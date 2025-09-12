Yerel yönetimler çözüm üretiyor

Mahir KANAAT

Artan gıda fiyatları ve büyüyen yoksulluk en çok çocukları vuruyor. OECD verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çocuk yetersiz besleniyor ve şiddetli yoksulluk yaşıyor. Öğrencilerin yüzde 31’i okula aç giderken, yüzde 19,2’si de parası olmadığı için haftanın en az bir günü aç kalıyor. Bu vahim tabloya rağmen AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda çocuklara 1 öğün ücretsiz yemek vermiyor. Çocuklar aynı zamanda sağlıklı içme suyuna da erişemiyor. Birçok kentte yerel yönetimler yiyecek ve içme suyu için çocuklara ve ailelerine destek olmaya çalışıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hazırlanan beslenme desteğine 8 Eylül 2025 itibarıyla başladı. Belediye tarafından verilen beslenme kolilerinde, çocukların günlük besin ihtiyacını karşılayacak süt, bal, labne peyniri, reçel, yumurta ve haşlamalık patates gibi temel gıdaların yanı sıra, gelişimlerini destekleyecek mevsim meyveleri de yer alıyor.

Sunulan gıdalar, yalnızca karın doyurmayı değil, aynı zamanda çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yıl 1. sınıfların yanı sıra 2. sınıfları da kapsayan destek, ilçeler dâhil tüm okullarda uygulanacak proje ile yılsonuna kadar 5000 öğrenciye ulaşılması hedeflenen beslenme kolileri kademeli olarak evlere teslim ediliyor.

Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin yanında oldu. Dezavantajlı bölgelerde bulunan 3 devlet okulunda öğrenim gören 3 bin öğrenciye yemek dağıtımı yapıldı. Menüde gevrek, kek, meyve suyu, helva ve sütlü tatlı yer aldı. Ürünler, Bornova Belediyesi’nin Kent Marketleri ve Kent Lokantaları’ndan temin edilerek hazırlandı. Yemek dağıtımları sadece ilk günle sınırlı kalmadı. Aynı okullara çarşamba ve cuma günleri de dağıtım yapılacak. Bornova Belediyesi, önümüzdeki haftalardan itibaren ilçenin farklı noktalarındaki okullarda, ana sınıfından liseye kadar tüm öğrenciler için yemek desteğini sürdürecek.

İÇME SUYU DESTEĞİ DE VAR

Merkezefendi Belediyesi’nce öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselere steril içme suyu üniteleri yerleştiriliyor. Daha önce 10 okulda hizmete sunulan arıtma cihazına sahip steril içme suyu üniteleri 5 okula daha yerleştirildi. Böylelikle toplamda 15 okul, 30 arıtma cihazına sahip steril içme suyu ünitesi desteği sağlandı. Bu uygulamayla öğrenciler, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebiliyor. İçme suyu ünitesi bulunan okullar ise şu şekilde açıklandı: “Hacı Halil Bektaş Ortaokulu, İsmail Uslu İlkokulu, Katip Çelebi İlkokulu, Dentaş İlkokulu, Ekrem Başer Ortaokulu, Şehit Hasan Eser Ortaokulu, Hacı Eyüplü Ortaokulu/ilkokul, Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Nermin Osman Akça Ortaokulu, Sevil Kaynak Ortaokulu, Musa Kazım Manasır İlkokulu, Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi ve Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi.”