataryalar yetmez. Bunun için farklı depolama sistemleri geliştirilmektedir.

Enerji depolama, geçmişte tahıl ambarlarının kullanıldığı gibi, enerjinin daha sonra kullanılmak üzere saklanmasını sağlar. Depolanan enerji, mekanik (hidroelektrik), kimyasal (akümülatörler) veya termal (ısı depolama) gibi farklı formlarda saklanır.

Hidroelektrik Depolama: Pompalı hidroelektrik santraller suyu yüksek rezervuarlarda depolar ve enerji üretmek için kullanır. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılıyor.

Basınçlı Hava Depolama: Elektrikle sıkıştırılan hava gaz türbinlerini çalıştırır.

Volan (Atalet) Depolama: Enerjiyi dönen kütleler aracılığıyla depolar. Gerektiğinde kinetik enerji jeneratör yardımıyla tekrar elektrik enerjisine çevirebilen sistem.

Isı Depolama: Su, kum, taş veya erimiş tuz içinde ısı enerjisi depolanır. Bilhassa evlerin merkezi ısıtma ve sıcak su ihtiyacını için, güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinde üretilen elektrik veya termal ısıdan yararlanılarak depolanır.

Kondansatörler ve Bobinler: Süper kondansatörler elektrik enerjisini kısa vadeli depolayabilir, hızlı şarj ve deşarj sağlar.

Bataryalar/Akümülatörler: Yenilenebilir enerjiyle birlikte yaygın olarak kullanılıyor. Elektrikli vasıtaların gelişimiyle bu alanda önümüzdeki yıllarda hızlı ve büyük gelişmeler bekleniyor. Batarya depolama sistemlerinin maliyetleri önemli ölçüde düştü. Bu sayede yatırımlar giderek daha kârlı hale gelmiş ve yenilenebilir enerji depolaması haneler, ticarethaneler ve şebeke işletmecileri için ekonomik açıdan cazip oldu. Fazla üretilen elektrik esnek şekilde kullanılabilir veya kârlİ satılabilir.

Elektrikten-Gaza Depolama: Elektrik, hidrojen, metana veya amonyak ile karıştırarak saklanır. Maliyetler ve düşük verimlilik nedeniyle henüz yaygın değildir. Bu alanda Almanya, Japonya ve Avustralya’da geliştirilen yeni projelerle büyük atılımlar bekleniyor.

ELEKTRİK ARZ YETERSİZLİĞİ VE DEPOLANAN ENERJİ

Tüketim, üretimi aştığında depolanan enerji kaynakları eksik elektriği sağlayarak enerji dengesini korur. Şebeke işletmecileri, giderek daha yüksek kapasiteli batarya depolama sistemlerine yatırım yapıyor. Bu sistemler, yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmaları dengeleyerek şebekenin istikrarlı çalışmasını ve güvenliği sağlıyor.

ÖZET

Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal gibi — doğrudan doğadan elde edilen ve sürekli olarak kendini yenileyen enerji kaynakları. Bu kaynakların birlikte enerji tedariğini sağlaması, birbirini tamamlayacak şekilde entegre edilmesi anlamına gelir.

Farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının zaman ve mekâna göre değişkenlikleri farklıdır:

Güneş enerjisi gündüz üretim yapar, bulutluluk ve mevsimlere bağlıdır.

Rüzgar enerjisi gece saatlerinde veya kış aylarında daha yoğundur.

Hidroelektrik su akışıyla ilişkilidir; yılın belirli dönemlerinde yüksek verimlidir.

Biyokütle ve jeotermal ise daha sürekli ve kontrol edilebilir kaynaklardır.

Akıllı şebekeler, arz-talep dengesini gerçek zamanlı olarak yönetir.

İhtiyaç fazlası üretimi başka yerlere yönlendirir veya depolar.

Tahmin sistemleri (hava tahmini), üretimi önce den planlamaya olanak tanır.

Farklı bölgelerdeki üretim fazlaları iletim hatları ile paylaşılır. Örneğin, Almanya rüzgâr fazlası üretimini komşu ülkelere veriyor.

Bu çeşitlilik ve ayrıca enerji tasarrufu, sistemdeki dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olur.

Örneğin: Güneş battığında rüzgâr esebilir, kışın güneş azlığında, rüzgâr, HE’ler devreye girer. Rüzgâr ve güneşin az olduğu zamanlarda biyokütle, jeotermal, atıklar veya depolanan enerji devreye girebilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları birlikte çalışarak, çeşitlilik, dengeleme, depolama ve akıllı yönetim sistemleri sayesinde sürdürülebilir bir enerji tedariği sağlayabilir.

* İktisatçı