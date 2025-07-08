Yerleşim ekonomisinden soykırım ekonomisine: Soykırımın parçası olan özel şirketler

Yerleşim ekonomisinden soykırım ekonomisine başlıklı raporun özeti şu şekilde: Sömürgeci girişimler ve bunlarla ilişkili soykırımlar tarih boyunca özel sektör tarafından desteklendi ve yönetildi. Ticari çıkarlar, Yerli halkların kendi topraklarındaki mülkiyetlerini kaybetmelerinde rol oynadı. Bu “ırk temelli sömürgeci kapitalizm” olarak adlandırılan bir tahakküm şeklidir.

İsrail’in Filistin sömürgeciliği, işgal altındaki Filistin topraklarına uyguladığı yayılmacı politika ve yerleşimci-sömürgeci apartheid rejimini kurumsallaştırması bu tahakküm şekline örnek oluşturur. Yıllar boyu Filistin halkının “kendi kaderini tayin” hakkını reddetmesinin ardından İsrail, artık Filistin topraklarında Filistin halkının varlığına bile tehdit oluşturuyor.

İSRAİL’İN YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ

Yerleşimci sömürgecilik, hedeflenen toprağın sahiplerinin topraklarından zorla sürülmesiyle bu toprakların hem iktisadi sömürüsünü hem de kalıcı olarak ele geçirilmesini hedefler. Tarihsel olarak Filistin’de şirketler Arap popülasyonunun topraklarından edilmesi ve yerlerine başkalarının getirilmesini sağlayarak yerleşimci-sömürgeci mantığın temelinde yatan eliminasyonu (erasure), yani yerli halkın yalnızca fiziksel olarak değil tarihsel ve kültürel plandan da silinmesini desteklediler ve yönettiler. Yahudi Ulusal Fonu (The Jewish National Fund), 1901’de kurulmuş bir arazi satın alma kurumu ve Arap Filistinlilerin kademeli biçimde topraklarından uzaklaştırılmasının planlanmasına ve uygulanmasına katkı sağladı. Bu süreç 1948’deki Nekbe ile yoğunluğunu arttırdı ve o günden bu yana kesintisiz bir şekilde devam etti.

Kurumsal varlıklardan gittikçe artan bir biçimde destek alan İsrail, özellikle 1967’den sonra Filistinlilerin mülksüzleştirilmesinin ve yerlerinden edilmesinin peşinden koştu. Kurumsal sektör; İsrail’e evleri, okulları, hastaneleri, dinlenme yerlerini ve dini yapıları yok etmesinde gerekli olacak silahları ve mekanizmaları temin ederek bu girişime katkı sağladı. İşgal altındaki Filistin’de yasadışı İsrail varlığını askerileştirmeye ve teşvik etmeye yardım ederek kurumsal sektör, bir Filistin etnik temizliği için gerekli koşulların sağlanmasında rol oynamış oldu.

Şirketler Filistin ekonomisinin bastırılmasında kilit bir rol oynayarak işgal altındaki topraklarda İsrail yayılmacılığını desteklemiş ve Filistinlilerin yerlerinin başkalarıyla değiştirilmesini kolaylaştırdılar. Ticaret ve yatırım, ağaç dikimi, balıkçılık ve koloni yerleşimlerine yönelik su kullanımı üzerindeki baskıcı ve katı kısıtlamalar tarım ve sanayiyi ciddi bir şekilde zayıflatmış ve işgal altındaki Filistin topraklarını bağımlı bir pazara dönüştürdü. Bu şirketler Filistinli işgücü ve kaynakları sömürmüş, doğal kaynakları tüketmiş, koloniler inşa edip güçlendirmiş ve bu vesileyle elde edilen ürün ve hizmetleri İsrail’de, işgal edilen Filistin topraklarında ve dünya genelinde pazarlayarak fırsatçılık yoluyla kâr elde ettiler.

BANKALAR, ÖZEL FONLAR SİGORTA ŞİRKETLERİ

Finansal ve akademik kurumlar da aynı şekilde Filistinlilerin yerlerinden edilip başkalarıyla yer değiştirmesini sağlayacak koşullar için gerekli zemini hazırlamakta katkı sağladılar. Bankalar, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri yasadışı bu işgale finansman sağladı. Entelektüel gelişimin ve gücün merkezi olan üniversiteler ise Filistin topraklarının sömürgeleşmesinin temelinde yatan ideolojileri desteklemiş, silah üretmiş, sistematik şiddeti ya göz ardı etmiş ya da açıkça onayladılar. Bütün bunların hepsi, küresel araştırma birliklerinin “akademik nötrlük” maskesiyle Filistinlilerin eliminasyonunu görünmez kılmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Ekim 2023’ten beri ise uzun süredir varlığını koruyan bu sömürü ve mülksüzleştirme sistemleri, kitlesel şiddet ve büyük derecede yıkım uygulamayı hedefleyen ekonomik, teknolojik ve politik altyapılara dönüştü. İşgal ekonomisi içinde Filistinlilerin ortadan kaldırılmasına ve silinmesine olanak sağlayan ve bu durumdan kar elde eden oyuncular soykırım ekonomisinin bir parçası haline geldi.

Ekim 2023 sonrası İsrail savunma bütçesinin ikiye katlanmasıyla beraber; üretim, tüketim ve talebin düşüşte olduğu bir dönemde uluslararası bir şirketler ağı İsrail ekonomisini ayakta tutmuştur. BlackRock ve Vanguard, İsrail’in soykırım amaçlı silah cephaneliğinde kilit rol oynayan silah şirketlerinin en büyük yatırımcıları arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen önemli bankaları, yıkımı finanse eden İsrail devlet tahvillerine kefil olmuş, en büyük kamu varlık ve emeklilik fonları ise hem kamu hem de özel tasarrufları bu soykırım ekonomisine yatırdı.

Silah şirketleri, İsrail’i savunmasız sivil bir halkın tahribine sebep olan son model silahlarla donatmış ve bundan rekor kıran kârlar elde etmişlerdir. İnşaat ekipmanı üreten uluslararası devlerin temin ettiği makineler, Gazze’yi yerle bir etmekte kilit rol oynadı, Filistin halkının yaşamına dönmesini ve toplumsal olarak varlık göstermesini engelledi. Sivil enerji kaynakları sağladığı iddia edilen enerji ve madencilik tekelleri ise İsrail’in hem askeri hem de enerji altyapısını beslemiştir. Bu altyapılarla Filistin halkını yok etmeyi hedefleyen yaşam koşulları oluşturuldu.

Soykırım tüm şiddetiyle devam ederken, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki ilhaka yönelik süreç de sürüyor. Tarım endüstrisi, yerleşimci koloni faaliyetlerinin genişlemesini desteklemeye devam ediyor. En büyük internet temelli turizm platformları ise İsrail’in yasadışı kolonilerini meşrulaştırıyor. Uluslararası süpermarket zincirleri, işgal altındaki topraklardaki İsrail yerleşiminden gelen ürünleri raflarında bulundurmaya devam ediyor. Sektörler her zamanki gibi faaliyet sürdürmeye devam ediyor ancak işletmelerin ayrılmaz bir parça oluşturduğu bu sistemde hiçbir şey tarafsız değil. Irk temelli kapitalizmin ideolojik, siyasi ve ekonomik motorları, İsrail’in yerinden etme ve yerine yerleştirme esasına dayanan işgal ekonomisini bir soykırım ekonomisine dönüşürmüştür. Bu, bir “müşterek suç teşebbüsüdür” ve her bir oyuncunun eylemi nihayetinde bu soykırımı yönlendiren, besleyen ve mümkün kılan bütünsel bir ekonomiye katkıda bulunuyor.

ohchr.org’dan çeviren: Nihal TÜRKMEN