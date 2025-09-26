Yerel tohumlar geleceğe aktarılıyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal çeşitliliği korumak ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tohum ihtiyacını ilçelerden sağlıyor. 20 ilçeden toplanan yerel tohumlar, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) arazilerinde yerel tohum koleksiyonunda yetiştiriliyor.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) hayata geçirdiği projelerle Balıkesir’e özgü sebze çeşitliliğinin kaybolmasının önüne geçmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. Tohum ihtiyacını 20 ilçeden toplanan sebzelerden sağlayan BAÇEM, önce inceliyor ardından verimsiz olan tohumları ayıklıyor. Böylece sadece genetiği güçlü tohumlar seçilerek verimliliğin artırılması esas alınıyor.

İlçelerden toplanan sebzelerin içerisindeki tohumlar ayıklanarak kurumaya bırakılıyor. Tohumlar arasında; patlıcan, biber, kavun, karpuz ve domates çeşitleri mevcut. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bitkilerin çiçeklenme dönemini, verim durumunu, meyve özelliklerini ve tadını inceleyerek bitkilerin üretimini gerçekleştiriyor. Ekimi yapılan bitkiler morfolojik ve tarımsal açıdan gözlemlenerek kayıt altına alınıyor. BAÇEM çatısı altında yürütülen bu çalışmalarda tohumlar toplanıp ayıklanmaya devam edecek. Projeyle ilgili açıklamada bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler teknikeri Elif Akça “Balıkesir ve ilçelerinden topladığımız yerel sebze tohumlarını BAÇEM’in arazisine ektik. Buradaki tohumların çoğaltılmasını, bu yerel tohumların mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz çeşitliliğimizi gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Tohumlara sahip çıkmazsak ileride çocuklarımızın sofrasında böyle zenginlikler olmayacak. Yerel tohumlar bizim kültürümüz, soframız ve tarımsal mirasımızdır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu mirası yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.