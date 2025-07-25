Yeşil Kuşak’tan BOP’a: Fuller’den Barrack’a | Siyasal İslamcılara biçilen roller aynı

ABD’nin İsrail ile birlikte hayata geçirmeye çalıştığı kanlı dönüşüm şimdiden Ortadoğu’da kalıcı sonuçlar üretmeye başladı. Filistin, Lübnan, Suriye silah zoruyla dizayn edilirken tüm bölgede taşlar yeniden diziliyor. Ömrünü uzatmak için Trump politikalarına sarılan siyasal İslamcı rejim ise bir taraftan bu dönüşüme omuz verirken diğer taraftan da ortaya çıkan sonuçları “beka” sorunu olarak pazarlamanın gayretinde.

ABD ve İsrail’in kendi çıkarları perspektifinde dönüştürmek için harekete geçtiği Ortadoğu’da AKP de ömrünü uzatma hedefiyle Trump politikalarına sarılmış durumda. Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanlığını yapan, 7 Ekim sonrasının mıntıka temizliğini yapan siyasal İslamcı iktidar efelense de kendisine biçilen çemberin dışına taşacak cürette değil. MİT Başkanı İbrahim Kalın parti turuna çıkarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerekirse Suriye’ye müdahale edeceklerini açıklayarak SDG başta olmak üzere bu ülkedeki gruplara gözdağı verdi. Erdoğan da bir taraftan “Türk, Kürt, Arap ittifakı” ile yeni Ortadoğu’da yer kapmaya çalışırken diğer taraftan da iktidar bileşenleriyle birlikte ağız birliğiyle ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikelerden bahsediyor. Erdoğan ABD Elçisi Tom Barrack’ın Osmanlı güzellemesi sonrasında Kürt, Türk ve Arap ittifakından dem vurdu.

EMPERYALİZM İLİŞKİSİ

Suriye ve Ortadoğu gerçekleştirilmeye çalışılan dizayn siyasal İslamcılarla emperyalizm arasındaki tarihsel bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Yeşil Kuşak’tan Ilımlı İslamcılığa uzanan hatta Amerikan emperyalizminin İslamcılara biçtiği roller biçim değiştirse de özü aynı kalarak bugünlere evirildi. Türkiye’nin adım adım siyasal İslamcı aktörler üzerinden ABD’nin politikalarına uyumlu hale getirilmesi birden bire olmadı. Ülkenin laik ve ilerici tüm değerlerinden arındırılarak, Ortadoğu’da bir “ılımlı İslamcı” merkez olarak konumlandırılmasının tarihsel bir geçmişi var.

YEŞİL KUŞAK’TAN BOP’A

Bugünlere gelinen süreç ABD’nin Sovyetlere karşı geliştirdiği Yeşil Kuşak projesine dayanır. Projenin mimarı 1977-81 yılları arasında başkanlık yapan Jimmy Carter’ın ulusal güvenlik danışmanı Zbigniev Brzezinski. Sovyetler’i çevreleme stratejisi olan Yeşil Kuşak projesi ile İran’dan Türkiye’ye, Afganistan’dan Pakistan ve Körfez ülkelerine bütün her yerdeki İslamcılar sistematik olarak desteklendi. Komünist tehlikeye karşı İslamcılık kalkan olarak kullanıldı. CIA bölgede “Mücahitler” olarak adlandırdığı ve SSCB'ye karşı direniş gösteren çok sayıda silahlı dini örgüte para, istihbarat ve silah yardımı yaptı ve uluslararası medyada bu grupları “özgürlük savaşçıları” olarak küresel kamuoyuna sundu.

FULLER’DEN PERLE’YE

SSCB’nin dağılması sonrasında 90’ların başlarında yeni bir evreye geçildi. Sovyetlerin dağılışıyla birlikte ana amaç hasıl olsa da “Yeşil Kuşak Projesi” son bulmadı. Sovyetler’e karşı yetiştirilen aktörlerin yeni döneme entegrasyonu gerekiyordu. Soğuk Savaş sonrası dünyada da İslamcılar birer aparat olarak iş görecekti. 80 sonrası CIA İstasyon Şefi olarak görev yapan Graham E. Fuller 90’ların ortasında Türkiye’ye yeni bir gömlek biçti. “Ilımlı İslam” anlayışını ortaya atan Fuller, Türkiye’nin eski kodlarının çözülmesini öneriyordu.

2002 genel seçimleri öncesinde Erdoğan’ın ABD’de Savunma Politikaları Kurulu Başkanı Richard Perle ile görüştüğü ortaya çıktı. "Karanlıklar Prensi" olarak bilinen Perle, Erdoğan ile daha seçilmeden önce görüştüğünü şöyle itiraf edecekti: “Başbakanla bundan bir buçuk yıl önce [2002 ortaları] tanıştım. Dostum Cüneyt [Cüneyt Zapsu], telefon etti ve bana belki de başbakan olacak kişiyle tanışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de, ‘Tabii isterim’ dedim.” Perle, 2000'lerde ABD politikalarını biçimlendiren neo-concuların öncüleri arasındaydı. Yine 1989-1991 dönemleri arasında ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevini yürüten Morton Abramowitz de Erdoğan ve Gül’ü pep destekledi.

CIA’in diktiği siyasal İslamcı gömlek 2000’lerin başında Türkiye’ye giydirildi. Milli Görüş’ten kopan Batıcı İslamcı kadroların kurduğu emperyalizm ile uyumlu AKP, 2002’de iktidara taşındı. AKP, 2000’lerin başında iç ve dış koalisyonların desteğiyle işbaşına geldi. Bu koalisyonun dış ayağında ABD, AB, Körfez Arap ülkeleri, finans çevreleri ve küresel sermaye vardı. Daha seçilmeden hareketin lideri Tayyip Erdoğan Amerikalar’da ağırlandı. “Bizi deliği süpürmeyin” yakarışları sonrasında ABD yeni İslamcılarla yola devam kararı aldı. 1 Mart 2003 Irak tezkeresi Erdoğan ve Abdullah Güle rağmen reddedildi. Tezkerecilerin canla başla savunan AKP’liler “müttefik Amerika”nın çıkarları için tavır aldılar. Tezkere Türk-ABD ilişkileri açısından dönüm noktası oldu. AKP kendisine açılan alanın karşılığı olarak emperyalist-kapitalist aktörlerin istediği doğrultuda hareket edecekti.

BOP’TAN BARRACK’A

Türkiye’ye AKP üzerinden giydirilen Ilımlı İslamcı kimliğin oturması sonrasında bu model Ortadoğu’ya da ihraç edilmeye çalışıldı. Irak işgalinden hemen sonra 2004’te Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ortaya atıldı. BOP’un Eşbaşkanlığına Erdoğan getirildi. 2010’ların başlarında Arap Baharı ile birlikte AKP modelinin İhvancılar üzerinden Ortadoğu’ya uygulanması için düğmeye basıldı. Ancak bir süre sonra BOP duvara tosladı.

OSMANLI MODELİ ÖNERİSİ

7 Ekim Hamas saldırıları sonrasında Ortadoğu’da kanlı bir dönüşüme girişildi. Türkiye bu süreçte emperyalist politikaların mıntıka temizliğini yaptı. İsrail üzerinden hayata geçirilen süreç sonrasında Filistin, Lübnan, Suriye’de istenilen değişiklikler yapıldı. İran’a savaş açıldı. Bu süreçte Ortadoğu’yu dönüştüreceğini deklare eden Trump’ın Türkiye ve Suriye’ye atadığı özel elçi Tom Barrack, bir sömürge valisi edasıyla Türkiye’ye yeni bir yön tayin etti.

HER ŞEY ERDOĞAN İÇİN

Tüm bu tarihsel kesitte siyasal İslamcılar kendilerine biçilen rolleri hakkıyla yerine getirdi. Emperyalizmin kendilerine tayin ettiği güzergahta ülkeyi dönüştürürken Ortadoğu’da da koç başlığına soyundular. Erdoğan’ın bu süreçte en iyi becerdiği şey duruma ve koşullara uygun içeride eve dışarıda ittifaklar kurmak oldu. Ülkenin jeopolitiğini pazarlayan Erdoğan, her daim emperyalistlerin desteğini almayı bir şekilde başardı. İçeride ise sürekle yeni müttefikler buldu.

∗∗∗

PROF. DR. SAMİM AKGÖNÜL: AKP, ABD’NİN HATTINDA İLERLİYOR

İlk Trump döneminde ABD, Suriye’den çekilerek sahayı Rusya ve Türkiye’ye bıraktı. Bugün Rusya yeniden rakip, İran ise İsrail tarafından hedef alınmış durumda. Bu denklemde geriye çalışılabilecek tek aktör olarak Türkiye kalıyor. Dolayısıyla, İsrail’i sadece sözle eleştiren ama ABD’nin Ortadoğu siyasetini harfiyen fiilen izleyen bir Ankara, Washington açısından uygun bir ortak.

Son dönemdeki çıkışları—örneğin Hakan Fidan’ın “gerekirse Suriye’ye gireriz” demesi, daha çok iç kamuoyunu tatmin etmeye yönelik. Gerçekte ise Türkiye’nin dış politikası ABD’nin çizdiği genel hatta paralel ilerliyor.

Erdoğan her ne kadar bağımsız ve çok yönlü bir aktör gibi görünmek istese de, dışarıdaki görünümünden dolayı tüm masalarda yer alma çabasında. Bu da Amerikan yönetimi için son derece elverişli bir tablo sunuyor: hem iddialı hem bağımlı, hem hırslı hem uyumlu bir Türkiye.

Samim Akgönül

∗∗∗

DOÇ. DR. İSMET AKÇA: İKTİDARA SUS PAYI VERİLİYOR

AKP ilk andan itibaren ABD’nin hegemonik yörüngesinde hareket etti. Irak işgalinden ABD’nin Ortadoğu’yu şekillendirme projesine kadar her adımda uyumlu bir çizgi izledi. Küresel neoliberal sistemle uyumlu bir parti olduğunu gösterdi. Her daim ABD’nin çerçevede uyumlu roller aldı. 2013’e kadar bu durum devam ederken Arap Baharı ile bir kırılma yaşandı. Bu dönemde ABD ve Rusya arasında kendisince bir denge kurmaya çalıştı. Sonrasında yeniden ABD’ye dümen kırıldı. İsrail’in tüm bölgeyi dizayn etme sürecinde ABD-AKP ilişkileri de yeniden kurulmaya başlandı. AKP, ABD ile yeniden uyumlu olmaya başladı, o çizgiye girdi. Erdoğan, ABD’nin Ortadoğu’daki yeniden dizaynının bir unsuru olmaya, oyunun bir parçası olmaya çalışıyor. Türkiye yeni hattın bir parçası yapılmak isteniyor. Karşılığında oluşacak pastadan pay alma niyetinde. Washington Suriye’yi yapılandırırken AKP’ye sus payı veriliyor. ABD de AKP’ye Çin-İran gibi büyük meseleler var daha geride, bizim hattımıza entegre ol diyor.