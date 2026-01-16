Yerel tohumlar gelecek nesillere taşınıyor

Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri’nin ikinci katında 15 Şubat 2025’te hizmete açılan Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, yerel tohumların korunması ve ekolojik farkındalık çalışmalarıyla önemli bir merkez oldu.

Merkezde; 670’i yazlık sebze, 60’ı kışlık sebze ve yeşillik, 130’u tahıl-bakliyat, 48’i yağlık bitki, 96’sı tıbbi-aromatik bitki ve 15’i coğrafi işaretli tür olmak üzere 1.019 çeşit yerel tohum sergileniyor.

Hafta içi her gün yurttaşlara ücretsiz tohum dağıtımı yapılan merkezde, 2025 içinde 965 Bornovalı’ya 13 bin 425 paket tohum ulaştırıldı. Bornova Belediyesi ayrıca yerel tohumun yaşam döngüsünü yalnızca üretimle değil, eğitim ve katılım odaklı bir yaklaşımla destekledi.

Merkezi ziyaret eden 41 okuldan 3 bin 107 öğrenciye; tohum topu hazırlama, tohum çimlendirme ve sürdürülebilir tarım temalı atölyeler düzenlendi. Okullara gidilerek eğitimler sınıf ortamında da sürdürüldü. Yetişkinlere yönelik düzenlenen 6 atölyede 160 katılımcı, yerel tohum yetiştirme ve çimlendirme teknikleri üzerine uygulamalı eğitim aldı.

Bu arada yürürlükteki Tohumculuk Kanunu kapsamında satışı yasaklanan yerli tohum çeşitliliğini korumak amacıyla düzenlenen Tohum Takas Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Yurttaşlar keyifli bir gün geçirirken belediye stantlarından 8 bin paket atalık tohum temin etti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 33 dernek ve belediye de şenliğe katılarak yerel tohum ve çiçeklerin paylaşımına katkı sundu.

Bornova Belediyesi, yıl boyunca İzmir ve farklı şehirlerde düzenlenen 9 ayrı tohum takas etkinliğine katılım sağladı. Etkinliklerde başta coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası olmak üzere merkezde üretilen yerel tohumların tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Yıl genelinde bu etkinliklerde 23 bin 520 paket atalık tohum yurttaşlarla buluştu.

Çocukların toprağa, doğaya ve üretime temas etmesini önemsediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Yerel tohumlarımız sadece bir bitki değil; kültürümüzün, belleğimizin ve geleceğimizin güvencesi. Bornova’da başlattığımız bu hareketi büyüterek sürdürmeye kararlıyız. Yerel tohum hareketini yalnızca Bornova ile sınırlı görmüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretimi destekleyen herkese omuz vermeye hazırız. Tohumlarımız çoğaldıkça yaşamın bereketi de çoğalacak” dedi.