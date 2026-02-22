Yenilgiler ve Karşı Devrimler Çağında Dünya

Semiha Durak

Tariq Ali, sömürgeciliğin çöküşünden Vietnam Savaşı protestolarına, Soğuk Savaş sonrasından bugün manşetleri belirleyen çatışmalara kadar, pek çok tarihsel dönüm noktasına yakından tanıklık etmiş bir isim.

2024 yılında yayımlanan anı kitabı You Can’t Please All (Herkesi Memnun Etmek Zor), bütün bu tanıklığın; devrimler, yenilgiler ve mücadelelerle şekillenmiş bir yolculuğun izini sürüyor ve Lahor’dan Londra’ya, Vietnam’dan Diyarbakır’a uzanan geniş bir hatta ilerliyor.

Tariq Ali ile bir araya geldik ve geçmişten bugüne uzanan bir perspektifle, ABD’nin dünya siyasetindeki belirleyici rolünü, Latin Amerika’daki gelişmeleri, Gazze’yi, Türkiye’yi, Britanya solunu ve dayanışma hareketlerinin karşı karşıya kaldığı baskıları konuştuk.

Son kitabınız, You Can’t Please All, kıtalar ve yıllar arasında dolaşıyor. Sömürgeciliğin çöküşünü, Vietnam’ı, Soğuk Savaş’ı, Sovyetler Birliği’nin dağıldığını gördünüz. Pek çok tarihsel dönüm noktasına tanıklık ettiniz. Bugünün dünyasına baktığımızda, önceki kırılma anlarına benzer kalıpları mı görüyoruz, yoksa tarihin daha tehlikeli ve belirsiz bir evresine mi giriyoruz?

Eğer 20. yüzyılı, savaşlar ve devrimler çağı olarak tanımlarsak— ki Lenin onu böyle tanımlamıştı ve oldukça doğruydu — 20. yüzyılın büyük kısmı gerçekten savaşlar ve devrimlerle geçti. 21. yüzyıl ise büyük ölçüde savaşlar ve karşı-devrimler çağı oldu. Asıl büyük fark bu. Pek çok kişi bunu kabul etmeyi ya da fark etmeyi istemese de, bir yenilgi döneminde yaşıyoruz. Ve fiilen benim “aşırı merkez” dediğim bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız.

Birçok yerde merkez sol ve merkez sağ partiler iktidara geldiklerinde aynı türden politikalar uyguluyorlar. Temel birfark yok. Ve şimdi daha tehlikeli bir durumdayız çünkü aşırı merkez dediğim yapı da çözülmeye başladı ve çoğu ülkede aşırı sağa doğru bir yönelim görüyoruz.

Sizin ülkeniz kendine özgü bir örnek, ama orada da yıllar önce aşırı merkezci bir dönüş yaşandı. Genel olarak bakıldığında, çoğu kıtada sıradan insanların yaşamları açısından oldukça karanlık bir tablo var.

Askeri güç açısından kendisinden sonra gelen altı devlettoplamından daha güçlü, dünyanın en büyük askeri gücü, Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıyayız. Ve bu gücü giderek daha fazla biçimde dünyada siyasal ve ekonomik çıkarlarını dayatmak için kullanıyorlar. Bu sistematik bir model. Ekonomik olarak tek ciddi rakipleri Çin. Bunun farkındalar. Ama Çin askeri bir rakip değil. Çinliler imparatorluk kurma yada ABD’ye meydan okuma konusunda çok az istek gösterdiler. Bunu yapan Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla ciddi bir durumla karşı karşıyayız.

Kitabınız, politik bilincinizi şekillendiren bir olayla, Lumumba’nın suikastıyla başlıyor. Lumumba, Bandung Konferansı’ndan ve onun temsil ettiği anti-emperyalist dalgadan, Bandung Ruhu’ndan etkilenmişti. Bugünden geriye baktığınızda, o ruh hâlâ var mı? Ya da yeniden ulaşma umudu var mı?

Bence Bandung Ruhu çok derine inemedi. Yeni bağımsız olmuş ülkelerin kendi güçlerini değil, şunu ilan etme çabasıydı: “Biz egemen devletleriz. Herkesten bağımsızız. Kendi politikalarımız olacak. Eski emperyal güçler tarafından yönetilmeyeceğiz.” Bu bir ölçüde gerçekleşti. Çin son derece egemen bir devlet. Hindistan da öyle — Bandung’da temsil edilen büyük ülkelerden ikisi. Ama gerçek şu ki Hindistan hükümeti, bu söyleşiyi yaptığımız anda bile, gümrük tarifeleri konusunda geri adım atıyor ve ABD’ye büyük tavizler veriyor. Yani dünyanın birçok yerinde sömürgesizleşme bütünüyle tersine çevrilmiş değil, ama kısmen tersine çevrildi. Arap dünyası yeniden sömürgeleştirildi.

Gerçek bu: Irak, Libya ve Suriye; ABD’yle ittifak içinde olan yada ABD ve İsrail’in onayıyla hareket eden güçler tarafından ele geçirildi. Afrika’nın bazı bölgelerinde gördüğümüz de bu.

Lumumba ve Kongo’dan söz ettiniz. Bugün Kongo nedir? Fiilen bir İsrailli iş insanının kontrolünde.

Sudan’a baktığınızda da durum son derece üzücü. İç savaş başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri nedir? Bunlar önce Britanya İmparatorluğu tarafından yaratılmış, şimdi ise Amerikan İmparatorluğu tarafından kontrol altına alınmış ülkeler. Özellikle BAE, kendisinden ne istenirse onu yapıyor. Konuşma tarzları, üslupları, Amerika Birleşik Devletleri’nin tam birtaklidi. Peki bunlar kim? Bu bölgeye nasıl sömürgesizleşmiş diyebiliriz?

Hiçbir zaman tam anlamıyla sömürgesizleşmedi. Bunlar Britanya İmparatorluğu tarafından kurulmuş küçük petrol istasyonlarıydı ve zamanla çoğunlukla Amerikan İmparatorluğu tarafından yönetilen devletlere dönüştüler. Elbette kendilerine özgü koşullar var.

Bugün tanık olduğumuz şey Amerikan İmparatorluğu’nun son yönelimi. İnsanları şaşırtan şey — beni değil, ben o kadar şaşırmıyorum — Trump ve çevresinin bunu çok açık biçimde dile getirmesi. “Grönland’ı istiyoruz.” Son yüz yıldır Amerika’nın başka ülkeleri bombalamasını, işgal etmesini ve savaşlar yürütmesini izleyen Avrupalılara soruyorum: Buna neden bu kadar tepki gösterdiniz? ABD, sizin desteğinizle Arap dünyasını mahvetti. Şimdi Grönland’ın alınmasını istemiyorsunuz — neden? Derilerinin rengi beyaz olduğu için mi? Oysa Danimarkalıların el koyduğu yerli halk zaten öyledeğil.

Kanada da şimdi biraz uyanıyor. Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri’ni mutlu bir köpek gibi takip etmenin ardından, artık başka şeyler düşünmek zorunda kalıyorlar. Ve gerçekten ABD’nin kendilerini de alabileceğinden endişe ediyorlar — ki alabilir. Trump ve grubunun bu yönelimi, Amerikan İmparatorluğu’nun uzun zamandır yaptıklarının devamı; tek fark bunu açıkça söylemeleri. “Biz Amerika’yız. Güç bizde.” Pentagon birkaç hafta önce yayımladığı bir açıklamada açıkça şunu söyledi: Hükümetleri devirebiliriz, istediğimizi yenebiliriz. İşte içinde yaşadığımız dünya bu.

Bu dünyada asıl soru şu değil: Amerika Birleşik Devletleri’neaskeri olarak meydan okuyabilecek hareketler var mı? Yok. ABD’ye karşı en etkili mücadele yolu, kendi halkının Minneapolis ve başka şehirlerde yaptığı şeylerdir. Umudumuz bu — Amerikan halkının bir gün bir şey yapması.

Vietnam dayanışma hareketinin önde gelen isimlerinden biriydiniz. Bugünle kıyaslandığında, özellikle Gazze ya da ABD’deki dayanışma girişimleri düşünüldüğünde, örgütlenme ve dayanışmanın sürdürülme biçiminde ne değişti?

Vietnam’la Dayanışma Hareketi döneminde yarı-devrimci birçağda yaşıyorduk. Latin Amerika’da devrimler patlak veriyordu. Nikaragua’da Sandinistaların zaferini görmüştük. Vietnamlıların Amerika Birleşik Devletleri’ne siyasi ve askeri bir yenilgi tattırdığını, onları Vietnam’dan çekilmek zorunda bıraktığını gördük. Bu büyük bir zaferdi. Doğu Avrupa’da — örneğin Çekoslovakya’da — “insan yüzlü sosyalizm” sloganı etrafında büyük bir kitlesel hareket vardı. İçinde yaşadığımız dönem buydu. Ve 1968 Mayıs–Haziran’ında Fransa’da kapitalizm tarihinin en büyük genel grevini gördük.

Devrimci bir dönemdi. Yenildik, ama mücadele biçimimiz buydu.

Dolayısıyla Vietnam’la dayanışma yalnızca iyi niyetli ya da pasif bir destek anlamına gelmiyordu. “Siz kazanın çünkü sizin zaferiniz bizim de zaferimiz olabilir” diyorduk.

Yani çok farklı bir zamandı.

İsrail’in savaşı — Filistin halkına karşı yürütülen ve Gazze’de yapılanlarla simgelenen soykırım — Amerika’nın dünyaya hâkim olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Bu nedenle dayanışma hareketi kurmak bir bakıma daha zor oldu. Ama kuruldu. Eski biçimde kurulmadı, çünkü farklı bir dönemde yaşıyoruz. Bir örnek vereyim: İsraillilerin, Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle — ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle — Filistin’de gerçekleştirdiği soykırımda Amerikalılar belirleyici rol oynuyor. Onlar olmadan bu mümkün olmazdı. Bunu açıkça söylüyorlar: “Evet, arkasındayız.”

Trump, Miriam Adelson için açıkça böbürleniyor: “Bakın, bankada milyarlarca doları var.” Ve Knesset’te, neşeli bir diyalog sırasında Adelson, “Aslında daha fazlası var,” diye karşılık veriyor. Trump da gülüyor: “Söylediğimden daha fazla.”

İşte yaşadığımız dünya bu. İnsanların yüzleşmek zorunda olduğu dünya bu.

Yine de dayanışma hareketleri ortaya çıktı. Her zaman şunu söylerim: Amerika Birleşik Devletleri’nde, özellikle İsrail meselesinde, dayanışma hareketi kurmak kolay değildir. Ama kuruldu. Üniversite hocaları, öğrenciler… Bununla birlikte, sivil özgürlüklere ve haklara yönelik çok sert bir saldırı da yaşandı. ICE bunun simgesi hâline geldi; sokaklarda dolaşıp Amerikan vatandaşlarını öldürebiliyorlar. Bu sadece ırkçılık değil; aşırı sağa, yarı-faşist uygulamalara varan bir otoriterlik.

Bir kadını kurtarmaya çalışan birine yaklaşıp onu vuruyorsunuz ve o kişi bir hemşire çıkıyor. Amerikalılar bu anlamda içeride ve dışarıda her zaman tutarlı oldular.

Şu anda üzerinde çalıştığım kitabın adı: The Wild West and Its Prey. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri üzerine; bir de Çin’in yükselişi üzerine. Gerçekte, en başından beri böyle davrandılar. Amerika’nın kuruluş biçiminde bir şey var. Ve bunu şimdi daha da açık yapıyorlar.

Ama bir dayanışma hareketinin varlığı önemli. Benim hatırladığım kadarıyla ilk kez bir dayanışma hareketi siyaset alanında ciddi bir etki yarattı. Britanya’da, Müslüman nüfusun çoğunlukta ya da büyük azınlıkta olduğu seçim bölgelerinde dört İşçi Partisi milletvekili Gazze meselesi nedeniyle bağımsız Müslüman adaylara yenildi. Bu dayanışma hareketinin önemli bir parçası.

Zohran Mamdani de, ABD’nin farklı eyaletlerinde — elbette New York dâhil — soykırımın önce soykırım olarak adlandırılmasını, ardından sona erdirilmesini talep eden büyük dayanışma hareketi olmasaydı seçilemezdi. Ve kazandı. Trump bile geri adım atmak zorunda kaldı. Ona karşı yürütülen kampanya şok ediciydi: “Antisemit, şu, bu…” Buna rağmen kazandı.

Dolayısıyla göz ardı edilmemesi gereken bir muhalefet var. Geleneksel ana akım siyaset alanında gerçekleşiyor — ama bu iyi bir şey. İlerici insanların bu alana müdahale etmesi gerekir; meydanı yalnızca elitlerin geleneksel siyasetçilerine bırakmamalıyız.

Hem Britanya’da hem Amerika Birleşik Devletleri’nde. Fransa’da Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki La France Insoumise de soykırıma bütünüyle karşı. Kolayca geri püskürtülemiyorlar. Önümüzdeki seçimlerde ne olacağını göreceğiz. Ama sesler olacak. Ve bu durum Demokratları ciddi biçimde etkiliyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Trump’ın yerine aday göstermeye çalıştıkları kişiler tamamen işe yaramaz. Aynı şeyleri yapacaklar.

Geçen gün Münih’te bir panelde Hillary Clinton’ı gördünüz. Trump’ın yaptığı her şeyi kendilerinin de yaptığını övünerek anlatıyor. “Onda özel bir şey yok,” diyor. Clinton göçmenleri sınır dışı etti. Obama, Trump’tan daha fazla göçmeni sınır dışı etti. “Biz bunu sokakta Amerikalıları vurmadan, daha nazik bir şekilde yapabiliriz.”

Doğru olabilir. Ama bununla övünmek ne demek? Aynı şeyi yapıyoruz demek.

Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Libya’yı işgal edip Kaddafi’yi linç etmeye karar verdiği dönemde Dışişleri Bakanı olan bir kadın. Yaptıkları buydu — onu linç ettiler. Ve Tripoli’ye gittiğinde ne dedi? “Geldik, gördük, öldü.” Şimdi Trump’ı kendi halkına karşı acımasız olmakla suçlayan kişi bu.

Bunlar para kazanmak için siyaset yapan politikacılar. Trump gibi.

Şimdi de Venezuela Devlet Başkanı kaçırılıp ABD'de gözaltına alındı. Küba yakıt krizi ve kıtlıkla karşı karşıya. Bu durum Latin Amerika'nın geleceği için ne anlama geliyor?

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri’ninuyguladığı ve Avrupa’nın da desteklediği ağır yaptırımlarla yenilgiye uğratıldı. İlginç olan şu: Avrupa başlangıçta “Yaptırımları siz uygulayabilirsiniz, biz uygulamayacağız” dedi. Ama hayır — desteklediler. İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan, miktarını bilmediğim milyonlarca ya da milyarlarca dolarlık Venezuela altınını, Amerikan politikasını destekledikleri için Venezuela hükümetine teslim etmeyi reddettiler. Avrupalılarla Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğinin boyutu bu — düşmanlarına karşı birlikte hareket ediyorlar.

Venezuela’ya uygulanan yaptırımlar, ülkenin petrolünü kullanmasını ve satmasını büyük ölçüde engelledi. Boğucu birdurum yarattı. Birçok insan iş bulmak için ülkeyi terk etti. Bunun temel nedeni buydu. Venezuelalıların kendi hataları olmadı demiyorum. Oldu. Ama ülkenin çöküşün eşiğine gelmesinin nedeni bu değildi.

Venezuela söz konusu olduğunda ilginç olan şu: Chávez öldü. Öldürüldü mü? Bilmiyorum. Onun öldürüldüğüne inanan çok kişi var. Bu ihtimali tamamen göz ardı etmek zor.

Yerine Maduro geldi. Maduro durumu yönetemedi. Chávez’in zekâsı ve halk nezdindeki karşılığı gerçekten şaşırtıcıydı.

Bir keresinde Katar’a bir konferans vermeye gitmiştim. Chávez de bir petrol toplantısı için oradaydı. El Cezire’deki gazetecilere, “Chávez’le yaptığınız röportaj nasıldı?” diye sordum.

“Biliyor musun Tariq,” dediler, “röportajı Arapça seslendirdik ki insanlar altyazı okumak zorunda kalmasın. Şimdiye kadarki en yüksek izlenme oranına ulaştı.”

O kadar çok e-posta gelmiş ki yanıtlamak için ek personel almak zorunda kalmışlar. “Peki ne diyordu e-postalar?” diye sordum. “Hepsi farklı biçimlerde aynı soruyu soruyordu.”

“Neydi o soru?” “Arap dünyası ne zaman bir Chávez çıkaracak?”

Arap dünyasında, her yerde, insanlar bunu soruyordu.

Chávez trajik biçimde öldü ve bana göre şüpheli şekilde. Yerine gelenler durumu tam olarak yönetemediler. Amerika Birleşik Devletleri’nin baskısı altında gizli müzakerelere başladılar — Maduro da bu görüşmelerin bir parçasıydı — ve teslim olmayı kabul ettiler. Ama Amerikalılar Maduro’yu görevde bırakmak istemedi. Çünkü onu yerinde tutmak kendi açılarından ve müttefikleri açısından iyi görünmeyecekti. Bu yüzden Maduro’ya Türkiye’de yaşama teklifinde bulundular.

“Türkiye’de deniz kenarında büyük, güzel bir ev buluruz. Ailenle yaşarsın. Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmezsin. Ya da istersen Çin’e, Rusya’ya gidebilirsin. Ama Venezuela’yı terketmelisin.” Yine de hakkını teslim etmek gerekir — reddetti. “Hayır, Venezuela’yı terk etmeyeceğim,” dedi.

Bunun üzerine tutuklamaya karar verdiler. Daha önce Panama’da Noriega’ya yaptıkları gibi.

Ve işin korkunç tarafı şu: Delcy Rodríguez ve kardeşinin Maduro’nun alınmasına yeşil ışık yaktığına dair çok az şüphem var. Çünkü yüz kişilik bir komando birliği öylece gelip Kübalı muhafızları öldürmez — ya da muhafızlar onlar gelmeden mi öldürüldü, bilmiyoruz — ve halk milislerinin başındaki Cabello hiçbir şey yapmaz. Venezuela ordusu ve halk milisleri yüzkişinin devlet başkanını kaçırıp götürmesini izliyor.

Ertesi gün “Bu, Rodríguez ailesinin işbirliğiyle yapılmıştır” dediğimde insanlar bana kızdı.

Şimdi kabul edildi. Kardeşi bir röportaj verdi ve “Her istediklerini vermeye karar verdik” anlamına gelen ifadeler kullandı.

İsrail’le tüm ilişkilerini kesmiş olan Venezuela, bugün tankerleriyle İsrail’e petrol gönderiyor.

Bu çok üzücü. Bir teslimiyet. Solun toparlanması uzun zaman alacak.

Kitabınızda Türkiye’ye dair bölümler de var. 2006’da Diyarbakır’a yaptığınız ziyaretten söz ediyorsunuz; Kürtler’in Irak Savaşı’na yaklaşımını ve sonrasında şekillenen beklentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yenildiler — tamamen yenildiler. Ve bunun farkındalar. Onları tanıyorum. Yıllar içinde Kürt liderlikleriyle birçok kez görüştüm Fundamentalizmler Çatışması kitabım yayımlandığında-Türkiye’de Everest tarafından basılmıştı- bir toplantı sonrasında biri yanıma gelip, “Öcalan’dan size mesaj var,” dedi.

“Hiç tanışmadık,” dedim. “Ama o sizi tanıyor, dedi. “Kitabınızı çok beğenmiş ve tüm Kürt militanlara okumalarını tavsiye ediyor.”

“Teşekkür ederim,” dedim.

Körfez Savaşı’ndan sonra Amerikalılar ve İsrailliler Irak’taki Kürt liderliğini adeta satın aldılar ve orayı Kürt aşiret elitine ait bir devlet hâline getirdiler. Diyarbakır’a gittiğimde de şunu söylediler: “Irak Kürdistanı gibi olmak istiyoruz. Onların özgürlükleri var.”

Irak’taki Kürtler kendi dillerinden mahrum bırakılmamıştı.

“Türkiye’nin altında olmaktansa bunu tercih ederiz,” dediler.

Tartışma çok hararetliydi.

Onlara şunu söyledim: “Amerikalıların Türk elitleriyle tüm ilişkilerini keseceğini mi sanıyorsunuz? Bağımsızlık istiyorsanız bunun anlamı bu. Türkiye NATO’nun doğu kanadı. Türk ordusu uzun zamandır Batı’yla işbirliği içinde.”

“Erdoğan’ın söylemleri var ama sadece söylem. Hiçbir anlamı yok. Amerikalılarla yan yana gelirseniz birçok insan size olan saygısını kaybeder.”

“Başka insanlar için neden acı çekelim?” dediler.

Sonra konuyu değiştirdim: “İstanbul nüfusunun belki de yarısı Kürt olabilir. Bağımsızlık istiyorsunuz — peki İstanbul’daki milyonlarca Kürt ne olacak? Onlardan hayatlarını bırakıp sizin projenize katılmalarını mı isteyeceksiniz? Neden bunu yapsınlar? Yüzyıllardır oradalar.”

“Kürtler tarihsel olarak Türkiye işçi sınıfı hareketinin önemli bir parçasıydı. Onlara ne diyeceksiniz?”

Bunları düşünmemişlerdi.

“Amerikalılardan hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Hiçbir şey,” dedim.

“Buna sizin gibilerin ne hakkı var?” dediler.

“Sizin bizim gibi insanlardan dayanışma istemeye hakkınız varsa, bizim de bir şey söylemeye hakkımız var,” dedim.

“Sizi uyarıyorum,” dedim açıkça. “Amerika Birleşik Devletleri’nden asla bağımsızlık alamayacaksınız.”

Gezi’den de söz ediyorsunuz ve Gezi’yi “Türkiye’nin aniden değiştiği bir an” olarak tanımlıyorsunuz. Geriye dönüp baktığınızda, size Gezi siyasal sonuçları hâlâ ortaya çıkmakta olan bir dönüm noktası mıydı?

Birçok mücâdeleyi kaybetmiş olabiliriz, ama savaşı kaybetmiş değiliz.

Gezi, Türkiye’de insanların öfkeli olduğunu, farklı bir yapı, farklı bir rejim istediklerini gösterdi.

Bu, uzun zamandır özellikle inşaat sektörü üzerinden beslenen yolsuzluklarla ayakta duran bu hükümetin kalbine doğrudan bir müdahaleydi. Yani bir isyan hâliydi.

Komik bir anım var. Gezi’de bir toplantıda konuşmuştum. Sonrasında genç bir adam yanıma geldi ve “İngilizce biliyorum, çeviriye gerek kalmadan sizi anladım,” dedi.

Güldüm. “Güzel,” dedim.

“Ama size katılmıyorum,” dedi. “Neoliberalizmi eleştiriyorsunuz, şunu bunu eleştiriyorsunuz. Ama Gezi’nin birçok talebini destekliyorum — ve ben de neoliberalim.”

“Eminim öylesindir,” dedim. Neoliberal sistemin bütünü yolsuzlukla iç içedir. Ve yolsuzluk üzerinden işler.

Bugün bunu Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başka ülkelerde çok daha büyük ölçekte görüyoruz — kendisini demokratik değerlerle öven ülkelerde bile. Çok yolsuzlar.

Mesela şuna bakın: Dayanışma hareketinin bir kolu olan Palestine Action’ın, İsrail için silah üretimi yapan tesislerin önünde gösteri yapmasını engellemek için, Elbit Systems’ta çalışan eski bir İngiliz general İşçi Partisi hükümetine gidip baskı yapıyor. Ve hükümet bu grubu yasaklayıp “terörist” ilan ediyor.

Buna rağmen Britanya halkından gelen dayanışma dikkat çekici. Yaşlı insanlar gözaltına alınıyor. 90 yaşında, papazlık yapmış bir İngiliz kadın onları savunuyor, hükümeti eleştiriyor ve yasağın geri çekilmesini talep ediyor. Bu ülkedeki elitlerin yolsuzluğu üç büyük partiyi de etkiliyor. Para alıyorlar. Para kazanıyorlar. Siyaset parayla öylesine iç içe geçmiş durumda ki bu neoliberalizmin özüdür.

Ve giderek ekonominin işleyişini bile tahrip ediyor.

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık’taki mahkeme, hükümetin Palestine Action’a yönelik yasağını kaldırdı. Bu, sivil özgürlükler ve ilerici güçler açısından bir zafer elbette. Ancak ülkedeki genel siyasal tablo pek iç açıcı değil. Pek çok kişi gibi siz de “Your Party” konusunda umutluydunuz; ama umut, daha parti tam kurulmadan dağıldı. Sizce yanlış giden neydi — strateji mi, liderlik mi?

Palestine Action bir zafer kazandı. Ama kararın metnini dikkatle incelerseniz, hükümete bazı açık kapılar bırakıyor. Eğer hükümet akıllı olsaydı, meseleyi burada kapatırdı. “Tamam,” der geçerdi. Hata yaptık demelerine bile gerek yok — sadece kabul etmeleri yeterli olurdu.

Ama Yüksek Mahkeme’ye başvuracaklar. Bu da hükümetin ne kadar yozlaşmış ve çirkin bir hâl aldığını gösteriyor. İnançları yok. İktidarda kalmak ve para kazanmak istiyorlar. Halk için hiçbir şey yapmıyorlar.

Your Party büyük ölçüde soykırıma bir tepki olarak ortaya çıktı. Dayanışma hareketi partinin zeminini hazırladı. Jeremy çok iyi bir insan. Onu çok severim. Uzun zamandır tanıyorum. Ama doğası gereği bir siyasal lider değil. Bu kötü bir şey değil — ama sert bir siyasal lider gerekir.

Bence başkalarının tavsiyelerine fazla kulak verdi. Ve ona yanlış tavsiyeler verildi. Zara Sultana partiyi ilan ettiğinde aceleci davrandı. Biraz beklemeliydi.

Ama ona verilen tepki tamamen çılgıncaydı — sadece öfke.

Jeremy neden otomatik olarak lider olsun? Bu yeni bir oluşum. Başkalarıyla birlikte çalışırsınız.

Ama çevresindeki bazı insanlar Jeremy’ye yöneltilen saldırılarla nasıl başa çıkılacağına dair belirli bir kalıba alışmışlar. Jeremy’nin antisemit olduğu suçlamasıyla yürütülen kampanyayı biliyoruz. Korkunçtu. Ama şimdi her şey ortaya çıktı. Nasıl ve neden yapıldığını biliyoruz. Yine de Jeremy’yi hâlâ İşçi Partisi lideriymiş gibi ele aldılar; yeni bir partiyi farklı bir biçimde kurmaya çalışmadılar.

Zara Sultana’ya verdikleri tepki bu yüzden kötüydü. Bir ara, “Daha parti kurulmadan bölünecekler mi?” diye düşündüm.

Öyle görünüyordu. Ve partiye yönelik sevgi ve sempati çok hızlı kayboldu. 800 bin kişi katılmış ya da ilgi göstermişti. Ama davranış biçimleri her şeyi mahvetti. Bir taraf diğerini suçladı, para meselesi konuşuldu. Sol içinde bu tür konuşmalar insanları tiksindirir. Toparlanırlar mı bilmiyorum.

Umarım toparlanırlar, ama sanmıyorum.

Peki Green Parti icin ne düşünüyorsunuz?

Green Parti şanslıydı çünkü etkili bir siyasetçi olan Zach Polanski’yi lider olarak buldular. Ana akım siyasete müdahale edecekseniz belli özelliklere sahip olmanız gerekir. Polanski’de bu özellikler var. Keskin, çekingen değil. Starmer’a yönelik eleştirileri, İsrail’e yönelik eleştirileri, yolsuzluğu teşhir etme biçimi, Mendelson meselesini ele alış şekli — hepsi iyiydi.

Ama programlarında NATO yanlısı bir madde bulunması ciddibir zayıflık. Bence o da bunun farkında.

NATO tartışması çok karışıktı ve küçük bir grup yönü NATO yanlısı bir çizgiye çevirdi. Eğer NATO yeni bir savaşa girerse bu, Yeşilleri zor durumda bırakır. Önceki lider Caroline Lucas Stop the War kampanyasından çekilmişti. Devletin ona ne söylediğini bilmiyoruz ama kampanyanın parçası olmak istemedi. Polanski ondan çok daha iyi.

Mart sonunda yapılacak ara seçim önemli. İki nedenle önemli: İşçi Partisi o sandalyeyi koruyamaz ve Reform kazanırsa, bu Manchester gibi geleneksel olarak İşçi Partisi kenti için büyük bir darbe olur.

Sorun şu: Reform kazanırsa ikinci kim olacak? Yeşiller mi, İşçi Partisi mi?

Şu anda İşçi Partisi tek isteği ikinci olmak. Sonra sola baskı yapacaklar: “Reform’u yenmek için bizimle birleşin.” Bazıları buna boyun eğecek.

Ama bana göre İşçi Partisi artık siyasi bir güç değil. Hızlı ölmez belki ama yavaş bir ölüm yaşıyor. İnsanlar güvenlerini kaybediyor.

Mayıs’ta da yerel seçimler var. İşçi Partisi’nin iyi sonuç alacağını sanmıyorum.

Güçlü bir alternatif parti olsaydı ve Yeşillerle birlikte seçim ittifakı kurulsaydı farklı olabilirdi.

Galler’de Galli milliyetçiler sola kaydı ve bazı önemli bölgelerde İşçi Partisi’ni yeniyor. Göreceğiz.

Nigel Farage gibi bir figürün muhafazakâr başbakan adayı olarak görülmesi ve bazı muhafazakâr bakanların ona katılması başlı başına çarpıcı.

Bunun temel nedeni Starmer hükümetinin — ya da Starmer-Mandelson hükümetinin — hiçbir şeyi değiştirememesi.

“Büyük bir zafer kazandık, istediğimizi yaparız, insanlar kabuleder,” diye düşündüler.

Starmer’ın yaptığı tek şey şu oldu: “Muhafazakârlar gibiyiz ama daha terbiyeliyiz.”

Guardian’daki Polly Toynbee gibi köşe yazarları “Hataları var ama iyi bir adam,” diyor.

Ben öyle düşünmüyorum. Bence yalancının biri. İnsanlarJeremy’yi bunun için mi tasfiye ettik diye soruyor. Kabinesine bakın — ciddi kimse yok. Olanlar da susuyor.

Durum vahim.

Mandelson’un adının Epstein dosyalarında geçmesi büyük bir skandal oldu. Dosyalar elit ağları açığa çıkardı ama özellikle bir isim birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Noam Chomsky’yi yıllardır tanıyorsunuz. Bu ilişki sizce Chomsky’nin çalışmalarının güvenilirliğini etkiler mi, ya da etkilemeli mi?

Hayır. Bu konudaki görüşlerim çok net. Noam’ın Vietnam’dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nin saldırılarını eleştirerek savaş karşıtı harekete yaptığı katkı son derece önemli. Nedenbunu inkâr edelim? Epstein o dönemlerde ortada bile yoktu.

Epstein’ın davetini kabul ederek büyük bir hata yapmış olsa bile, bu onun yazdığı onlarca kitabı geriye dönük olarak yargılamakiçin neden kullanılsın? Bu nasıl bir zihniyet? Hoşuma gitmiyor.

Evet, Epstein’a gitmesini, orada Steve Bannon gibi absürt kişilerle bir araya gelmesini eleştirebilirsiniz. Eleştirin. Ama bazıları kitaplarını raflardan indirmekten söz ediyor.

İndirmek istiyorsanız indirin. Bunda bu kadar büyütülecek ne var? Epstein meselesi üzerinden eleştirebilirsiniz. Ama şunu da söylemeliyim ki, Noam’ın ilk eşi Carol hayatta olsaydı bunlar olmazdı.

Carol çok sıcak, çok değerli bir yoldaştı. Noam’ın bazı hatalar yapmasını engellerdi. Ne yazık ki öldü.

Şimdi ortaya çıkan bazı e-postalara — Noam’ın imzasını taşıyanlara — şüpheyle bakıyorum.

Epstein’a “En yakın, en sevgili dostum” diye yazmak, Noam’ın tarzı değil. Epstein kimsenin dostu değildi. Ya da şöyle diyebilirsiniz: herkesin dostuydu.

Para konusuyla ilgilenen eşiydi. Noam, parayı eşinin yönettiğini söylemişti. Savunmaya çalışmıyorum. Sadece, insanın başına nelerin gelebileceğini görmek gerekiyor diyorum.

Zor bir durum.

Elitler, milyarderler ve bu tür ağların iç içe geçtiği birdönemde entelektüel sorumluluk ne anlama geliyor peki?

Bence entelektüel sorumluluk, bu insanlardan uzak durmayı da içermeli. Çok dikkatli olmalısınız.

Onlarla tartışabilirsiniz — ben 50 yıldır sağcılarla tartışıyorum. Ama bu yapı pedofili üzerine kurulmuş bir yapıydı. Yozlaşmış, iğrenç bir yapıydı. Kimse buna bulaşmamalıydı. Noam da bulaşmamalıydı.

Şimdi Brezilya’daki bir hastanede yarı komada yatıyor. Eşioraya Lula dâhil ünlüleri getiriyordu onu görmeye. Ne için?

Sonra bir açıklama gönderiyor: “Özür dileriz.” Tamam, güzel. Peki neden buna izin verdin? Noam’ın en çok dinlediği kişiydin. Onu bu çevrelerden uzak tutman gerekirdi. Epstein büyük bir yağcıydı. İlgi odağı olmayı severdi. Noam’a bir ünlü gibi davranıyordu. Ama Noam da yetişkin biri olarak bunu anlamalıydı.

Epstein’ın Mossad’la bağlantılı olduğu iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bundan hiç şüphem yok. Elimizde kanıt yok ama bir gün ortaya çıkar. Mossad, Epstein ve Ghislaine Maxwell gibi insanları kullanmadıysa aptallık etmiştir. Robert Maxwell’in İsrail ajanı olduğu biliniyor.

Gerçek bir gun ortaya çıkar. Emekli istihbaratçılar bazen emekli olduktan sonra konuşur. “Filistinlilere sempati duyuyoruz” derler. Hatta “Biz Filistinli olsaydık biz de savaşırdık” diyenler var. O zaman insan şunu soruyor: Bu kurumları yönetirken neden söylemediniz?

Size göre sanat ve politika ayrılmaz bir bütün. Oysa bugün Berlin Film Festivali gibi köklü kültürel oluşumlar, sanat politik olmak zorunda değil diyor. Sanat dünyasının politik rolü zayıfladı mı, sanatsal sorumluluk yeniden mi tanımlanıyor?

Bence büyük bir değişim yok. Asıl değişim şu: Avrupa hükümetlerinin tamamı İsrail’in soykırımını desteklediği için, kültürel platformların İsrail’i eleştirmek için kullanılmasını engellemek istiyorlar.

Almanya’da olanların nedeni bu. Arundhati Roy çok iyi konuştu. Ona katılıyorum.

Ama Berlin’de komitenin açıklamasını eleştirenler de vardı. Boykot etmediler — ben olsam ederdim — ama kürsüye çıkıp “Çifte standartlara katılmıyoruz” dediler. “Bir katliam hakkında istediğinizi söyleyip diğerine susamazsınız.” Salondan büyük alkış aldılar.

Bunun bedelini ödeyecekler. Almanya bu konuda en kötüsü. İnanılmazlar. Filistinliler, Avrupa’daki Yahudi soykırımının dolaylı mağdurları oldu. Birilerini cezalandırmak istiyorsanız kendinizi cezalandırın. Neden Filistinlileri cezalandırıyorsunuz? Bu ruh hâli hükümetlerin dayattığı bir ruh hâli.

Britanya’da Prevent programı var. Çocuklara okulda birbirlerini ihbar etmeyi öğretiyorlar. Ailelerini ihbar etmeyi öğretiyorlar. Ve buna “terörü önleme” diyorlar.

Solun büyük yenilgisi kültürü de etkiledi. Gerçek muhalefeti teşvik etmediler. Önü kesildi, iptal edildi. BBC bu konuda öncü oldu. Bu yüzden internetin, alternatif medyanın, Al Jazeera gibi kanalların varlığı önemli. Çok az insan BBC haberlerine inanıyor.

Türkiye de farklı değil. Erdoğan’ı ve hükümetini yıllardır eleştiriyorum, özellikle Gazze konusunda.

Utanç duyuyorlar belki ama bir şey yapmıyorlar. Gazze filosuna izin verdik diyorlar ama Türk gemileri İsrail’e mal taşıyor. Müslüman dünyasından somut bir şey yapan tek ülke Yemen oldu.

Husiler Batı’nın nefret ettiği bir şey yaptı. Bombalandılar ama devam ediyorlar.

“İran’a saldırırlarsa onları şaşırtacak şeyler yaparız” dediler.

Dünyaya bakınca hâlâ umut etmek için bir neden görüyormusunuz?

Aptalca bir iyimserlik anlamsız. En iyisini umut etmek gerekir ama sahte bir umut üretmemek, “bunu yaparsak şu olur” dememek gerekiyor. Avrupa halkı adeta uyurgezer bir halde dolaşıyor.

Hükümetleri İsrail’i destekliyor, insanlar televizyonda görüyor. Yine de, dayanışma hareketi milyonları sokağa çıkardı. Ama medya bunu gerektiği gibi gösterse, daha çok insan öfkelenir ve “Ne oluyor?” diye sorar. Palestine Action bunu yaptı — sıradan insanları harekete geçirdi.