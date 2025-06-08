Yeraltının yankısı: Ayet Aydın Çakus’un gitarıyla yazılan bir dönem

Serkan Fırtına - Yazar

Bazı isimler vardır; adlarını çok sık duymasak da bir dönemin ruhunu taşıyan derin müzikal kültürün ardındaki gizli kahramanlardır. Ayet Aydın Çakus da o sessiz devrimcilerden biri. Türkiye’de rock müziğin ilk yeraltı damarlarının atmaya başladığı yıllarda, gitarıyla bir çağın nabzını tutmuş, müziğin kenarında değil, tam da içinde yer almış bir müzisyen.

Henüz lise yıllarındayken dönemin müziğine tutkuyla bağlı bir genç olarak gitar çalmaya başlayan Çakus, kısa süre içinde bu enstrümanın sınırlarını zorlayan isimlerden biri oldu. 1965’de İstanbul’da Sorular grubunun kurulmasına öncülük etti.

Ayet Aydın Çakus daha sonra bazı isimleri değişecek olan Ahmet Güvenç, Hüseyin Sultanoğlu ile farklı bir grup olma yolunda başka bir döneme girerler. Bir süre sonra Nur Yenal’da dahil olur.

Cem Karaca’nın desteği ile ilk plaklarını çıkarırlar. Onun önerisiyle grubun ismini değiştirip Bunalımlar yaparlar. “Taş Var Köpek Yok”, “Yeter Artık Kadın” adlı parçaları ile büyük ses getirirler. Müzik çevrelerinde hiçbir gruba benzemeyen bir özgünlüğe sahip oldukları konuşulmaya başlar.

Ayet Aydın Çakus, Melik Yirmibir, Nur Yenal, Berk Yenal grubun ismini Grup Bunalımlar olarak değiştirerek yeni bir yapılanmaya giderler.

Bunalımlar dönemin gençliğin ruh halinden esintiler taşıyan bir oluşumdur. Gençliğin kültürel ve toplumsal başkaldırısının yarattığı kaotik ortamda bambaşka bir yerden müzik yoluyla ses verirler. Anadolu'nun derinliklerinden gelen ezgileri, Jimi Hendrix etkisindeki psychedelic tınılarla ustalıkla harmanlayan Bunalımlar, Türkiye'de rock müziğin sadece bir taklit çabası olmadığını, özgün ve yerli bir dil yaratılabileceğini dönemin diğer öncü grupları ile birlikte güçlü biçimde kanıtlar.

Bunalımlar'ın dağılmasının ardından, Ayet Aydın Çakus ve Nur Yenal bir grup aramaktadırlar. Yanlarına Kurtalan Ekspres'ten Özkan Uğur'u da alan ikili 1972 yılında Ter grubunu kurarlar. O sıralar Erkin Koray, Süpergrup'u dağıttıktan sonra yeni bir grup arayışına girer. Daha önce Ayet Aydın Çakus'u Yeraltı Dörtlüsü ile Bunalımlar'ın yaptığı rekabet konserlerinden tanıyan Erkin Koray, Ter grubuna dahil olur. Ter, müzikal anlamda iki dehanın birleşimi olan kısa ömürlü bir süpergrup olur.

Erkin Koray ve Ayet Aydın Çakus’un bir araya geldiği bu ekip, dönemin en önemli müzikal deneylerinden biri olarak kabul edilir. Orhan Gencabay’ın "Hor Görme Garibi" parçasına deneysellikle efsane bir yorum getirirler. Birçok müzik eleştirmenine göre Türkiye’nin ilk heavy metal sound’una sahip olması bakımından tarihsel bir kayıt niteliğindedir.

Ter’in 15 bin kişinin katıldığı Ankara konserinde, Erkin Koray’ın sahnede gitar telinin kopması ve konseri terk etmesiyle grup fiilî olarak dağılır. Bu olay bilemediğimiz buzdağının sadece görünen yüzüdür. Gerçeğin ne olduğunun ise artık pek bir önemi yoktur. Tek gerçek, dünya çapında bir müzikal performans icra eden kısa süreli ama çok etkileyici ve tarihe kalıcı birlikteliğin anlamlı hikâyesidir.

Çakus, Ter’den sonra Nur Yenal, Taner Öngür ve Kılıç Danışman’la bir araya gelir. Grubun ismini Taner, Aydın, Nur ve Kılıç isimlerinin baş harflerinden oluşan Tank koyarlar.

1975 yılında Amerika’ya yerleşen Ayet Aydın Çakus, burada Strict Voice, ARC, Earthlinx ve Fear Nature gibi gruplarla müzik serüvenini sürdürdü. Özellikle Fear Nature’la 2000 yılında yayımladığı Broken Fate albümü, onun uluslararası müzik sahnesinde dikkat çeken işlerinden biri oldu. Amerika’daki bu yolculuk, geçmişinden taşıdığı birikimi evrensel rock anlayışıyla harmanlamasına olanak tanıdı; böylece kalıcı ve derinlikli eserler üretmeye devam etti.

Çakus’un, “Neşeli şarkılar çalamam, kalbim ağrılarla dolu” sözü, onun müziğinde ve hayatındaki derin duygusallığı çok iyi özetler. Bu söz, Türkiye rock müziğinin bilinen cümlelerinden biri haline gelmiştir. Ben bu sözü duyduğumda, onun müziğindeki hüzün ve içtenliği daha iyi anlıyor; aynı zamanda dünyadaki haksızlıkların, savaşların ve acıların bir müzisyen olarak onun kalbinde nasıl derin yaralar açtığını hissediyorum. Bu ifade, Çakus’un şarkılarında neden çoğunlukla neşeden çok içten bir hüzün ve isyan taşıdığını açıklar nitelikte.

Bugün dönüp bakıldığında, Çakus’un içinde bulunduğu Haramiler, Bunalım, Ter ve yer aldığı diğer toplulukların ne denli öncü işler yaptığı daha net anlaşılıyor. Türkiye’deki müzikal üretim, o yıllarda belki de hiç olmadığı kadar cesur ve dünya ile eşzamanlıydı. Gerek sound, gerekse estetik anlayış olarak Batı’daki örnekleriyle yarışabilecek düzeyde işler çıkıyordu ortaya. Bu anlamda, Ayet Aydın Çakus gibi isimler, yalnızca müzikal anlamda değil; kültürel direnişin de simgeleri haline geldiler.

Türkiye’deki genç müzisyenlerin, bu isimleri ve grupları tanıması; dehaların sadece Batı toplumlarında olmadığını anlamaları, kendi müzik tarihleriyle gurur duymaları büyük önem taşıyor. Çünkü gerçek yaratıcılık ve ilham, köklerini bilmekle başlar.