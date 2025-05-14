Yerel yönetimde reform ve demokratikleşme

Gürkan AKGÜN* - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Türkiye’de demokratik siyaset alanının gün geçtikçe daraltıldığı artık herkesin malumu. Demokrasi diye elimizde, avucumuzda kalan, seçme ve seçilme hakkı dahi kayyumlar, seçim iptalleri, diploma iptali derken iyiden iyiye karikatürize bir form halini aldı. Her sabaha, bu toplumun sesini, sözünü, nefesini daha da kesmeye niyetli bir avuç zümrenin “acaba bu sefer ne yaptılar” merakı içerisinde uyanıyoruz. Ve gerçekten hak ettiğimiz bu değil.

Peki, hak ettiğimiz güzellikte; refah ve barış içerisinde, adil, paylaşımcı, özgürlükçü bir yaşamın iradesini artık kendi ellerimizin arasında tutabilecek miyiz? Önümüzdeki dönemin hayati meselesi işte tam da burada berraklaşıyor. Bu meselenin çözümü için de, yerel iktidarı elinde bulunduran ve bugün farklı bileşenleri ile çoğunluğu oluşturan muhalefetin toplumun önüne, toplumla birlikte sahici ve çoğulcu bir demokratikleşme programı koyması şart.

Bugün meydanları dolduran ancak siyaset sahnesinden dışlanan tüm kesimlerin; işçilerin, memurların, işsizlerin, atanmayan öğretmenlerin, emeklilerin, soğan üreticilerinin, mahsulü donan çiftçilerin, gençlerin, güvencesizlerin, sanatçıların… Sorun, talep ve gelecek özlemlerini dillendirebileceği, bununla da kalmayıp siyasetin öznesi haline gelebileceği bir perspektif ve program. Tüm ezilenlere, yok sayılanlara ve sessiz bırakılanlara umut olacak bir yoldaşlık türküsünün beste ve güftesini birlikte yazıp hep bir ağızdan söylemekten bahsediyorum.

Böylesine kapsamlı bir demokratikleşme programının kuşkusuz en önemli ayağını Türkiye’de “Yerel Yönetimler Reformu”nu hayata geçirmek oluşturacaktır. İddialı olabilir belki ama Kürt Meselesinin demokratik çözümünden, ekonomik kriz içerisindeki ülkenin nefes alabileceği yerel kalkınma stratejilerini hayata geçirebilmesine kadar kapsayıcılıktaki bir reform paketi, siyasetin ve idarenin içerisinde bulunduğu bunalımları aşıp toplumun gerçek sorunlarına derman olabileceği kanalları açabilecektir.

Bir taraftan muhalefet belediyeleri silkelenir, halkın hür iradesiyle seçtikleri görevden alınırken diğerlerinin kapısından tek bir müfettişin dahi geçmemesi yerel yönetimlerin topyekûn idari ve mali çıkmazda olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu demokratik reform paketinin, halkın karar alma mekanizmalarına katılımını olabildiğine genişletirken; belediyeleri borçlanma sarmalından kurtaracak, mali açıdan güçlendirecek bir yapılanmaya ve temel hizmetlerin kamucu bir perspektiften yeniden beledîleştirmesine imkân vereceği bütüncül bir içerikle oluşturulması gerekmektedir. Bugün belediye otobüsüne konan benzinden dahi ÖTV alan, küçücük tek bir parselden koca ilçe büyüklüğündeki alanlara kadar imar planlarına Ankara’da Bakanlığın kapıları ardında karar veren, kredisi bulunmuş, projesi tamamlanmış, milyonlarca insana hizmet edecek metro hattının yapımını yıllarca yatırım programına almayıp bekleten bir anlayışın topyekûn terk edilmesi; inanın siyasi parti ayırt etmeksizin tüm yerel yönetimlere nefes olacak. Dolayısıyla toplumun sahici gündemlerinin icraata dönüşebileceği etkin bir yerel yönetim, demokrasi ve kalkınma arasındaki ilişkiyi de güçlendirecektir.

2019 yerel seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen, halkın yaşamına ilişkin kararlara katılımını amaçlayan türlü uygulamalar böyle bir reform hazırlığına pratikte denenmiş bir altyapı sunacaktır. “Bütçe Senin” sloganıyla yürütülen katılımcı bütçe çalışmalarından, “Kentin Geleceğine Birlikte Karar Verelim” diyerek onlarca çalıştay ve anketle şekillenen Stratejik Plan’a kadar tarihinde ilk kez kurulan “İstanbul Kent Konseyi”nden, teknolojik imkanlardan faydalanarak, yurttaşların farklı konularda söz hakkına sahip olmasını sağlayan “İstanbul Senin” uygulamasına değin her bir örnek yerel yönetim sisteminin demokratikleşmesine yönelik özgün çabaları içermektedir. Bugün İstanbullular Avcılardan Kadıköy’e, Beyoğlu’ndan Ataşehir’e kendi yaşam alanlarının geleceğini belirleyen imar planlarını uzun uzadıya halk toplantılarında tartışabilmektedir. İstanbul’un gideceği yönünün adeta belirsizliğe teslim edildiği bir dönemde kurulan “İstanbul Planlama Ajansı” yapmış olduğu yüzlerce katılımcı etkinlik ve çalışma ile toplumun farklı kesimlerinin, meslek odalarının, akademinin ve sivil toplumun, hatta bizzat sıradan yurttaşın görüş ve önerilerinin İstanbul’un geleceğinin planlanmasında etkin bir rol oynayabildiği imkânı sağlamıştır.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada kısaca bahsetmeye çalıştığım süreç ve yöntemlerin de elbette ki eksiklikleri vardır. Kuşkusuz daha fazlası yapılmalıdır. Ancak hepsi cesaretle sahiplenilip geliştirilmeye açık örneklerdir. Bugün şöyle bir kırılma anındayız: Ya tüm bu demokratik kazanımlar 19 Mart sonrası yaşanan süreçle hoş bir seda olarak kalacak, ya da bütüncül ve kapsayıcı bir Yerel Yönetimler Reformu ile mevzuatı oluşturulmuş, tüm ülke sathına yayılmış ve hayatımızın olağan parçası haline gelmiş bir hüviyete kavuşacak. Demokratik siyaset, bu tercih doğrultusunda geleceğe ümit verebilecek noktaya taşınabilecek.

*Marmara (Silivri) Cezaevi 9 no.lu / B-24