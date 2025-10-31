Yeşil Bodrum Mandalini için 55 ton sipariş geldi

BirGün EGE

Bodrum Mandalini’nin değerinin artırılması için yapılan çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Bodrum Belediyesi, coğrafi işaretli, kendine has kokusu ve aromasıyla öne çıkan Bodrum Mandalini’nin erken hasadıyla üreticiye katkı sağlamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda, İstanbul merkezli miksolojiyi daha erişilebilir, daha sürdürülebilir, daha taze ve doğal ürünler ile herkese aynı kalitede sunmak isteyen bir donuk meyve suyu firmasından gelen 55 tonluk sipariş üzerine başlatılan çalışmalarda, 72 üreticiden kilogramı 42 liradan 55 ton Yeşil Bodrum Mandalini alımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bodrum Belediye A.Ş. iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bitez, Müsgebi, Dereköy, Gümüşlük, Turgutreis, Kadıkalesi, Bahçelievler, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerinde bulunan 72 üreticiden 55 ton Yeşil Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Üretime bağlı ekonomiyi önemsiyoruz ve doğrudan üreticiyle buluşmaktan şu anda olduğu gibi çok keyif alıyoruz. Bağından, bahçesinden vazgeçmeyen nice üreticimizin emeğiyle, ürünün gerçek değerine ulaştığını ve Bodrum Mandalini’nin hak ettiği zirveye adım adım yaklaştığını görüyorum. Bütün Türkiye’de Yeşil Bodrum Mandalini’ni ve daha sonra olgunlaşan Bodrum Mandalini’ni herkese tanıtacağız” dedi.