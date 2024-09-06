Yerel yönetimlerde kadın vurgusu

BirGün EGE

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gömeç Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 3. Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali’ne katıldı. “Yerel Yönetimde Kadın” konulu söyleşide, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile konuşmacı olarak yer alan Başkan Mutlu, belediyecilik vizyonunu paylaştı.

Mimarlar Odası’nda görev yaptığı yıllarda kent suçlarına karşı verdiği mücadelelerden bahseden Başkan Mutlu, “Biz aynı masanın etrafında, İzmir’in toprağını, havasını, doğasını, suyunu korumak için mücadeleler verdik. Ne mutlu ki kente bu kadar sahip çıkan kadınlar, bu defa kenti yönetmek için görevlendirildi. İzmir’de 8 kadın belediye başkanı olması ve mücadelenin içinden gelerek kendi başarısını yaratan kadınların önünün açılması kıymetli. Bize düşen bizden sonra gelecek kadınların önünü açmak adına başarılı olmak” dedi.